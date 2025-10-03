El insólito posteo de Alex Caniggia luego del anuncio de Melody Luz sobre el cierre de su marca: “Nave nueva o barats secos”

La pareja mostró sus diferencias a la hora de comunicarse con sus seguidores en redes sociales (Instagram)

La pareja de Alex Caniggia y Melody Luz volvió a estar en el centro de la escena mediática. Esta vez, no fue por un escándalo ni por una reconciliación inesperada, sino por un llamativo cruce de mensajes en redes sociales. Mientras la bailarina comunicaba con tristeza que debía poner en pausa su emprendimiento de ropa debido a la crisis económica, su compañero de vida compartía una serie de historias en Instagram celebrando la compra de un vehículo nuevo y enviando un mensaje con tono irónico a sus seguidores. El contraste entre ambas publicaciones no pasó inadvertido: mientras Melody se mostraba vulnerable y preocupada, Alex exhibía ostentación y lujo, fiel a su estilo de siempre.

Hace apenas unas horas, Melody Luz compartió con sus seguidores en X y en Instagram la difícil decisión de cerrar temporalmente su emprendimiento de indumentaria, Melody Luz Shop. La marca había surgido con productos pensados para bailarinas y amantes de la danza —como calzas, rodilleras, vinchas y catsuits— y en poco tiempo había cosechado un buen nivel de seguidores.

Melody Luz anunció el cierre temporal de su marca de ropa por la crisis económica

Sin embargo, la bailarina explicó que la situación económica del país volvió inviable sostener el proyecto. “Estoy medio bajón porque tengo que dar de baja mi marca por el momento, es insostenible”, escribió primero en su cuenta de X. Más tarde, dio detalles de los motivos que la llevaron a tomar esa determinación: “Es imposible equiparar precios con las importaciones, pagar sueldos a quienes son parte de la marca, reinvertir y que aun así me quede resto”.

Melody también remarcó que no se trata de un problema individual, sino que forma parte de una crisis que afecta a gran parte de los pequeños emprendedores: “Sé que lamentablemente no soy la única que está pasando por lo mismo y eso me duele más”. En ese mismo sentido, adelantó que piensa vender el stock que queda y que espera en algún momento poder retomar el emprendimiento: “Pienso vender todo lo que está en stock y ojalá se sumen con vestuario para muestra, pero está muy difícil”.

El contraste entre las publicaciones de Melody Luz y Alex Caniggia generó debate en redes sociales

Los mensajes se llenaron de comentarios de apoyo, tanto de seguidores que le expresaron cariño como de otros emprendedores que compartieron sus experiencias. “Está muy jorobado todo”, le escribió una usuaria, a lo que Melody respondió: “Todo para todos, es muy triste”. Otro usuario contó: “Me pasa, saqué préstamo para mi emprendimiento y acá estoy con un fracaso y un préstamo que es durísimo juntar la cuota, todo durante el mes”. La bailarina, que en los últimos meses alternó su rol como panelista en LAM (América TV) con participaciones en teatro y streaming, dejó en claro que la decisión la golpeó anímicamente: “Es muy triste”, confesó.

Minutos después de que Melody diera a conocer su decisión, Alex Caniggia compartió en su perfil de Instagram una serie de historias en las que se mostró manejando un auto nuevo. Fiel a su personaje, escribió un mensaje que no pasó inadvertido: “Nave nueva o barats secos. Solo millos 0KM gracias a mí, obvio. Trabajen gente. La regla número uno es ser millo en la vida”, expresó el hijo de Claudio Paul Caniggia, mientras posaba desafiante al volante.

Alex Caniggia celebró la compra de un auto nuevo tras el anuncio de Melody Luz (Video: Instagram)

El contraste con la publicación de Melody fue inmediato: mientras ella hablaba de imposibilidad, de tristeza y de una situación que afecta a muchos argentinos, Alex celebraba el lujo y llamaba a “trabajar” para alcanzar el mismo nivel.

La noticia del cierre temporal de la marca llega tras meses complicados para Melody Luz. En abril se separó de Alex en medio de un escándalo mediático, en mayo su hija Venezia debió ser internada, y recién en junio logró reconciliarse con el padre de su hija. Actualmente forma parte de la obra El principio del fin y de distintos proyectos en streaming, pero su emprendimiento personal era una de las apuestas que más ilusión le generaba.