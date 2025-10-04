Wanda Nara y Martín Migueles: café, paseo en moto de agua y tiempo con sus hijas

El paseo en moto de agua de Wanda Nara y su novio (Video: Instagram)

Wanda Nara se encuentra en uno de los mejores momentos profesionales, con el inicio de las grabaciones de MasterChef Celebritys (Telefe) ya tiene fecha para volver a estar en la pantalla chica. En medio de esto, está arrancando una nueva relación, con un hombre llamado Martín Migueles, del que se sabe su existencia gracias a pequeños gestos en las redes sociales, puesto que todavía no lo hicieron oficial.

En este contexto, la conductora compartió en sus redes sociales un día diferente y especial en compañía de sus dos hijas y Martín en un recorrido de aventuras, naturaleza y momentos familiares al aire libre. El relato visual del día comenzó con una postal desde el asiento del conductor de un Mercedes-Benz, donde un brazo tatuado sostiene una bandeja de cartón con cuatro bebidas frías de una reconocida marca internacional.

Tres vasos contienen líquidos rojos con abundante hielo y uno, más grande, un café helado; un cuarto vaso —también con café— aparece parcialmente visible. El sol inunda el interior del auto, y un emoji de corazón rojo es lo único que agregó… o así parecía, ya que es donde decidió esconder la etiqueta de su novio.

Así arrancó el día de Wanda y Martín

En las historias siguientes, Wanda sumó un video que expone el entorno de su futuro hogar. Desde la moto de agua conducida por Migueles, la modelo y conductora mostró cómo es por dentro el barrio privado en el que está construyendo su nuevo hogar, registrando el paisaje entre canales y naturaleza mientras se limitaba a filmar con la cámara del teléfono y disfrutar del paseo.

Si bien todavía no blanquearon la relación y ella siempre dice que es un amigo o el personal trainer, la canción que seleccionó para musicalizar el video habló por ella. Se trata de “Mejor que vos”, el tema que canta Lali Espósito junto a Miranda!, esta canción habla de como luego de una mala relación lograron encontrar a una mejor persona ¿Un palito para Mauro Icardi o para L-Gante?

La secuencia familiar se completó con una selfie al aire libre junto a una de sus hijas. Nara, con una camiseta sin mangas verde oliva y el cabello recogido en coleta alta, aparece serena y sonriente. Su hija —con el rostro cubierto por un emoji de corazón rosa— viste chaleco negro y una remera clara, y ambas posan juntas ante un fondo de agua marrón, vegetación exuberante con palmeras, árboles y una estructura de madera elevada sobre el agua, bajo un cielo despejado salpicado de nubes.

Wanda junto a su hija mayor

La jornada culminó con una escena donde la pareja comparten protagonismo en la moto de agua. Ella —en primer plano— repite la camiseta verde, protege su rostro del sol con la mano y sonríe levemente hacia la cámara, mientras el viento despeina su clásica coleta alta. Martín, con camiseta negra de letras blancas y rojas, permanece de espaldas manejando sobre el canal marrón claro; detrás, un muelle de madera, vegetación y la construcción en la ribera completan la imagen veraniega.

El brillante sol realza los colores, la piel y los detalles de una jornada que mezcló romance, familia y el anticipo de nuevos proyectos, dejando entrever el espíritu relajado y cálido de la vida de Wanda fuera del foco mediático tradicional.

El lunes por la noche, la empresaria fue parte de los premios Martín Fierro 2025 y logró llevarse a su casa una nueva estatuilla luego de que Bake Off Famosos (Telefe) se consagraran ganadores en la ternada llamada Big Show.

Wanda sigue sin mostrar el rostro de Migueles en sus redes (Foto: Instagram)

Según contaron en Puro Show (El Trece) la conductora se fue una vez terminada la terna y decidió no ir a la fiesta que se organizó después para celebrar a la televisión argentina. Wally, el cronista del programa, se encontraba en el momento justo, contando todo lo que no se vio de la noche, cuando la empresaria salió del hotel de Puerto Madero.

No se retiró sola del establecimiento, sino que lo hizo acompañada por las dos pequeñas que tiene con Mauro Icardi, también estaba Nora Colosimo, su mamá, y Martín Migueles, su nueva conquista. "Wanda, Wanda salió diez y media de la mañana del hotel. No salió sola“, contó el movilero para luego mostrar el video del momento.