Antonela Roccuzzo habló con Ángel de Brito sobre los rumores de embarazo

Antonela Roccuzzo desmientió rumores de embarazo y aclaró la situación en vivo (Video: Instagram)

Durante la última emisión de Ángel Responde, transmitido a través de Bondi Live, Ángel de Brito aclaró en vivo uno de los rumores más comentados de los últimos días: el supuesto embarazo de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi. “No, no es cierto. Lamento contradecir a un colega, pero no es cierto”, afirmó el periodista, quien contó que se comunicó directamente con la rosarina para confirmar la información.

“Hablé con Antonela mientras estábamos acá al aire”, relató De Brito frente a sus compañeros. Minutos después, leyó la respuesta que recibió: “Hola, Ángel, ¿cómo estás? No sé por qué siguen con eso”. De ese modo, desmintió de primera mano las versiones que se habían viralizado en redes sociales.

Entre risas, Romina Scalora, panelista del ciclo, bromeó sobre la situación: “Sos como el ginecólogo, aparecés y le preguntás”. A lo que De Brito respondió con ironía: “Claro, Messi debe estar en el club a esta hora, pero Antonela me contestó recién”.

Ángel de Brito confirmó que Antonela Roccuzzo no está embarazada (Instagram @antonelaroccuzzo)

En la mesa también participó Carina Zampini, quien estuvo como invitada especial y aprovechó para reflexionar sobre la frecuencia con que se repiten este tipo de noticias: “Pasa con algunas figuras públicas… cada tanto las embarazan”, dijo entre risas.

Finalmente, De Brito recordó que no es la primera vez que le toca aclarar la misma historia: “Hace como un año le pregunté lo mismo y me contestó igual”, señaló. Con su testimonio, el conductor cerró el tema y dejó en claro que no hay ningún embarazo en camino en la familia Messi-Roccuzzo.

Recientemente, la modelo compartió con sus seguidores de Instagram el significado del diseño de su funda. El mismo está compuesto por bloques gráficos en rosa, blanco y turquesa. Entre los dibujos se distinguen unos lentes de sol, una margarita, un libro abierto, un caparazón de molusco, un ojo de mandala, pequeños corazones, una pata de perro y un vaso con una rodaja de algún cítrico. Cada uno de estos elementos está acompañado por textos manuscritos que los identifican: “Que nunca me falte el mate”, “la saga de Harry Potter”, “medialunas”, “Abú <3”,“margarita” y “nuestras 3 estrellas”. Sobre la imagen, el título “Anatomía de una de mis favoritas” introduce la selección personal de la empresaria, mientras que en la parte inferior se observa un botón digital con la leyenda “Link a mi colección”.

La funda personalizada del teléfono de Antonela Roccuzzo hace referencia a sus gustos personales, los logros de Lionel Messi y los afectos compartidos

La referencia a “nuestras 3 estrellas” alude de manera directa a los logros futbolísticos de Messi con la selección argentina, que alcanzó su tercera estrella tras la conquista del Mundial y dos Copa América. También podría referirse a los tres mundiales obtenidos por el representativo nacional. Este guiño futbolero se suma a otros detalles que remiten a la vida cotidiana de la familia en Miami, como el trago Margarita, las palmeras y los anteojos de sol, símbolos de su actual residencia en Estados Unidos, motivada por la participación de Messi en el Inter Miami.

El mate y las medialunas, presentes en la funda y destacados por la frase “que nunca me falte el mate”, evocan las raíces argentinas de Antonela Roccuzzo, originaria de Rosario, al igual que Lionel Messi. Estos elementos tradicionales refuerzan el vínculo que siempre destaca con su país de origen, a pesar de la distancia geográfica.

Uno de los detalles más personales de la funda es la mención a Abú, acompañada de una huella y un corazón. Abú es el caniche toy marrón que forma parte de la familia junto a sus hijos Mateo, Thiago y Ciro. Este perro, el más pequeño y mimado del hogar, llegó en 2020 como un regalo de Messi para su esposa y se se convirtió en el favorito de la modelo, quien suele compartir imágenes de él en sus historias. Los otros dos perros de la familia son Hulk, un Dogo de Burdeos, y Toby, otro caniche.