Lola Latorre se recibió de abogada y Yanina compartió el alocado festejo: “La felicidad es total”

Yanina Latorre compartió su orgullo por su hija luego de que se recibiera de abogada (Instagram)

En las últimas semanas, Yanina Latorre viene consolidando uno de sus mejores momentos, tanto en el plano profesional como en el personal. Mientras LAM (América) hacía historia al coronarse como el primer ciclo de espectáculos en recibir el Martín Fierro a mejor programa periodístico, la conductora de SQP no podía ocultar el orgullo por su familia, cada vez más unida. Y este miércoles, el motivo de celebración llegó desde el costado más importante: su hija Lola se recibió de abogada, y el festejo familiar no tardó en volverse viral.

Como es habitual en la era de las redes, Yanina compartió en sus historias de Instagram cada instante de ese logro tan esperado. Los videos la muestran radiante, abrazando a Lola a la salida de la universidad, con la emoción de una madre que ve cumplido un sueño propio y ajeno. “¡Lola es abogada! ¡Te felicito! Acaba de rendir la última materia. Fue un ocho, ¿no? Hace una hora estoy pariendo muda. ¡Lola es abogada, amor!”, exclamaba a los gritos, y la imagen de ambas fundidas en un abrazo no tardó en llenar de corazones y aplausos virtuales los perfiles familiares.

La jornada continuó con otra tradición infaltable: el clásico ritual de la ‘hueveada’. Rodeada de amigos y familiares, la flamante graduada fue bañada en harina, serpentinas, aderezos y huevos, en medio de la algarabía de quienes la acompañaron durante años de estudio y esfuerzo. “¡Vamos, Lo! ¡Abogada! ¡Te amo, Loli!”, se escuchaba a Yanina alentando mientras la alegría y el color inundaban el festejo, y la influencer terminaba completamente blanca, cubriendo la vereda de risas y emoción. “La felicidad es total. La sensación es hermosa, te amo”, escribió la panelista sobre uno de los videos, dejando en claro que ese instante será imborrable para ambas.

Yanina compartió su orgullo por el logro académico de su hija

Y como broche de oro, llegó el momento en que Lola debía realizar la icónica foto con el recuadro que anunciaba que había obtenido su título universitario. “¡El cartel! ¿Cómo no tenes a LAM, Lola? Todos se reciben con Yani…”, comentó la contadora, haciendo alusión a la costumbre de muchos egresados de sumar algún guiño al programa o a sus panelistas cuando celebran su recibida.

Atrás quedaron los meses y años de estudio y tensión, pero también las anécdotas que convirtieron la carrera de Lola en un verdadero reality familiar. Cabe recordar que en mayo de este año, la joven fue noticia tras protagonizar una broma a su madre que se volvió viral. Durante una participación en el segmento La Venganza, conducido por Max Orlandi, Lola accedió a enviarle un mensaje de voz a su mamá, siguiendo un guion humorístico. Simulando una crisis de nervios post parcial, Lola le describió un “drama” en la puerta de la facultad, incorporando frases hilarantes como: “Estoy en el cordón de Di Tella, muy desesperada. Me quiero tirar una piedra en la cabeza. Me siento la peor mier... Además de todo, estoy venida y tengo un flujo vaginal...”. El mensaje, armado para el juego, encendió todas las alarmas de Yanina, que retrucó a pura ironía y espíritu LAM: “Lolita, ahórrame la foto. Todos carriles distintos. Mezclaste todo, hija. ¿Qué tiene que ver el flujo vaginal con que no te recibís, con que estás en un cordón y con que odiás a Di Tella?”

El momento en que Lola posó con el famoso cartel que usan los egresados (Instagram)

La charla siguió elevando el tono y, como solo Yanina sabe hacerlo, la panelista despachó con humor ácido y algo de presión materna: “Te fue mal porque no habrás estudiado. Ponete a estudiar, querida. Y si no te recibís en julio, te recibirás en diciembre. Pero ya es hora de que te recibas. Vas a tener 90 años y vas a seguir tratando de ser abogada, ¿me entendés? ¡Te va a ganar Cinthia Fernández!”. Aquella situación, que entonces encendió risas y memes, hoy es apenas un recuerdo feliz camino a la meta finalmente alcanzada.

Así, entre festejos, harina y abrazos bañados de lágrimas, Yanina y Lola Latorre celebran una postal de superación, amor y orgullo familiar, con la certeza de que a veces los sueños verdaderos sí se cumplen... y se suben a Instagram.