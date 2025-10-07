Teleshow

Tensa devolución de Soledad Pastorutti a una participante de La Voz Argentina: "Te noté un poco nerviosa"

La presión de los Cuartos de Final se sintió en cada palabra de la jurado a Giuliana Piccioni. Un consejo inesperado y la promesa de un crecimiento que aún no ha mostrado todo su potencial

Andrea Taboada

Por Andrea Taboada

Soledad y su devolución a una participante de La Voz Argentina

La noche del lunes en La Voz Argentina 2025 estuvo marcada por la intensidad de los Cuartos de Final, donde la presión y las expectativas alcanzaron un nuevo nivel. En el arranque de la gala, Giuliana Piccioni, representante del Team Lali, se enfrentó al desafío de interpretar “Nunca voy a olvidarte”, el clásico de Cristian Castro, en una actuación que generó una oleada de emociones tanto en el público como entre los coaches.

La interpretación de Giuliana Piccioni logró conmover a la audiencia, pero fue la devolución de la coach, la reconocida folclorista Soledad Pastorutti, la que se destacó por su franqueza y exigencia. Apenas concluyó la canción, la mentora tomó la palabra y, con una mezcla de ternura y autoridad, le transmitió a su participante: “Creo que te tocó una canción súper difícil, pero digna de esta etapa del programa. Ya estamos en una instancia donde no se puede guardar nada; hay que dejar todo sobre el escenario. Me gustó mucho lo que hiciste, aunque te noté un poco nerviosa”.

Esta observación, cargada de sinceridad, marcó el tono de la noche y dejó en evidencia el nivel de autoexigencia que caracteriza a la competencia en esta fase. El ambiente en el estudio reflejaba la tensión propia de una instancia decisiva. Mientras los presentes acompañaban con aplausos, la coach profundizó su análisis y no dudó en señalar: “Es lógico sentirse nerviosa, todos lo estaríamos. Pero quiero decirte algo con sinceridad: te han tocado canciones muy difíciles y las resolviste con una madurez enorme. Esta noche no fue la excepción, aunque esos nervios se notaron un poquito, y eso te restó algo de la conexión que siempre lográs”. La mirada cómplice entre la mentora y su alumna evidenció la confianza y la exigencia que rigen su vínculo artístico.

Giuliana Piccioni en La Voz Argentina

La devolución no se limitó a lo técnico. La coach decidió ir más allá y ofrecer un consejo que apuntó al crecimiento personal de Giuliana Piccioni sobre el escenario: “Sos una alumna excelente, pero hay una rebeldía que todavía tenés que dejar salir. Escuchar consejos está bien, pero también hay que animarse a romper un poco las reglas. En el escenario se gana con personalidad”.

Estas palabras generaron murmullos entre los presentes y subrayaron la importancia de la autenticidad y la actitud en una competencia donde el talento ya es un requisito indispensable. Mientras la participante escuchaba con atención, consciente de que cada observación de su mentora representa una oportunidad de aprendizaje, el resto de los concursantes mostraba su apoyo y respeto ante la contundencia de la devolución. El nivel de exigencia en los cuartos de final se percibe en cada gesto y en cada palabra, y los coaches dejan claro que no hay margen para concesiones en la recta final del certamen.

Giuliana Piccioni, del Team Lali,
Giuliana Piccioni, del Team Lali, emocionó al público con su interpretación de 'Nunca voy a olvidarte', recibiendo consejos clave para su crecimiento artístico

Antes de concluir, la folclorista cerró su intervención con una frase que resonó tanto en el estudio como en la mente de la joven. “Buscá esa rebeldía que ya te vi en otras presentaciones. Seguí creciendo, porque la buena noticia es que tenés mucho más para dar”. Con esta sentencia, la coach reafirmó su confianza en el potencial de su alumna y dejó planteado el desafío de seguir evolucionando en una competencia que exige cada vez más.

Soledad y sus devoluciones

En una emisión pasada de La Voz Argentina, Soledad Pastorutti, quien se diferenció del resto del jurado durante la competencia entre Thomas Dantas y Nicolás Behringer del Team Luck Ra. Mientras sus colegas elogiaron la interpretación de “Vuelve”, de Ricky Martin, la artista expresó: “Yo tenía la vara más alta”, generando sorpresa en el estudio y entre los seguidores del programa.

La tensión aumentó cuando Pastorutti profundizó su análisis y señaló: “No es que no me mató, hubo imperfecciones por igual. Lo digo para que presten atención a la próxima y que no vuelva a ocurrir”. Esta devolución, que rápidamente se viralizó en redes sociales, contrastó con la opinión de Lali Espósito, quien calificó la actuación como “la mejor batalla de la noche”.

Thomas Dantas y Nicolás Behringer del Team Luck Ra, con el tema Vuelve

En una instancia anterior, la coach tomó una decisión inédita al eliminar simultáneamente a Segundo Maciel y Máximo Medina tras una presentación que no convenció al jurado. La reacción de los concursantes se reflejó en sus redes sociales: “No puedo creer la cantidad de mensajes que me mandan. El amor y apoyo recibido este último tiempo, incluso de personas que no conozco, es una locura. Gracias”, escribió Segundo. Máximo, por su parte, compartió: “Hoy me tocó despedirme de La Voz y fue un día lleno de emociones. Duele quedar afuera porque uno sueña con llegar más lejos, pero me voy muy feliz por todo lo que me llevo de esta experiencia”.

