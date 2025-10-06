Daniela Celis contó cuántos kilos bajó tras el accidente de Thiago Medina y la posibilidad de una reconciliación

Daniela Celis contó cuántos kilos bajó tras el accidente de Thiago Medina (Video: Cortá por Lozano/ Telefe)

Las buenas noticias sobre la evolución de la salud de Thiago Medina tienen a Daniela Celis más que feliz, luego de que el padre de sus hijas salió de terapia intensiva y continúa mejorando, algo que ella y toda la familia del participante de Gran Hermano llaman como “un milagro”. En una entrevista con Cortá por Lozano (Telefe), se refirió a los duros que fueron los últimos días para ella y hasta deslizó la posibilidad de una reconciliación con él.

La influencer compartió que, a lo largo de los veintitrés días en los que Thiago permaneció en terapia intensiva, atravesó una crisis profunda: “Se te revoluciona todo y decís: ¿Por qué no valoré? ¿Por qué lo traté de esta manera?”, expresó en el ciclo de Vero Lozano. Según Pestañela, el accidente forzó una revisión sobre su historia y su vínculo, afirmando que, pese a la separación, ambos siguen siendo familia. “Vos viste que la vida es así, cuando en un segundo pasa algo que cambia todo, querés todo de vuelta como era antes. Y uno no sabe si son los sentimientos, es la cabeza, estás desencontrado”, señaló.

"Nos vamos a sentar a charlar cuando él salga de todo esto y si nos volvemos a enamorar o no, seguiremos siendo padres toda la vida", aseguró Daniela Celis sobre una segunda oportunidad con Thiago Medina

“A mí me pasaron muchísimas cosas en estos 23 días, pensé cosas que jamás en vida pensé que iba a pensar”, comentó. “Es un momento muy sensible, estamos todos vulnerables y es delicado, pero sí sabemos también que nos vamos a sentar a charlar cuando él salga de todo esto y si nos volvemos a enamorar o no, seguiremos siendo padres toda la vida”, se sinceró Daniela.

Respecto al estado de salud del joven Celis informó que fue trasladado a una sala de cuidados intermedios en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, respaldando la versión de una evolución favorable tras el accidente. Detalló que durante su internación, siempre hubo familiares presentes para acompañarlo. La expareja, aunque separada, mantuvo una relación de apoyo incondicional: “Yo lo dejé solo un día y sé que él hubiera hecho lo mismo por mí, por más que estuviéramos peleados”, sostuvo Celis al ser consultada sobre su dedicación.

El testimonio de Celis se centró además en los efectos personales que enfrentó durante el proceso.

El testimonio de Celis se centró además en los efectos personales que enfrentó durante el proceso. Describió una rutina alterada, encargándose completamente del cuidado de sus dos hijas, Laia y Aimé. “Fue muy duro porque después de salir del hospital, tenía que volver a casa, sentarme a jugar, cantar y bailar, hacerlas dormir. En casa siempre es un cincuenta y cincuenta, entonces tuve que asumir también las tareas que hacía Thiago”, detalló. Manifestó sentimientos de culpa relacionados con la percepción de ausencia por parte de sus hijas y optó por detener sus actividades laborales para estar con ellas en todo momento.

La ex GH también compartió sus reacciones físicas al estrés: “Me preocupé. De hecho, bajé más que 8 kilos en 23 días. Y entiendo que era todo como un proceso de no sacarme esta coraza de las nenas”, afirmó. “Durante las primeras dos semanas no sentía hambre, ni siquiera me hacía ruido la panza. Mi cuerpo lo expresó por otras maneras”, relató. Reconoció que los episodios de llanto y desahogo sucedían únicamente en la privacidad del baño, siempre procurando mantener la estabilidad emocional frente a sus hijas: “Tenía dos bebés en la cama o afuera esperándome para jugar”.

"Fue muy duro porque después de salir del hospital, tenía que volver a casa, sentarme a jugar, cantar y bailar, hacerlas dormir", recordó Pestañela

La influencia de la situación se extendió a otros aspectos de su rutina. En una ocasión, mientras conducía rumbo al hospital, casi sufrió un accidente vehicular, lo que la llevó a dejar de manejar temporalmente. Asimismo, decidió desconectarse de las redes sociales y apagar el wifi de su casa para evitar exponerse a información que pudiera afectarla negativamente: “Ver todo, enterarme de cosas que no sabía si eran reales o no… era mejor no saber”, explicó.

Destacó el apoyo recibido por su red de contención, formada por familiares y amigos, desde el momento del accidente ocurrido el 12 de septiembre: “Nunca me sentí sola; siempre hay alguien al lado mío o de mis hijas”.