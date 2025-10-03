Teleshow

El pedido de Oriana Sabatini a Paulo Dybala de cara a su próximo partido: “Lo estoy esperando”

La modelo, quien recientemente confirmó su embarazo, contó cómo fue la reacción de su esposo al enterarse. Además, contó cómo transita los primeros días del proceso

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar
Tras confirmar su embarazo, Oriana Sabatini contó qué festejo le gustaría que hiciera Paulo Dybala al meter un gol en su próximo partido

Tras confirmar su embarazo y revelar el sexo de su bebé, Oriana Sabatini vive una de las épocas más felices de su vida. Aún así, más allá del alegre momento, la modelo transita el proceso sumida en una mezcla de euforia, angustia y enojo por los cambios que enfrenta su cuerpo. Así las cosas, este jueves, la influencer contó intimidades de la situación y relató la charla que tuvo con Paulo Dybala al confirmar que se encontraban en la dulce espera.

Todo se dio cuando Oriana fue entrevistada en el programa de streaming Sería Increíble (Olga). “Felicitaciones a las dos. ¿Cómo fue que te enteraste? Es decir, que confirmaste que estabas embarazada”, comenzó preguntándole Nati Jota a la modelo. Sensibilizada por la situación, Sabatini expresó a través de una videollamada: “Apenas vi que tenía un atraso, le dije a Paulo: “Yo no voy a vivir esta ansiedad sola, no me viene”. Y dije: “Escuchame, cuando vengas del entrenamiento, nos hacemos el test y ya”. Así que nos metimos juntos”.

Luego, la modelo expresó el apoyo que recibe del futbolista, aunque también confesó que eso llegó a irritarla: “No sabés lo involucrado que está (Paulo) y me pelea todo porque le gusta meterse. Pero una amiga me mandó un libro, apenas quedé embarazada, el libro se llama, Cómo no odiar a tu marido durante el embarazo. Y al principio decía: “Qué raro”. Pero dos semanas después lo entendí completamente, porque yo lo miraba a Paulo y decía: “Te odio. Todo es tu culpa”. Siento que estoy poseída, que vomito todos los días, que no me puedo levantar del mareo. Y vos ahí divino, jugando a la play (station), como si no pasara nada. Ahora ya se me pasó”.

Tras confirmar su embarazo, Oriana
Tras confirmar su embarazo, Oriana Sabatini le hizo un pedido a Paulo Dybala de cara a su próximo partido

Durante la charla, la conductora del streaming quiso saber si este era uno de los sueños personales de Oriana: “¿Era algo que soñabas mucho, que deseabas mucho?”. Lejos de la respuesta esperada, Sabatini confesó: “Con ser madre, no. La verdad que no es que era mi sueño así, quiero ser madre sí o sí, aunque esté sola, aunque esté en pareja, era como siempre dije: “Yo creo que eso me va a llegar, esas ganas me van a llegar el día que esté muy enamorada y que quiera tanto a alguien, que quiera agrandar esa familia y ese amor”. Y medio que fue así, ¿no?”.

Fue entonces cuando Jota consultó si Paulo planeaba hacer la típica dedicatoria de gol que realizan todos los futbolistas en estas situaciones: “¿Ya está planeado que si Paulo hace un gol, tiene que hacer lo de la pelota en la panza y el dedito?. Así, la modelo reveló la charla íntima que había tenido con su esposo: “No, un poco lo hablamos. En un momento le dije, cuando estábamos pensando: “¿Cómo lo contamos? ¿No tenés ganas de meter un gol?”. Me dijo: “No, no me quiero poner esa presión”. Y me decía: “Ay, siento que si lo decimos así, va a ser como mucho más mío. En la foto voy a estar yo, no vas a estar vos”. Y le digo: “Bueno, puede ser, tenés razón. Está bien, hacemos otra cosa”.

Paulo Dybala se desempeña como
Paulo Dybala se desempeña como delantero en la Roma de Italia (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Aún así, la conductora resaltó que Dybala podía hacer esa dedicatoria por más que la noticia se había comunicado: “Todavía lo puede hacer, Ori. Ya lo contaste, pero que si mete un gol, que lo haga”. Entre risas, Sabatini reveló el entusiasmo que guarda porque su pareja haga ese festejo: “Claro, eso. Que no me escuche, pero lo estoy esperando”.

A través de sus redes sociales, Paulo Dybala y Oriana Sabatini eligieron la complicidad y la memoria compartida para anunciar la espera de su primer hijo. No solo emocionaron con el “primer posteo de nosotros tres”, sino que en sus historias de Instagram recrearon una tradición íntima que solo ellos y sus seguidores más fieles no olvidan: una imagen inspirada en Danny Phantom, el dibujo animado con el que, años atrás, habían confirmado públicamente su relación.

Esta vez, la pareja posteó dos imágenes —una en la cuenta de Paulo, otra en la de Oriana — en las que sus personajes animados aparecen juntos, sonrientes y abrazados, frente a una cuna. Oriana, en el rol del dibujo animado, se muestra con las manos sobre el vientre, sugiriendo la llegada del bebé. La escena, reforzada por el contorno verde brillante típico del universo de Danny Phantom, transmite ternura y hace guiño al inicio de su historia de amor.

Temas Relacionados

Oriana SabatiniPaulo Dybala

Últimas Noticias

Flavio Mendoza recordó su pelea con Ricardo Fort: “Era un alma atormentada”

El coreógrafo compartió detalles inéditos sobre su histórico enfrentamiento con el empresario, asegurando que detrás de la disputa existían conflictos personales y maniobras que afectaron su carrera artística

Flavio Mendoza recordó su pelea

El insólito posteo de Alex Caniggia luego del anuncio de Melody Luz sobre el cierre de su marca: “Nave nueva o barats secos”

Mientras la bailarina anunció la pausa de su emprendimiento por la crisis económica, el mediático compartió en redes la compra de un auto, generando polémica por el contraste entre ambos mensajes

El insólito posteo de Alex

El fallo judicial a favor de Mauro Icardi por la denuncia de Wanda Nara y la palabra de Lara Piro: “Ella merece rechazo y condena”

La Justicia archivó la denuncia por presuntas lesiones a uno de los hijos de la conductora, presentadas contra el futbolista. La palabra de su abogada a Teleshow

El fallo judicial a favor

Camilota contó cómo evoluciona Thiago Medina: “Me preguntó por las bebas y me pidió un beso”

La hermana del exparticipante de Gran Hermano dio detalles de su salud y relató cómo fue su último encuentro en el hospital

Camilota contó cómo evoluciona Thiago

El tierno reencuentro de Marley y Milenka luego de semanas separados: “Te extrañé un montón”

El conductor regresó al país luego de viajar con su programa de televisión y volvió a abrazar a su hija menor

El tierno reencuentro de Marley
ÚLTIMAS NOTICIAS
Juan Grabois: “Lo mejor para

Juan Grabois: “Lo mejor para Argentina sería que La Libertad Avanza lo haga renunciar a Espert”

Incautaron 280 kilos de cocaína en el conurbano y apuntan a un nuevo narco peruano

Máximas de verano y otra vez lluvias: cómo estará el tiempo el fin de semana en el AMBA, según el SMN

Un vuelo de Ezeiza a Salta fue demorado por una amenaza de bomba

Casación confirmó el procesamiento de Torres de Tolosa, un abogado acusado de crímenes de lesa humanidad

INFOBAE AMÉRICA
China y Nicaragua profundizan su

China y Nicaragua profundizan su alianza: Beijing financiará la construcción de una planta de energía eólica

Vladimir Putin advirtió que entregar misiles Tomahawk a Ucrania generaría una “nueva escalada” con Estados Unidos

Alarmante aumento de ratas en las grandes ciudades: por qué los expertos no logran frenar su avance

Alemania insistió en el uso de activos rusos para financiar a Ucrania

Así funciona la ‘Tasa de Seguridad’ que fortalece la protección ciudadana en el Valle del Cauca

TELESHOW
Flavio Mendoza recordó su pelea

Flavio Mendoza recordó su pelea con Ricardo Fort: “Era un alma atormentada”

El insólito posteo de Alex Caniggia luego del anuncio de Melody Luz sobre el cierre de su marca: “Nave nueva o barats secos”

El fallo judicial a favor de Mauro Icardi por la denuncia de Wanda Nara y la palabra de Lara Piro: “Ella merece rechazo y condena”

Camilota contó cómo evoluciona Thiago Medina: “Me preguntó por las bebas y me pidió un beso”

El tierno reencuentro de Marley y Milenka luego de semanas separados: “Te extrañé un montón”