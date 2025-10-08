Ariel Ansaldo abandonó Cuestión de Peso: “Estoy harto de pasarla mal”

Cuestión de Peso con Mario Massaccesi

El clima de tensión y desgaste emocional alcanzó su punto máximo en el estudio de Cuestión de Peso cuando Ariel Ansaldo, conocido como “Big Ari” y ex participante de Gran Hermano, decidió abandonar el programa en vivo tras haber perdido 17 kilos durante su estadía. La renuncia se produjo luego de semanas marcadas por conflictos con el equipo médico y el conductor Mario Massaccesi, situación que el propio Ansaldo calificó como insostenible.

La participación de Ariel Ansaldo en el reality de salud estuvo atravesada por reiterados enfrentamientos tanto con sus compañeros como con los médicos nutricionistas. Según relató el propio participante durante una transmisión en directo, la presión acumulada y el ambiente hostil terminaron por quebrar su voluntad de continuar. En una conversación con Sergio Verón, Ansaldo expresó su frustración al afirmar: “¡No puede ser que te obliguen y uno la pase mal! Se generan discusiones, estrés… No sé qué hago acá”, y solicitó la intervención de Estefanía Pasquini, esposa de Alberto Cormillot.

Cuestión de Peso, Ariel Ansaldo dijo "Me quiero ir"

El malestar de Ansaldo se había intensificado en las últimas semanas, según sus propias palabras, debido a la percepción de un trato negativo por parte del cuerpo médico. El participante de Berazategui fue enfático al declarar: “Me dijeron que hacía todo mal, que iba a sufrir las consecuencias… Dos meses hostigándome con que me iba a ir mal, que iba a fracasar… Estoy harto de pasarla mal en las charlas”.

El conflicto de Ariel Ansaldo en Cuestión de Peso

Visiblemente afectado y al borde de las lágrimas, Ariel Ansaldo comunicó su decisión de abandonar el ciclo. Antes de retirarse del estudio, se dirigió directamente al conductor, Mario Massaccesi, y manifestó: “Basta de estas cosas. ¡No quiero más! Yo fui a las consultas… Hace dos meses que doy explicaciones. Yo vine a bajar de peso y hacer reír a la gente, y me hacen quedar como lo que no soy… Nada es lo que parece en la clínica por momentos. Y yo no encajo… Ya está Mario, me voy”.

Tensión en Cuestión de Peso con el exgranhermano

La salida de Ansaldo de Cuestión de Peso deja en evidencia las dificultades emocionales y la presión que pueden experimentar los participantes de este tipo de formatos televisivos, incluso cuando logran avances significativos en sus objetivos de salud, como la reducción de 17 kilos en su caso.

El recuerdo del debut de Big Ari en Cuestión de Peso

El ingreso de Ariel Ansaldo al reality Cuestión de Peso marcó un punto de inflexión en su vida pública, al exponer sin reservas los desafíos personales que enfrenta a diario debido a la obesidad y su decisión de iniciar un proceso de transformación.

En su debut en el programa emitido por Eltrece conducido por Mario Massaccesi, el ex Gran Hermano compartió detalles íntimos sobre sus hábitos alimenticios, el impacto de la pandemia en su salud y las motivaciones que lo llevaron a buscar un cambio radical.

Ariel Ansaldo, exparticipante de Gran Hermano, debutó en Cuestión de Peso

Con 48 años y un peso inicial de 149,4 kilogramos, Ariel Ansaldo fue presentado en el estudio como el “Brad Pitt de Cuestión de peso”, apodo que él mismo tomó con humor al recordar su aspecto en la juventud: “Yo era hermoso, era como Brad Pitt. Era una preciosura, era rubio, tenía pelo largo, físico estupendo, carisma. Llegar a un lugar y llamar la atención, ser el centro de las miradas. Ahora también lo soy, pero un par de cambios hubo, unos 20 o 30 kilitos de más”, relató durante su presentación.

El parrillero reconoció que lleva tres años participando en distintos programas de televisión y que, en esta nueva etapa, está dispuesto a hablar abiertamente sobre los desafíos que implica la obesidad. La decisión de sumarse a Cuestión de Peso no fue sencilla para Ansaldo, quien admitió que le resultaba difícil mostrarse vulnerable y hablar de su sobrepeso en público. “Llegó el momento de enfrentar un gran cambio y sacrificio, de salir de una vez por todas de mi zona de confort. Quiero mejorar mi cuerpo, mi salud y, por qué no, mi vida”, afirmó, subrayando la importancia del apoyo incondicional de sus padres para afrontar este proceso.

Entre las confesiones que más llamaron la atención, el participante detalló los hábitos alimenticios que contribuyeron a su aumento de peso. “Lo que me pierde a mí son las harinas, la pizza. Una crocante de muzzarella, una fugazzetta rellena. Mi sobrepeso, mi obesidad, va por ser harinero”, explicó, y agregó que las empanadas y otros productos a base de harina forman parte de sus debilidades, mientras que su preferencia por lo salado supera ampliamente a la tentación por lo dulce.