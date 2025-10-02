El mal momento de Melody Luz por el cierre de su negocio: “Esto es insostenible” (LAM, América)

A través de su cuenta de Instagram, en la que comparte su día a día con Alex Caniggia, el crecimiento de su hija Venezia y los pasos en su carrera, Melody Luz se abrió sobre la angustiosa situación que vive por el cierre de su emprendimiento que abrió a finales de 2023.

La actual panelista de LAM (América) es dueña de Melody Luz Shop, una marca de ropa para bailarinas, donde se destacan mallas, calzas, medias y todo tipo de prendas y accesorios para profesionales de la danza. “Estoy medio bajón porque tengo que dar de baja mi marca. Por el momento, es insostenible”, se sinceró, a través de la plataforma X.

Luego fue en Instagram, a través de una story dirigida para sus más de 900 mil seguidores, donde se refirió al cierre de su negocio, que se da en medio de una crisis del rubro textil en Argentina: “Estoy medio bajón porque le tengo que dar una pausa a Melody Luz Shop. Es imposible equiparar precios con las importaciones, pagar sueldos a quienes son parte de la marca, reinvertir y que aún así me quede resto“, señaló.

“Sé que lamentablemente no soy la única que está pasando por lo mismo y eso me duele más”, se sinceró la influencer que ganó popularidad como participante de El Hotel de los Famosos, reality show que sirvió como marco para el comienzo de su relación con el hijo de Claudio Caniggia y Mariana Nannis.

“Pienso vender todo lo que está en stock y ojalá se sumen con vestuario para muestra, pero está muy difícil”, se lamentó Melody, quien recibió algunas reacciones a sus posteos comprendiendo su situación.

“Me pasa, fuerzas desde acá. Saque préstamo para mi emprendimiento y acá estoy con una fracaso y un préstamo que es durísimo juntar toda la cuota durante el mes”, le escribió un seguidor, comentario al que la bailarina le respondió con un emoji de un abrazo. “Está muy jorobado todo”, afirmó otra de sus seguidoras. “Para todos es muy triste”, señaló la mediática, luego de días en los que su pareja se marchó a Italia para ser parte de un nuevo proyecto televisivo.

Según información de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), durante el periodo julio-agosto, siete de cada diez empresas del sector registraron resultados negativos. Este bimestre, que tradicionalmente suele beneficiarse de las liquidaciones, el pago del aguinaldo, las vacaciones de invierno y el Día del Niño, no logró revertir la tendencia a la baja en la actividad ni renovar las expectativas de recuperación.

El retroceso en las ventas de indumentaria se manifestó en los balances y complicó la operatoria de las empresas, que debieron ajustar sus estructuras laborales y afrontar tensiones crecientes en la cadena de pagos. La contracción de la demanda se consolidó como la principal dificultad, según el 80% de las compañías consultadas, lo que significó un incremento de cuatro puntos porcentuales frente al bimestre anterior. Al mismo tiempo, el desajuste entre la producción y la comercialización derivó en un exceso de inventario, reflejado en el aumento de 11 puntos porcentuales en la preocupación por la acumulación de mercadería.

A nivel interanual, las ventas retrocedieron un 12% durante el período de liquidación invernal, intensificando el escenario crítico para las empresas del rubro ante la caída del consumo, la presión impositiva y la competencia proveniente de productos importados.

El aumento de costos se identificó como el segundo desafío más relevante para las empresas del sector, aunque su impacto disminuyó respecto al bimestre previo. Frente a este escenario, el 56% de las compañías optó por absorber por completo los incrementos salariales, mientras que el 25% solo pudo trasladarlos parcialmente a los precios, reflejando la debilidad en el poder adquisitivo de los consumidores.

Esta incapacidad para ajustar los valores finales producto de la caída del consumo contribuyó a que, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, el segmento Prendas de vestir y Calzado experimentara en agosto una reducción del 0,3%.