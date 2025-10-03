Teleshow

Melody Luz respondió con dureza a quienes criticaron a Alex Caniggia por ostentar en las redes en lugar de ayudarla con dinero

La bailarina y panelista de LAM anunció el cierre momentáneo de su emprendimiento y minutos después su pareja publicó la compra de un auto nuevo. Ante los comentarios negativos, salió al cruce: “¿Dónde está el empoderamiento?

Hugo Martin

Hugo Martin

Melody Luz y Alex Caniggia
Melody Luz y Alex Caniggia (Instagram)

El contraste entre el mal momento económico que anunció Melody Luz y la ostentación de Alex Caniggia en redes sociales generó un intenso debate entre sus seguidores, luego de que la panelista de LAM anunciara la pausa de su emprendimiento textil debido a la crisis que atraviesa el sector en Argentina. La noticia, comunicada a través de una story a sus más de 900.000 seguidores, puso en evidencia las dificultades que enfrentan los pequeños negocios frente a la competencia de las importaciones y la presión de los costos laborales.

En su mensaje, Melody Luz explicó que la situación actual la obligó a suspender las actividades de su negocio. “Estoy medio bajón porque le tengo que dar una pausa a Melody Luz Shop. Es imposible equiparar precios con las importaciones, pagar sueldos a quienes son parte de la marca, reinvertir y que aún así me quede resto”, expresó la influencer, según sus declaraciones recogidas en su cuenta de Instagram. La panelista, que alcanzó notoriedad tras su paso por El Hotel de los Famosos, agregó: “Sé que lamentablemente no soy la única que está pasando por lo mismo y eso me duele más”. Además, anticipó que intentará liquidar el stock disponible: “Pienso vender todo lo que está en stock y ojalá se sumen con vestuario para muestra, pero está muy difícil”.

El posteo de Melody Luz
El posteo de Melody Luz ante el cierre de su emprendimiento

Mientras la bailarina compartía su preocupación y recibía mensajes de apoyo y comprensión y de burla en partes iguales, Alex Caniggia optó por mostrar una faceta opuesta. Minutos después del posteo de su mujer, el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis publicó en su perfil de Instagram una serie de historias en las que celebraba la adquisición de un automóvil nuevo. En tono desafiante, escribió: “Nave nueva o barats secos. Solo millos 0KM gracias a mí, obvio. Trabajen gente. La regla número uno es ser millo en la vida”, según lo publicado en sus redes sociales.

El insólito posteo de Alex Caniggia tras el anuncio de Melody Luz sobre el cierre de su marca

La diferencia de tono entre ambos generó reacciones inmediatas. Mientras Melody Luz se mostraba afectada por la coyuntura económica y la necesidad de pausar su proyecto, Alex Caniggia exhibía lujo y éxito material, lo que no pasó inadvertido para los usuarios. Muchas seguidoras señalaron la contradicción y sugirieron que el mediático podría ayudar a su pareja. Algunas lo hicieron desde la preocupación y le respondieron “Fuerza Dios te bendiga”, “Tranqui será momentáneo.. esta debe mejorar, con fe siii mucha fe Te dejo la mejor energía de corazón para vos” o “Lo siento mucho, espero puedas retomar con fuerza pronto”. Mientras tanto, en otras respuestas recurrieron a arrojarle hate a la bailarina: “Al final la barats sos vos jajjaja” o “Al súpermillonario de Alex no le alcanza para tirarte unos pesos? Qué barat todo”, fueron apenas dos de los comentarios destacados.

La respuesta de Melody Luz
La respuesta de Melody Luz a una seguidora que comentó porqué Alex Caniggia no la ayudaba con el emprendimiento que debió pausar

Lejos de ignorar las críticas, Melody Luz respondió con firmeza a quienes cuestionaron la falta de apoyo económico de su pareja. Ante el comentario “Tu marido millonario lástima que no te ayude”, la influencer replicó: “Con su plata que haga lo que quiera. En mis emprendimientos invierto YO sin pedirle plata a nadie. Seguiré trabajando como siempre hice para poder volver CON TODO”. Además, planteó una reflexión dirigida a la sororidad de las mujeres que la interpelaban: “¿Dónde está el empoderamiento y la independencia económica de las que me comentan esto? Dependen de un hombre por elección, comodidad o qué? Para pensarrrrr”.

La situación expuso no solo las dificultades que enfrenta el sector textil en Argentina, sino también las tensiones en torno a la autonomía económica y el rol de las redes sociales en la construcción de la imagen pública de las figuras mediáticas.

