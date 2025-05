El escandaloso audio de Yanina Latorre a su hija Lola: “Vas a tener 90 años y vas a seguir tratando de ser abogada”

Un audio filtrado de Yanina Latorre hacia su hija Lola desató polémica por su tono crítico (Video: YouTube)

En los últimos días, Yanina Latorre volvió a ser tendencia luego de que se filtrara un audio en el que se la escucha visiblemente alterada, dirigiéndose a su hija Lola Latorre con una serie de reproches que abarcan desde su desempeño académico hasta cuestiones personales y de convivencia. El mensaje, que rápidamente se viralizó en redes sociales, parecía ser una fuerte discusión familiar.

El audio se difundió originalmente sin contexto, pero su origen está vinculado a una dinámica planteada en un ciclo de podcast publicado en YouTube. El espacio llamado La Venganza, conducido por Max Orlandi, fue donde Lola participó como invitada. Allí, ella accedió a enviar un mensaje a su madre como parte de una sección que proponía que los invitados se “vengaran” de situaciones anteriores mediante una actuación guiada. La situación que terminó generando la furiosa respuesta de Yanina había comenzado como un juego.

Lola Latorre participó en un podcast que derivó en una reacción viral de su madre

En la emisión del programa, Max Orlandi presentó la consigna como una devolución de gentilezas: “Me parece una muy buena idea vengarte de lo que te hizo tu madre hace más o menos una semana”, en referencia a una llamada anterior en la que Yanina había sorprendido a su hija durante una participación radial.

En cámara, e incluyendo las palabras que el conductor le iba mostrando mediante una serie de tarjetas, Lola Latorre improvisó un mensaje de voz en el que simuló un estado de crisis emocional, asegurando que acababa de salir de la facultad tras desaprobar un parcial. En ese relato incorporó frases cuidadosamente exageradas y dramáticas, como: “Estoy en el cordón de Di Tella, muy desesperada. Me quiero tirar una piedra en la cabeza. Me siento la peor mier.... Además de todo, estoy venida y tengo un flujo vaginal...”

El contenido del audio fue diseñado con el listado de palabras que debía incorporar como parte del juego. A lo largo del mensaje, Lola se refirió a su estado emocional, su carrera universitaria, un supuesto impedimento para viajar a Miami y hasta mencionó una vieja anécdota de cuando le robaron las carteras en Punta del Este. El tono del mensaje era deliberadamente caótico, con referencias absurdas, lo que generó la risa del conductores del ciclo.

Yanina Latorre sugirió a su hija no volver a casa tras desaprobar un examen en la universidad

A pesar del carácter lúdico del ejercicio, la reacción de Yanina fue inmediata y contundente. En su respuesta, la panelista desplegó una serie de comentarios críticos hacia su hija: “Lolita, ahórrame la foto. Todos carriles distintos. Mezclaste todo, hija. ¿Qué tiene que ver el flujo vaginal con que no te recibís, con que estás en un cordón y con que odiás a Di Tella?”

En ese marco, expresó con dureza: “Te fue mal porque no habrás estudiado. Ponete a estudiar, querida. Y si no te recibís en julio, te recibirás en diciembre. Pero ya es hora de que te recibas. Vas a tener 90 años y vas a seguir tratando de ser abogada, ¿me entendés? ¡Te va a ganar Cinthita Fernández!”.

También cuestionó el estado de la vivienda que comparten: “Estudiá, trabajá, viajá, andá a casa, ordená tu cuarto, que estoy podrida de ver ropa por todo el living. No entiendo este drama telúrico que me acabás de hacer”. El mensaje finalizó con una advertencia: “Hoy te aconsejaría que no vayas a casa, porque no te permito que desapruebes un parcial. Y explícame qué no me quedó claro lo del flujo vaginal. ¿A vos te parece que es audio para mandar a tu madre?”.

Días antes, Yanina había protagonizado un sketch en vivo en el programa Patria y Familia

Cabe recordar que hace pocos días, durante su participación en el programa Patria y Familia de Luzu, Yanina Latorre protagonizó una insólita llamada en vivo a Lola, como parte de una broma pactada por la producción. La conductora, con un tono entre desorientado y eufórico, fingió estar en una situación confusa: “Estoy tomando un mate... terminé el programa este de mier..., me fui a una plaza y estoy mirando una calesita y me acordé de vos”, dijo, mientras relataba escenas absurdas como escuchar canciones infantiles y observar árboles. La reacción de Lola fue inmediata: “¿Estás drogada? ¿Te drogaste?”, preguntó entre risas e incredulidad, sin comprender el comportamiento de su madre.

A medida que avanzaba la conversación, Yanina se mostró cada vez más caótica, mencionando sin filtro a otras figuras del espectáculo. “¿No tenés algún dato de la pelo... de Juli Poggio?”, preguntó, y más adelante agregó: “Me los paso a todos por la con...”. La incomodidad de Lola fue creciendo, hasta que exclamó: “Esto no me parece nada gracioso”, advirtiendo que no entendía si se trataba de una actuación o de un episodio real, hasta que finalizó el sketch y el equipo del piso comenzó a reírse.