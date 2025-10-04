Macarena Rinaldi volvió a bailar tras años de dedicación a la psicología y luego de ser mamá: “Me animo con imperfección”

Maca Rinaldi retomó una actividad que añoraba en su vida

Una vez que la pandemia llegó, Macarena Rinaldi decidió darle un giro a su vida, dejó los zapatos de baile por los apuntes de psicología y enfocó sus esfuerzos en terminar dicha carrera. La decisión requirió un sacrificio muy grande de su parte, ya que luego de haber brillado en la pista del Bailando por años, lugar donde conoció Fede Hoppe, su pareja y padre de su hija, tuvo que iniciar una nueva etapa de su vida. Sin embargo, nunca olvidó el amor que sentía por la danza. Así las cosas, este sábado, la influencer mostró que volvió a las pistas.

Maca volvió a bailar después de un largo tiempo alejada de la pista, reencontrándose con una de sus grandes pasiones tras priorizar la maternidad y su nueva carrera en psicología. En una publicación reciente de sus redes sociales, la bailarina compartió una imagen junto a otras alumnas en una clase de danza, visiblemente contenta y sonriente.

“Hoy fui a una clase de baile después de mil años. ¡Pero mil eh! En el medio me recibí de Psicóloga y tuve una hija. Sí habrá pasado tiempo“, comenzó el mensaje que dejó en sus historias de Instagram. “Y siguió con su relato, destacando que tras años sin practicar la danza le costó: ”La cosa es que hoy logré esa mezcla con mi cuerpo otra vez, y es muy único estar en ese estado. La música que entra en tu cuerpo es magia, pero ahora me animo con imperfección, lo perdono. Y lo pasé bárbaro, con mi bebé ahí“.

El emotivo posteo de Maca Rinaldi al regresar a la pista de baile (Instagram)

Mientras lleva adelante la tarea de volver a reconectar con esa faceta de su vida, su hija observaba desde el otro lado de la habitación, con la atención de una niña de 10 meses, es por eso que Maca cerró su mensaje agradeciendo a Luciana Arduz por cuidar a su hija mientras ella retomaba su arte.

La publicación es especial no solo porque marca su regreso al baile después de su último paso por el programa conducido por Marcelo Tinelli, donde fue pareja artística de Hernán Piquín y luego de Fer Dente—, sino porque lo hace en una etapa distinta de vida, permitiéndose disfrutar sin buscar una perfección estricta. Ahora, con Amanda ya entre sus brazos y psicóloga recibida, Macarena Rinaldi demuestra que las pasiones pueden reinventarse, adaptarse y mantenerse vivas en cada nuevo capítulo personal.

Maca junto a Fer Dente en el Bailando 2019 (Foto: Instagram)

Un nuevo paso en la familia de Federico Hoppe y Macarena Rinaldi

Un nuevo hito se produjo en la vida de la familia formada por Hoppe y Rinaldi: el reciente logro de Amanda Hoppe, quien ya cuenta con su pasaporte alemán. La imagen de la pequeña, de apenas unos meses, sosteniendo el documento que la acredita como ciudadana de Alemania, país que pertenece a la Unión Europea, y simboliza la apertura de un futuro donde la identidad se construye entre culturas y afectos que trascienden fronteras.

La fotografía que retrató a Amanda con un mameluco blanco decorado con diminutos corazones, junto a su madre, transmite la emoción de un momento cargado de significado. El pasaporte, con la inscripción “Bundesrepublik Deutschland”, reposa entre a los dedos de la niña, mientras sus pies, apoyados con firmeza en el sillón, parecen anticipar los caminos que recorrerá en el futuro entre Berlín y Buenos Aires. La nacionalidad fue posible gracias a un antepasado de Hoppe, cuyo abuelo era alemán. El lazo rosa en la cabeza de Amanda añade un matiz festivo a la escena, subrayando la importancia de este primer paso como ciudadana del mundo en su vida.

Desde la llegada de la pequeña en enero de 2025, la rutina del productor y la psicóloga se ha transformado por completo. La pareja, que experimenta la maternidad y paternidad por primera vez, ha encontrado en cada pequeño avance de su hija un motivo de celebración y reflexión.