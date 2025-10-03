Soledad Pastorutti tuvo que eliminar cara a cara a una de las participantes favoritas de La Voz Argentina

La eliminación de Valentina Otero sorprendió a los seguidores de La Voz Argentina y generó una gala llena de emoción (Video: La Voz Argentina, Telefe)

La eliminación de una de las participantes más queridas en la actual edición de La Voz Argentina (Telefe) marcó una de las galas más emotivas y sorprendentes del certamen. La decisión, tomada por Soledad Pastorutti durante el cuarto round del Team Soledad, generó sorpresa tanto en el estudio como entre los seguidores del programa. El desenlace, cargado de tensión, dejó a la participante Valentina Otero fuera de competencia tras un empate que obligó a la coach a tomar una determinación difícil y pública.

El momento clave de la noche se produjo cuando la coach debió elegir entre Valentina y el dúo conformado por Agustín Carletti y Mauricio Tarantola, luego de que el resto de los coaches —Lali Espósito, Miranda! y Luck Ra— otorgaran sus puntajes y se produjera un empate. Antes de esa instancia, la coach había salvado a Violeta Lemo y Milagros Gerez Amud, mientras que Luis González avanzó gracias al promedio de los puntajes de los otros coaches. La definición final recayó entonces sobre la cantante folclórica, quien, tras un prolongado silencio y visiblemente afectada, anunció: “Me voy a quedar con el dúo. Perdón, Valen”. La coach se acercó al escenario para abrazar a la joven artista y reconocer su trayectoria en el programa.

Soledad Pastorutti debió elegir entre Valentina Otero y el dúo Carletti-Tarantola tras un empate en el Team Soledad

El proceso de selección en el Team Soledad estuvo marcado por la paridad entre los participantes y la presión de una competencia cada vez más exigente. Pastorutti expresó su confianza en el criterio de sus colegas y reconoció la dificultad de la decisión, afirmando que “son todos muy parejos”. Además, La Sole se refirió a la situación diciendo: “Perdón. Lo diste todo siempre, me encuentro en esta encrucijada, pero que no decaiga”. El sistema de salvación llevó a un desenlace inesperado y lleno de suspenso.

Las reacciones tras la eliminación reflejaron la carga emocional del momento. Soledad, visiblemente conmovida, pidió disculpas públicamente a Otero y destacó su entrega a lo largo del certamen. Por su parte, Valentina no pudo contener las lágrimas y, rodeada por sus compañeros, agradeció la experiencia vivida. La participante, entre sollozos, expresó su gratitud y dejó un mensaje de esperanza para su futuro artístico. Además, Lali Espósito, coach de otro equipo, opinó que Otero mostró “dudas e incomodidad” en su última presentación, pero aclaró que “no cantó mal”.

Valentina Otero fue la participante más 'robada' de la edición, pasando por tres equipos distintos

El recorrido de Valentina en La Voz Argentina 2025 fue singular y estuvo marcado por su capacidad para captar la atención de los coaches. Otero fue la participante más “robada” de la edición: comenzó en el equipo de Ale Sergi y Juliana Gattas, pasó al de Lali Espósito tras perder en Las Batallas y finalmente recaló en el Team Soledad luego de Los Knockouts. Su paso por el certamen incluyó interpretaciones de temas como “Don’t go breaking my heart” de Elton John, “Bancate ese defecto” de Charly García y “Sola otra vez” de Céline Dion. En su última actuación, Otero reconoció que no tuvo su mejor noche y pidió disculpas, a lo que Pastorutti respondió que la canción era especialmente exigente y que no todos podían afrontarla.

Con la eliminación de Otero, el Team Soledad quedó conformado por Milagros Gerez Amud, el dúo de Agustín Carletti y Mauricio Tarantola, Violeta Lemo y Luis González para los cuartos de final. La competencia se encuentra en una etapa decisiva, con la gran final cada vez más cerca y la salida de otros favoritos en equipos rivales, lo que incrementa la tensión y la expectativa en cada gala.

Mientras el público y los coaches despedían a Valentina Otero con aplausos, la participante dejó claro que su paso por el reality representa solo el inicio de su camino en la música, abriendo una nueva etapa en su carrera.