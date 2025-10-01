Michael Bublé celebró la deslumbrante aparición de Luisana Lopilato en la pasarela de París: “No podría estar más orgulloso”

Michael Bublé celebró con orgullo la participación de su esposa en el desfile internacional (Video: Instagram)

La ciudad de París se transformó en el centro de atención durante la Semana de la Moda con la participación de Luisana Lopilato. La actriz se sumó al evento, realizado frente al Hôtel de Ville, donde deslumbró con un look total red y se convirtió en una de las protagonistas principales. El evento reunió a figuras reconocidas de la industria y consolidó el rol de la argentina como embajadora internacional, acompañada muy de cerca por su esposo, el cantante Michael Bublé, quien no escatimó en muestras de afecto y orgullo.

La expectativa global por la participación de Luisana en la pasarela tuvo repercusión desde el anuncio oficial del desfile, ya que la actriz compartió en sus redes el entusiasmo por representar a Argentina en una de las plataformas más prestigiosas de la moda.

El desempeño de Lopilato no solo fue foco de la prensa internacional y el público que asistió al desfile, sino que recibió un respaldo especial desde las primeras filas: su esposo viajó a París para acompañarla y celebró cada instante del recorrido. “Nada es más glamuroso que ver a mi chica brillar en la pasarela. No podría estar más orgulloso, no podría estar más feliz”, expresó el cantante, quien compartió en su cuenta de Instagram imágenes y videos que retratan la emoción del momento junto a su esposa. En el reel publicado en redes, él se manifestó como “el chico que sonríe de oreja a oreja y aplaude a todo pulmón” mientras miraba el avance de su esposa en la pasarela.

El evento Le Défilé L’Oréal Paris reunió a figuras globales y promovió la diversidad e inclusión

El evento logró reunir a estrellas internacionales en un acontecimiento marcado por la diversidad y la inclusión. Además de Lopilato, participaron figuras como Jane Fonda, Eva Longoria, Helen Mirren, Kendall Jenner, Viola Davis, Andie MacDowell y Cara Delevingne, consolidando una pasarela que celebró la igualdad, la libertad y la belleza en todas sus formas.

El look elegido por Luisana Lopilato se integró al concepto del desfile: lució un vestido rojo ajustado, de escote en V, con aberturas laterales y falda sirena, acompañado de sandalias taco alto off white, cabello suelto con ondas y labios pintados en tono rojo. En una mano, sostuvo un abanico con la frase “Yo lo valgo” en inglés, en alusión al lema de la firma y la premisa de la noche: “Libertad. Igualdad. Hermandad. Porque vos lo valés”.

Durante la transmisión, retransmitida a nivel global gracias a la cobertura de medios y redes sociales, el gesto de complicidad y admiración entre el matrimonio fue uno de los momentos destacados. En su video, Michael reconoció: “Estoy en París, vine para poder gritar y querer a mi esposa. Va a caminar en este evento increíble. Estoy sentado en mi asiento y solo pienso lo hermosa que está”. Tras el desfile, sumó: “Me siento muy orgulloso. Fue una noche hermosa. Y ahora solo espero que entre por esa puerta para poder decirle, ‘¿Por qué me amás cuando sos tan hermosa?’”.

Luisana Lopilato deslumbró en la pasarela de L’Oréal Paris durante la Semana de la Moda en París (REUTERS/Stephanie Lecocq)

El impacto del desfile se materializó en la convocatoria de personalidades intergeneracionales y de distintos países, reforzando el mensaje de apertura y pluralidad que la marca promovió en esta edición. El evento trascendió lo estrictamente vinculado a la moda para posicionar a la igualdad y la representación como eje central. “Orgullosa de llevar a la Argentina conmigo en cada paso”, resumió Lopilato en su cuenta de Instagram, donde difundió imágenes y videos de la experiencia.

La edición del desfile fue realizada como un evento abierto al público frente a la sede del ayuntamiento parisino, con un escenario que permitió la interacción entre figuras del espectáculo y seguidores. La presencia de artistas como la brasileña Anitta, quien interpretó su tema “Envolver” y desfiló con túnica roja, y la actuación de Simone Ashley, conocida por su papel en la serie Bridgerton, sumaron variedad y notoriedad a una noche que reunió a múltiples generaciones y estilos.

La agenda profesional de Luisana agrega intensidad al ritmo de su carrera. Recientemente finalizó el rodaje de Pepita, la pistolera en Mar del Plata y, tras el evento en París, emprendió un nuevo proyecto audiovisual en Canadá. En las publicaciones previas a la gala, la actriz compartió imágenes recorriendo sitios emblemáticos de la capital francesa, siempre en compañía de las referencias visuales a la Torre Eiffel, lo que acentuó su conexión con la ciudad y el evento.