Juan Alberto Mateyko y Naanim Timoyko recordaron cómo se dio su primera cita y por qué no se llegó a concretar

Juan Alberto Mateyko y Naanim Timoyko tuvieron un reencuentro en la televisión (Video: Instagram)

El reencuentro entre Juan Alberto Mateyko y su expareja, la reconocida exvedette Naanim Timoyko, se dio en un clima de complicidad y nostalgia frente a las cámaras de Run Run del espectáculo (Crónica TV). Entre anécdotas, gestos de cariño y recuerdos compartidos, ambos dejaron en claro la buena relación que mantienen tras los años de historia y el paso de sus vidas por caminos distintos.

Durante la entrevista, Mateyko repasó con precisión la génesis de su vínculo con Naanim a fines de los años 80. “Yo estaba en radio El Mundo y te digo exactamente el año, 1988. El día que yo iba a salir formalmente con Naanim, porque siempre salíamos en grupo en Mar del Plata, yo estaba viviendo en esa ciudad. Naanim estaba instalando un departamento en Mar del Plata. Se entera de un festival a beneficio que yo hago para los inundados en Pehuajó. Y ella me envía un mensaje a través del teléfono del Hermitage”. Ella sumó: “Un mensaje de texto, creo que te mandé, sí”.

Mateyko continuó: “Que era justamente lo que queríamos nosotros rescatar. Me preguntó ‘¿En qué puedo ayudar?’. Y obviamente a mí me dio la picazón de decir: ‘Me gustaría responderle, pero personalmente’. Entonces quien me acercó a ella fue María del Carmen Sarlo, que es la dueña de la concesión del Torreón del Monje. Quedamos en reunirnos a las nueve de la noche en un restaurante, en ese momento muy en boga en la zona del puerto...”.

La pareja se separó en el año 2008 luego de 20 años juntos

Sin embargo, esa noche el destino le tenía guardada otra noticia, muy difícil: “Osvaldo Díaz me dice: ‘Juan, hay algo que me preocupa. Tu mamá no me contesta y me quedé en el segundo piso del hotel Hermitage con Marta Hiriart, una amiga de ella, productora mía y amiga mía, una hermana de la vida también, que se colocó al lado mío y me dice Osvaldo, ‘¿puedo llamar a un oficial de la policía?’ Digo: ‘Sí’“.

Y siguió: “Y a las nueve menos cinco, el oficial sale. Osvaldo le da el teléfono de línea de las vecinas de mamá y me dice: ‘Mucho gusto, soy el oficial tal. Su madre descansa en paz’. A mí se me cayó el mundo, porque estaba muy bien. Pero ella todos los primeros de septiembre tenía mucha angustia, porque un primero de septiembre del año 1975 partió papá”.

Con emoción y memoria, completó: “Le dije a Carlitos que estaba en conserjería: ‘Si llama Nanín, contale todo’. Ella obviamente llamó y le contaron. Se fue para Buenos Aires. Cuando llegué a Buenos Aires, estaban Cacho Fontana y Fernando Marín, y Cacho me dice al oído: ‘Así quiero que parta mamá, la mamá de él. Porque mamá estaba recostada escuchando a M670, Radio’”.

Naanim Timoyko le respondió a su exmarido, Juan Alberto Mateyko: "Yo estoy con otra persona hace 11 años" (Video: América TV)

Sin embargo, el testimonio final de Mateyko deja claro el valor de esa relación con Timoyko: “Ella quería que yo tuviera una familia, y con Naanim sentí que eso se cumplía”. Ese reencuentro se da luego de que el conductor de radio diera una entrevista en Caras TV, allí Mateyko aseguró que su exesposa era “el amor de su vida, por lejos” e incluso criticó a la actual pareja de la exvedette, un físico llamado Daniel Secondo que fue su primer novio a los 16 años y con quien está en pareja desde hace 11 años.

La respuesta no tardó en llegar, en medio de especulaciones acerca de si el recordado animador de La movida del verano estaba buscando una reconciliación o si estaba celoso del novio de su exesposa. En un móvil con el ciclo de Karina Mazzocco, la actriz contó qué fue lo que pasó.

“Juan fue el amor de mi vida. Fue el padre que yo elegí para mis hijos. Es indudable. Yo no sé si hubiera podido formar una familia con otra persona. Una familia así”, continuó la panelista de El run run del espectáculo (Crónica TV). “Sus declaraciones me parecen tiernas porque a pesar de todo lo que pasó durante tantos años, me parece tierno que él reaccione ante algo que él considera que está mal”, señaló, hacia el final de la entrevista.