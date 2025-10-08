Teleshow

Antonela Roccuzzo habló con Ángel de Brito sobre los rumores de embarazo

La esposa de Lionel Messi respondió con humor y sinceridad a las versiones que circulaban en redes sociales

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Antonela Roccuzzo desmientió rumores de embarazo y aclaró la situación en vivo (Video: Instagram)

Durante la última emisión de Ángel Responde, transmitido a través de Bondi Live, Ángel de Brito aclaró en vivo uno de los rumores más comentados de los últimos días: el supuesto embarazo de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi. “No, no es cierto. Lamento contradecir a un colega, pero no es cierto”, afirmó el periodista, quien contó que se comunicó directamente con la rosarina para confirmar la información.

Hablé con Antonela mientras estábamos acá al aire”, relató De Brito frente a sus compañeros. Minutos después, leyó la respuesta que recibió: “Hola, Ángel, ¿cómo estás? No sé por qué siguen con eso”. De ese modo, desmintió de primera mano las versiones que se habían viralizado en redes sociales.

Entre risas, Romina Scalora, panelista del ciclo, bromeó sobre la situación: “Sos como el ginecólogo, aparecés y le preguntás”. A lo que De Brito respondió con ironía: “Claro, Messi debe estar en el club a esta hora, pero Antonela me contestó recién”.

Ángel de Brito confirmó que
Ángel de Brito confirmó que Antonela Roccuzzo no está embarazada (Instagram @antonelaroccuzzo)

En la mesa también participó Carina Zampini, quien estuvo como invitada especial y aprovechó para reflexionar sobre la frecuencia con que se repiten este tipo de noticias: “Pasa con algunas figuras públicas… cada tanto las embarazan”, dijo entre risas.

Finalmente, De Brito recordó que no es la primera vez que le toca aclarar la misma historia: “Hace como un año le pregunté lo mismo y me contestó igual”, señaló. Con su testimonio, el conductor cerró el tema y dejó en claro que no hay ningún embarazo en camino en la familia Messi-Roccuzzo.

Recientemente, la modelo compartió con sus seguidores de Instagram el significado del diseño de su funda. El mismo está compuesto por bloques gráficos en rosa, blanco y turquesa. Entre los dibujos se distinguen unos lentes de sol, una margarita, un libro abierto, un caparazón de molusco, un ojo de mandala, pequeños corazones, una pata de perro y un vaso con una rodaja de algún cítrico. Cada uno de estos elementos está acompañado por textos manuscritos que los identifican: “Que nunca me falte el mate”, “la saga de Harry Potter”, “medialunas”, “Abú <3”,“margarita” y “nuestras 3 estrellas”. Sobre la imagen, el título “Anatomía de una de mis favoritas” introduce la selección personal de la empresaria, mientras que en la parte inferior se observa un botón digital con la leyenda “Link a mi colección”.

La funda personalizada del teléfono
La funda personalizada del teléfono de Antonela Roccuzzo hace referencia a sus gustos personales, los logros de Lionel Messi y los afectos compartidos

La referencia a “nuestras 3 estrellas” alude de manera directa a los logros futbolísticos de Messi con la selección argentina, que alcanzó su tercera estrella tras la conquista del Mundial y dos Copa América. También podría referirse a los tres mundiales obtenidos por el representativo nacional. Este guiño futbolero se suma a otros detalles que remiten a la vida cotidiana de la familia en Miami, como el trago Margarita, las palmeras y los anteojos de sol, símbolos de su actual residencia en Estados Unidos, motivada por la participación de Messi en el Inter Miami.

El mate y las medialunas, presentes en la funda y destacados por la frase “que nunca me falte el mate”, evocan las raíces argentinas de Antonela Roccuzzo, originaria de Rosario, al igual que Lionel Messi. Estos elementos tradicionales refuerzan el vínculo que siempre destaca con su país de origen, a pesar de la distancia geográfica.

Uno de los detalles más personales de la funda es la mención a Abú, acompañada de una huella y un corazón. Abú es el caniche toy marrón que forma parte de la familia junto a sus hijos Mateo, Thiago y Ciro. Este perro, el más pequeño y mimado del hogar, llegó en 2020 como un regalo de Messi para su esposa y se se convirtió en el favorito de la modelo, quien suele compartir imágenes de él en sus historias. Los otros dos perros de la familia son Hulk, un Dogo de Burdeos, y Toby, otro caniche.

Temas Relacionados

Antonela RoccuzzoLionel Messi

Últimas Noticias

Juana Repetto se sinceró acerca de su embarazo: “Aprendiendo a aceptar y pedir ayuda”

La influencer respondió a las consultas de sus seguidores y contó como sus dos hijos tomaron la feliz noticia, cómo se sintió en estos cinco meses y el miedo que tuvo tras la llegada de Toribio

Juana Repetto se sinceró acerca

Daniela Celis se sinceró ante la posibilidad de retomar su relación con Thiago Medina: “Es mi familia”

En su charla con el equipo de Cortá por Lozano, la influencer habló de la recuperación del padre de sus hijas y dio a conocer su mirada sobre el futuro de su vínculo en medio de las mejorías de su salud

Daniela Celis se sinceró ante

Mauro Icardi emprendió la vuelta a Turquía luego de las críticas que recibió por su escapada a Madrid

El delantero mostró su regreso a Estambul desde un avión privado, completamente vacío, para retomar los entrenamientos del Galatasaray tras sus minivacaciones en la capital española con la China Suárez

Mauro Icardi emprendió la vuelta

Muna Pauls contó el motivo por el que no muestra a su novio en las redes sociales

La joven de 16 años está en pareja con un vecino y detalló como nació el vínculo y las razones por las que no comparte su rostro públicamente

Muna Pauls contó el motivo

Daniela Christiansson reveló las razones por las que no acompañó a Maxi López a Argentina: “No es una opción”

La reflexión con la que enfrenta los rumores de crisis y cómo la familia que formó con el exfutbolista se sostiene a la distancia

Daniela Christiansson reveló las razones
ÚLTIMAS NOTICIAS
Chubut: se registraron ráfagas de

Chubut: se registraron ráfagas de viento que superaron los 200 km/h y hubo destrozos en algunas localidades

Cómo la secuenciación del genoma permite personalizar el tratamiento del cáncer de mama

Receta de pletzalej, rápida y fácil

Identifican una mutación genética que causa una forma rara de diabetes en bebés

Elecciones 2025, en vivo: “¿Dicen que no hay plata y quiere que haya plata para reimprimir las boletas?“, cuestionó Randazzo

INFOBAE AMÉRICA
¿Venezuela está a punto de

¿Venezuela está a punto de implosionar?

Ucrania instó a los aliados europeos a aumentar la compra de armas estadounidenses para Kiev

Donald Trump analiza viajar a Medio Oriente y aseguró que un acuerdo de paz entre Israel y Hamas está “muy cerca”

Jamaica impone un toque de queda tras dos tiroteos con víctimas fatales y heridos en Kingston y Linstead

La UE denunció una campaña de agresiones rusas en una “zona gris” y anunció un plan de defensa hasta 2030

TELESHOW
Juana Repetto se sinceró acerca

Juana Repetto se sinceró acerca de su embarazo: “Aprendiendo a aceptar y pedir ayuda”

Daniela Celis se sinceró ante la posibilidad de retomar su relación con Thiago Medina: “Es mi familia”

Mauro Icardi emprendió la vuelta a Turquía luego de las críticas que recibió por su escapada a Madrid

Muna Pauls contó el motivo por el que no muestra a su novio en las redes sociales

Daniela Christiansson reveló las razones por las que no acompañó a Maxi López a Argentina: “No es una opción”