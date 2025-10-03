Teleshow

Flor Vigna apostó por un rotundo cambio de look y lo mostró en tiempo real: “¡Cómo me gusta!"

La artista compartió reflexiones sobre su nuevo aspecto y sumó miles de reacciones al ritmo de su más reciente estreno musical

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

El cambio de look de Flor Vigna

Flor Vigna impactó a sus seguidores con un video donde, tijera en mano, mostró desde su baño el paso a paso de su cambio de look: un flequillo recto que llevó al primer plano su autenticidad y su juego ante el espejo, todo bajo el ritmo de su último tema “Déjarnos ir” junto a DesaKta2 y Rodrigo Tapari.

En la tarde en que la decisión se convirtió en acto, la intérprete revolucionó las redes sociales. El escenario fue su propio baño, de paredes blancas y toallas colgadas. Súbitamente, frente al espejo, ella misma tomó el control: celular apoyado en el vanitory, tijera en mano, mirada clavada en el reflejo. El video transmitido a través de Instagram mostró el momento en que las puntas largas cedieron ante el filo y, en cuestión de segundos, nació el nuevo flequillo.

El posteo, dirigido a sus más de 5,5 millones de seguidores, comenzó con una escena espontánea. Vestida con una remera corta con la estampa colorida de dos niños y la leyenda “RAINY DAY”, el vientre al descubierto y adornado con un tatuaje de hojas, Flor Vigna desafió la rutina y lanzó la primera revelación que superpuso sobre la imagen: “Cómo me gusta cambiar LPM...”. La cámara de su teléfono funcionó como testigo directo, mientras el cabello lacio y oscuro caía hacia el futuro flequillo, justo en el centro de la mirada.

La siguiente escena, cargada de expectativa, captura el instante justo antes del cambio: dedos sujetando el cabello, tijera suspendida en el aire, el pulso firme de quien está decidida a avanzar. De fondo, la frase: “A veces un pequeño cambio afuera es recordarle al adentro que también puede renovarse”. Es una invitación sutil a transformar el interior a partir del exterior. ¿A cuántos millones resonará esa consigna en un viernes cualquiera?

A medida que el proceso avanza, la artista muestra el resultado parcial: el flequillo ya cortado, húmedo y perfectamente encuadrado en el rostro, que ahora exhibe una expresión entre desconcierto y alegría. La frase que acompaña la imagen despeja cualquier rumor de crisis o arrebato impulsivo: “No es crisis, es mover un poquito la energía pa jugar”. Porque para Flor Vigna, cambiar el look es un acto lúdico, una forma de sacudir la cotidianidad y reírse también de sí misma.

La historia visual concluye —por ahora— fuera del baño, en el asiento del auto. El flequillo ya seco, meneado y con una soltura improvisada. Luz natural en el rostro, otra postal de cercanía. Aquí, la sinceridad se transforma en risa: “Además, descubrí que si me peino el flequillo solo el resto del pelo puede ser un quilombo y la gente cree que estoy peinada”. La revelación llega a través del humor, de la espontaneidad, de una verdad casi universal: basta un gesto para simular orden en medio del caos.

Todo el proceso se desarrolló con la música de fondo del reciente sencillo “Déjarnos ir”, tema grabado junto a DesaKta2 y Rodrigo Tapari. La melodía envolvió el acto izquierdo de la tijera, acompañó el nerviosismo inicial y cerró la secuencia con la calidez de una colaboración en ascenso. Nada parecía al azar: la música, el peinado, el mensaje. Cada elemento reforzó la narrativa de una mujer que se reinventa en directo, sin postureo y frente a millones.

En apenas unas horas, el video de Flor Vigna acumuló visualizaciones, comentarios, memes y compartidas. La simpleza de cortar el flequillo en casa, el juego con los propios límites, la confesión breve —“Pintó fleco”— y la certeza de que basta un pequeño movimiento para recordarse, y recordarle al mundo, que siempre es tiempo de renovarse.

