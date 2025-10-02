Mauro Icardi anunció que la causa penal que le inició Wanda Nara quedó archivada: “Otro invento, otra falsa denuncia”

El anuncio de Mauro Icardi sobre una causa penal de Wanda Nara: “Quedó archivada; otro invento, otra falsa denuncia” (Instagram)

A través de sus redes sociales, Mauro Icardi comunicó un revés judicial contra Wanda Nara, en medio de las escandalosas denuncias que vienen cruzando. “Causa penal. Archivada”, publicó, con una imagen de un expediente, en referencia a una delicada denuncia por lesiones leves que realizaron la empresaria y Maxi López, referida a uno de sus hijos y la convivencia con el jugador.

“Me dicen por cucaracha que la causa fue archivada. ¿Les sorprende? ¡A mí no! Otro invento, otra mentira, otra falsa denuncia. ¿Cuál será la próxima?“, se despachó, sin entrar en detalles por la decisión judicial del Fiscal de Género de Tigre por una denuncia por violencia contra uno de los hijos de la conductora.

“Lo único que espero es que no sigan usando a 5 menores porque el daño es irreparable”, lanzó el futbolista del Galatasaray, en alusión a sus dos hijas y a los tres menores, fruto de la relación de la empresaria con Maxi López.

El posteo de Mauro Icardi en donde asegura que la causa penal de Wanda Nara quedó archivada (Instagram)

“¡Se siguen cayendo las caretas poco a poco!“, apuntó el jugador, que de forma diaria comparte su vida con la China Suárez en Estambul, abocado a su carrera futbolística y a su nueva vida familiar al lado de la actriz y sus hijos. “Les mando un beso”, lanzó Mauro.

Mauro Icardi en un juzgado en Estambul con la China Suárez

La imagen de Eugenia “la China” Suárez animando al Galatasaray junto a su hija Rufina —fruto de su relación con Nicolás Cabré— y luciendo la camiseta con el número 9 y el apodo “China”, resonó en redes sociales apenas un día antes de su aparición junto a Mauro Icardi en el tribunal de Çağlayan en Estambul.

La actriz compartió detalles de su jornada en el estadio, publicó fotografías y un video en el que exhibió su entusiasmo por el delantero argentino ante sus casi 8 millones de seguidores; en particular, mostró la prenda brillante y personalizada con la que asistió al partido frente al Liverpool por la Champions League. Videos difundidos en redes sociales revelaron su paseo por los vestuarios, en los que hizo visible el dorsal de Icardi en la camiseta oficial.

Mauro Icardi se presentó en un juzgado en Estambul

La visita a los tribunales se produjo en medio de una batalla legal sin tregua entre Icardi y Wanda Nara por la custodia de sus hijas. Según consignaron medios turcos, el delantero del Galatasaray acudió al tribunal este miércoles junto a la China Suárez para una audiencia con un psicólogo forense, dentro del proceso por la tenencia de las niñas. Las imágenes que trascendieron mostraron al futbolista y a la actriz caminando juntos, conversando con soltura y exhibiendo cercanía, gesto que inmediatamente atrajo la atención de la prensa por tratarse de una exposición poco habitual en el marco de un litigio judicial de alto perfil. El canal turco Ekol TV remarcó que “la estrella del Galatasaray Mauro Icardi acudió a la corte con su amante China Suárez para reunirse con el psicólogo forense en el contexto del caso de la custodia de sus hijas”, sin aportar mayores precisiones sobre el contenido de la audiencia.

Este encuentro judicial se encuadra en el conflicto abierto luego del pedido de Icardi para que sus hijas regresen a Turquía, dado que argumenta que la estabilidad de las pequeñas se vería comprometida si permanecen bajo cuidado exclusivo de Wanda.

Al mismo tiempo, la conductora de MasterChef Celebrity presentó una demanda por alimentos y denunció problemas en las visitas de las menores a la residencia de Nordelta durante el periodo en el que el futbolista residió en Argentina por una lesión de rodilla. La presencia de figuras mediáticas y especialistas en cada instancia del expediente incrementa la atención pública, mientras nuevas polémicas y declaraciones mantienen latente la tensión en torno al desenlace de la causa, y a la vida privada de todos los involucrados.