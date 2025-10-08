Mónica Farro dio detalles de su salud después de ir a una guardia de urgencia

La actriz uruguaya atraviesa el duelo por una pérdida familiar

La incertidumbre dominó el entorno de Mónica Farro tras conocerse que la artista uruguaya estuvo en observación médica, a la espera de los resultados que determinaran si requiere una internación. La información fue difundida por el periodista Fede Flowers a través de su cuenta de X, donde detalló que la vedette fue atendida en la guardia durante la madrugada del miércoles 8 de octubre, generando inquietud en el ámbito del espectáculo.

A raíz de esto, Teleshow se comunicó con Mónica, quien brindó detalles acerca de su cuadro clínico. “Anoche estuve en la guardia, porque quería que vieran qué tenía, porque siempre tengo anemia, pero bueno, no me internaron. Estoy bien”, fue lo primero que le dijo a este medio, llevando tranquilidad a sus seguidores.

Con la intención de dar más precisión al respecto del tema, contó los pasos a seguir ahora: “No me internaron, no tengo anemia, por suerte, lo que sí tengo que ir al neumonólogo, aunque los exámenes de tórax están bien, tengo que ir al médico. Así que estoy bien”.

Mónica le confirmó a Teleshow que no se encuentra internada

Y siguió en un tercer mensaje, en el cual explicó por qué decidió buscar atención médica en medio de la madrugada: “Mi preocupación era porque ya tuve dos veces anemia en el año y tengo esta tos después de la bronquitis que no se me fue nunca y bueno, me está estresando la cabeza. Como me sentía débil dije ‘Debo tener anemia otra vez’, pero no”.

La reacción inesperada de Mónica Farro en LAM

El inesperado abrazo entre Mónica Farro y Yanina Latorre en el estudio de LAM (América TV) se convirtió en el centro de atención de la televisión argentina y de las redes sociales, donde la escena se viralizó en cuestión de minutos. La tensión acumulada por semanas de cruces y comentarios irónicos encontró un desenlace sorpresivo cuando la exvedette uruguaya, tras un intercambio de disculpas al aire, se levantó en silencio, se acercó a la panelista y la abrazó, descolocando tanto a sus compañeras como al conductor Ángel de Brito.

El episodio se desarrolló durante la emisión nocturna del lunes, en un contexto marcado por recientes enfrentamientos verbales entre las panelistas. La jornada transcurría con el tono habitual de chicanas y humor filoso, hasta que Yanina decidió dirigirse públicamente a Farro para aclarar su postura. “No te quise agredir ni generarte ningún tipo de quilombo. Yo a veces te chicaneo y te divertís porque no te entran las balas”, expresó Latorre, dejando en claro que su intención no era herir a su compañera.

El confuso momento en LAM con Mónica Farro que se volvió viral: qué pasó con Yanina Latorre

Mientras el ambiente parecía distenderse, la vedette sorprendió a todos al quitarse el retorno, levantarse de su asiento y, sin mediar palabra, caminar hacia Latorre. El gesto, cargado de incertidumbre, generó miradas cómplices y expectantes entre las panelistas, conocidas como “angelitas”. “¿Qué pasó?”, preguntó Latorre, visiblemente desconcertada. Farro la miró y le dijo: “Vení”. En ese instante, la abrazó, dejando atrás el conflicto y provocando un suspiro de alivio en el estudio. Ángel de Brito intervino con humor: “Se reconciliaron, qué suerte. En un segundo nos hiciste entrar en pánico a todos. Ninguna se paró nunca acá”, mientras Latorre bromeaba: “Pelotu… dije ‘ahora me pega’”.

El trasfondo de este episodio se remonta a una emisión anterior, cuando Farro fue blanco de comentarios irónicos por parte de Latorre y Matilda Blanco. En esa ocasión, la esposa de Diego Latorre sugirió en tono burlón que la uruguaya “no se lavaba el pelo”, mientras Matilda acompañaba con risas y gestos cómplices. Lo que generó un descargo en redes sociales por parte de la panelista invitada, quien decidió poner el foco en salud mental.

“Patético. Lo que no entienden es que por gente como ellas hay mucha gente que se suicida por este tipo de burlas, por estas situaciones. Y se creen que hacerlo en un programa de televisión es más gracioso. No, no es gracioso. Es horrible lo que hicieron. Una persona como Yanina que dice que sufrió bullying por Maru Botana y lo mal que la pasó, ella termina haciendo bullying”, concluyó la actriz.