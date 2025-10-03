El pedido de Oriana Sabatini a Paulo Dybala de cara a su próximo partido: “Lo estoy esperando”

Tras confirmar su embarazo, Oriana Sabatini contó qué festejo le gustaría que hiciera Paulo Dybala al meter un gol en su próximo partido

Tras confirmar su embarazo y revelar el sexo de su bebé, Oriana Sabatini vive una de las épocas más felices de su vida. Aún así, más allá del alegre momento, la modelo transita el proceso sumida en una mezcla de euforia, angustia y enojo por los cambios que enfrenta su cuerpo. Así las cosas, este jueves, la influencer contó intimidades de la situación y relató la charla que tuvo con Paulo Dybala al confirmar que se encontraban en la dulce espera.

Todo se dio cuando Oriana fue entrevistada en el programa de streaming Sería Increíble (Olga). “Felicitaciones a las dos. ¿Cómo fue que te enteraste? Es decir, que confirmaste que estabas embarazada”, comenzó preguntándole Nati Jota a la modelo. Sensibilizada por la situación, Sabatini expresó a través de una videollamada: “Apenas vi que tenía un atraso, le dije a Paulo: “Yo no voy a vivir esta ansiedad sola, no me viene”. Y dije: “Escuchame, cuando vengas del entrenamiento, nos hacemos el test y ya”. Así que nos metimos juntos”.

Luego, la modelo expresó el apoyo que recibe del futbolista, aunque también confesó que eso llegó a irritarla: “No sabés lo involucrado que está (Paulo) y me pelea todo porque le gusta meterse. Pero una amiga me mandó un libro, apenas quedé embarazada, el libro se llama, Cómo no odiar a tu marido durante el embarazo. Y al principio decía: “Qué raro”. Pero dos semanas después lo entendí completamente, porque yo lo miraba a Paulo y decía: “Te odio. Todo es tu culpa”. Siento que estoy poseída, que vomito todos los días, que no me puedo levantar del mareo. Y vos ahí divino, jugando a la play (station), como si no pasara nada. Ahora ya se me pasó”.

Tras confirmar su embarazo, Oriana Sabatini le hizo un pedido a Paulo Dybala de cara a su próximo partido

Durante la charla, la conductora del streaming quiso saber si este era uno de los sueños personales de Oriana: “¿Era algo que soñabas mucho, que deseabas mucho?”. Lejos de la respuesta esperada, Sabatini confesó: “Con ser madre, no. La verdad que no es que era mi sueño así, quiero ser madre sí o sí, aunque esté sola, aunque esté en pareja, era como siempre dije: “Yo creo que eso me va a llegar, esas ganas me van a llegar el día que esté muy enamorada y que quiera tanto a alguien, que quiera agrandar esa familia y ese amor”. Y medio que fue así, ¿no?”.

Fue entonces cuando Jota consultó si Paulo planeaba hacer la típica dedicatoria de gol que realizan todos los futbolistas en estas situaciones: “¿Ya está planeado que si Paulo hace un gol, tiene que hacer lo de la pelota en la panza y el dedito?. Así, la modelo reveló la charla íntima que había tenido con su esposo: “No, un poco lo hablamos. En un momento le dije, cuando estábamos pensando: “¿Cómo lo contamos? ¿No tenés ganas de meter un gol?”. Me dijo: “No, no me quiero poner esa presión”. Y me decía: “Ay, siento que si lo decimos así, va a ser como mucho más mío. En la foto voy a estar yo, no vas a estar vos”. Y le digo: “Bueno, puede ser, tenés razón. Está bien, hacemos otra cosa”.

Paulo Dybala se desempeña como delantero en la Roma de Italia (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Aún así, la conductora resaltó que Dybala podía hacer esa dedicatoria por más que la noticia se había comunicado: “Todavía lo puede hacer, Ori. Ya lo contaste, pero que si mete un gol, que lo haga”. Entre risas, Sabatini reveló el entusiasmo que guarda porque su pareja haga ese festejo: “Claro, eso. Que no me escuche, pero lo estoy esperando”.

A través de sus redes sociales, Paulo Dybala y Oriana Sabatini eligieron la complicidad y la memoria compartida para anunciar la espera de su primer hijo. No solo emocionaron con el “primer posteo de nosotros tres”, sino que en sus historias de Instagram recrearon una tradición íntima que solo ellos y sus seguidores más fieles no olvidan: una imagen inspirada en Danny Phantom, el dibujo animado con el que, años atrás, habían confirmado públicamente su relación.

Esta vez, la pareja posteó dos imágenes —una en la cuenta de Paulo, otra en la de Oriana — en las que sus personajes animados aparecen juntos, sonrientes y abrazados, frente a una cuna. Oriana, en el rol del dibujo animado, se muestra con las manos sobre el vientre, sugiriendo la llegada del bebé. La escena, reforzada por el contorno verde brillante típico del universo de Danny Phantom, transmite ternura y hace guiño al inicio de su historia de amor.