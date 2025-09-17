Teleshow

La tajante respuesta de Cami Homs ante las opiniones que recibe sobre su embarazo: “No me importa tu consejo”

La influencer abrió la puerta a su intimidad y se refirió a los mensajes que recibe en redes sobre esta nueva etapa de su vida

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Cami Homs contó cómo afronta las críticas que recibe por entrenar durante su embarazo

Entre salidas, paseos y hasta visitas a la cancha de Estudiantes de La Plata, Cami Homs afronta una nueva etapa de su embarazo con total naturalidad. Lejos de los dolores de los primeros tres meses, la influencer intenta seguir con su vida diaria. Entre esas actividades, la joven muestra su rutina de ejercicios y cómo se esfuerza en el gimnasio. Sin embargo, entre sus millones de seguidores, hubo quienes la criticaron por esta práctica. Así las cosas, la modelo decidió responderle a todos los haters.

“¿Qué sentís sobre la gente que empieza a opinar libremente de tu embarazo, de la forma, de que si entrenás, si no entrenás? Porque te empiezan a dar consejos...”, le consultaron a Homs durante su visita a Multitalent Tv. Fiel a su estilo, Camila respondió de forma tajante, dejando en claro que no da lugar a la opinión de los haters en su vida privada: “No me aconsejes porque no me importa tu consejo. O sea, es como que “Un besito, mi amor”. No te gastes en escribirme porque ni te leo”.

En ese marco, la pareja de José Sosa incluso reconoció que rechaza los comentarios que le hace su madre: “Hasta mi mamá a veces me dice cosas y le digo: ‘Mira mami, yo voy a vivir mi embarazo o lo que sea de la manera que yo quiero desde mi experiencia’. Me pasa con mi mamá, con mi hermana, con quien sea, imaginate con alguien que no conozca”.

La reacción de Cami Homs cuando le preguntaron por el casamiento de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Fue entonces cuando el grupo de panelistas reflexionó sobre los comentarios usuales que reciben las famosas en redes sociales: “Pensá que la gente opina: ‘Ay, a ver si es ejercicio, si come bien, si sale’. Te van a juzgar por todo. Pero qué tiempo libre igual. En las historias que cada uno sube, muestra un segundo de lo que está haciendo. O sea, ¿cómo podés juzgarme por ese segundo de lo que te estoy mostrando? ¿Qué sabés?”.

En línea con la opinión de las jóvenes conductoras del programa, Camila reveló el tipo de mensajes que recibe en su perfil de Instagram: “Me critican muchísimo cuando voy al gimnasio, cuando subo las rutinas. ‘Ay, Camila, estás embarazada, relájate’. Pero chabón, me hace bien al alma, me hace bien a mí, le hace bien a la bebé que yo esté activa, que esté saludable, que pueda hacerlo. Obviamente que no voy a ser una loquita que va al gimnasio sola a hacer 80 kilos de pesa. No, estoy siguiendo los pasos de un profesional que está especializado en esto, ¿entendés? Nunca le haría nada para hacer daño a mi bebé”.

Durante su entrevista, Homs relató cómo fue el día en el que le reveló a sus hijos que ella estaba embarazada. “Con Franchi fue un trauma. Fran no se lo tomó nada bien. Ella se fue de viaje unos diez días antes de yo hacer el gender, cuando todavía nadie lo sabía. Dije: “Bueno, a Fran se lo voy a decir, a los nenes más que nada, a las nenas de José también”. Y antes de hacer el gender para que no se escape en el colegio también, como que no lo divulguen. Volvieron de viaje, a los dos días era el gender y llegaron y se los dijimos”, comentó.

La rutina fit de Cami
La rutina fit de Cami Homs y su hija Francesca: “Entrenar un feriado”

Luego, la influencer relató por qué quiso contarle a sus hijos de forma individual: “Quise separar las nenas de Jose con los míos porque dije: ‘Capaz como que se intimidan las reacciones’. No quería como que se pierda algo lindo o no. Es que las nenas se lo tomaron recontra bien y capaz si veían la reacción de Fran no se lo tomaban de la misma manera que se lo tomaron”.

Acto seguido, la modelo dio detalles de la llamativa reacción de su hija, Francesca: “Fran es superabsorbente mía. Quería hermanito, ella como que sí, no la veía negada. Ama a los bebés. Pero, cuando llegó el momento...la realidad, de enfrentar la situación, fue como que primero se quedó helada, no me decía nada y yo: ‘Decime algo hija’. Y no, que no quiero, lloriquó un poco. Y después me dijo: ‘Mamá, pero yo quiero ser tu única hija’. El corazón... no entienden, chicas. Se me estrujó el corazón en ochocientos mil pedazos, te sentís la peor madre del mundo. Y me sentía muy mal, pero bueno, le expliqué que ella va a ser mi princesa mayor, va a ser mi primera hija, que eso no me lo voy a olvidar nunca”.

Para cerrar, relató la reacción de Bautista: “Y bueno, Bauti después de la vida. Él es como yo, que todo le chu...un huevo. Él sí, re contento, viene, le da besitos a la panza, le dice ‘pequeñez’, ya le habla a la pancita, le acerca los peluchitos, sí, el chocho”.

