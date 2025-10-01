Teleshow

La emoción de Catherine Fulop por el embarazo de su hija Oriana: “Estoy llorando sola en el baño de un hotel”

En charla con Teleshow desde Japón, la actriz compartió la conmovedora reacción familiar tras enterarse de la llegada del primer nieto, por parte de la cantante y Paulo Dybala

Andrea Taboada

Por Andrea Taboada

Guardar
Catherine Fulop desde Japón para Teleshow

La noticia del embarazo de Oriana Sabatini y Paulo Dybala fue recibida con una mezcla de incredulidad y profunda alegría por parte de Catherine Fulop, quien, desde Japón, compartió la intensidad de sus emociones tras conocer que se convertirá en abuela por primera vez.

La actriz se encuentra en el lejano oriente grabando con Marley para su programa Por el mundo. En diálogo con Teleshow, la actriz relató cómo la familia mantuvo en reserva la información durante un tiempo considerable, priorizando el bienestar y los tiempos de la pareja antes de hacer pública la novedad.

Catherine Fulop compartió su testimonio
Catherine Fulop compartió su testimonio desde Japón, donde graba para el programa 'Por el mundo'.

La revelación del embarazo se produjo en un ambiente íntimo, cuando Oriana visitó a su familia. Catherine Fulop describió ese momento como uno de gran emoción y cautela, señalando que la reacción inicial estuvo marcada por la necesidad de mantener la calma y la esperanza. “Bueno, en realidad ella nos dio la noticia en casa, allá en Buenos Aires, esta última vez que estuvo de visita”.

La familia mantuvo en reserva
La familia mantuvo en reserva la noticia del embarazo para priorizar el bienestar de la pareja

La familia optó por ser cauta, aguardando que todo transcurriera favorablemente antes de compartir la noticia con el entorno más amplio. " Con Ova estamos que no lo podemos creer. Quisimos ser como precavidos. Fue mucha emoción, pero bueno, estábamos expectantes a que todo anduviera bien”, expresó.

La espera y la discreción dieron paso a una alegría desbordante cuando finalmente se sintieron listos para comunicar la llegada del primer nieto. “Nosotros, por supuesto, lo sabemos hace ya mucho, pero bueno. Tú sabes que hay que esperar el tiempo correspondiente y darle los tiempos a ellos para que se sientan seguros de dar la noticia”, explicó Fulop a Teleshow, subrayando el respeto por los procesos personales de cada integrante de la familia.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala
Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que van a ser padres ﻿por primera vez

En medio de la conversación, Fulop confesó entre lágrimas cómo transita este momento a la distancia: “Estoy acá sola, llorando en el baño de la habitación”, evidenciando la magnitud de sus sentimientos. La llegada de un nieto representa para la familia una culminación de años de amor compartido y de momentos significativos, como bodas y el crecimiento de los hijos. “Mis hijas son dos soles, que plasman el amor que nos hemos tenido Ova y yo durante todos estos treinta y un años que tenemos juntos. Y esto es la frutilla que corona la torta”, graficó.

La llegada del primer nieto
La llegada del primer nieto representa un nuevo capítulo de amor y unión familiar para los Sabatini

“Mi emoción, no entra en mi corazón porque siento que nos hacía falta un alegrón”, confesó, dejando ver la importancia de este acontecimiento para todos. La expectativa ante el nacimiento es palpable y el deseo de que todo transcurra de la mejor manera se mantiene presente. “Tener un nieto va a ser lo más, estamos muy felices”, manifestó.

El impacto personal de la noticia se reflejó en la manera en que Fulop describió sus sentimientos al pensar en su hija convertida en madre, que no es otra cosa que el paso del tiempo a la vista de todos. “Uno siempre los ve tan pequeños a los hijos que nunca se imagina esto. Es una vida larga vivida y además acompañada por ti, por un montón de gente del espectáculo que nos cubrieron cuando nacieron Ori y Titi, cuando nos casamos con Ova", recapituló, como si se estuviera pellizcando para creerlo.

“Han sido tantos años, tanto vivido, que de repente pensar que mi bebita va a tener un bebé es demasiado fuerte. No te puedo decir lo que siento porque se me está saliendo el corazón. Hasta momentos me voy a poner a llorar, así que te corto porque no quiero llorar”, se excusó con una sonrisa desde el otro lado del mundo. Y ese llanto a solas, encerrada en el baño de un hotel, retumba más todavía para describir el momento más feliz de su vida.

La revelación del embarazo se
La revelación del embarazo se produjo en un ambiente íntimo durante una visita de Oriana a Buenos Aires.

Temas Relacionados

Catherine FulopOva SabatiniOriana SabatiniPaulo DybalaJapónMarley

Últimas Noticias

La reflexión de Camila Deniz ante la mejoría de su hermano Thiago Medina: “Gracias por estar”

La influencer abrió su corazón y celebró el avance del joven, que despertó luego de estar dos semanas tras sufrir un accidente

La reflexión de Camila Deniz

Marcelo Tinelli sorprendió al revelar cuántos Martín Fierro obtuvo en su carrera: “El primero lo gané a los 31″

En su programa de streaming, el conductor justificó su ausencia en la última ceremonia de APTRA y enumeró la increíble cifra de estatuillas que recibió en diferentes rubros

Marcelo Tinelli sorprendió al revelar

El mensaje de Cris Morena para sus nietos Franco y Valentín: mucho orgullo y el guiño a Susana Giménez

La productora compartió en redes las imágenes del actor y el piloto en la entrega de los Martín Fierro, donde se los vio cada vez más cómodos ante los flashes

El mensaje de Cris Morena

Conmovió con su talento en lo de Guido Kaczka y quiere superar una enfermedad para poder volver a la escuela

Alma tiene 13 años y busca salir adelante con el apoyo de sus seres queridos y el sostén de la música

Conmovió con su talento en

Valentina Otero, de La Voz Argentina: “Sentía que mi forma de ser estaba mal”

Brilló con un estilo que une canto y actuación, se convirtió en la “más robada” del certamen y aprendió a convivir con la exposición y el hate en redes, transformando la crítica en una fuerza para crecer

Valentina Otero, de La Voz
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco, en vivo:

Triple femicidio narco, en vivo: la Policía de Perú confirmó la inminente expulsión del país del principal ladero de “Pequeño J”

Triple femicidio de Florencio Varela: la extradición de “Pequeño J” a Argentina podría tardar entre 30 y 60 días

Óvulos hechos de piel: el salto experimental que podría cambiar la infertilidad

La ANSES informó cuánto subirán en octubre las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales

El gobierno de la Ciudad habilitó videollamadas para resolver multas de tránsito

INFOBAE AMÉRICA
Cierran una mega muestra de

Cierran una mega muestra de Dalí en Italia: eran obras falsas

Microplásticos: un nuevo estudio los asocia con menor densidad ósea y mayor riesgo de fracturas

La historia de Carlos Linneo: el hombre que revolucionó la biología y cambió su propio nombre

El daño del tabaco se transmite a la siguiente generación: los hijos de padres fumadores envejecen más rápido

Deforestación y biodiversidad: el llamado a reforzar las políticas climáticas previo a la COP30

TELESHOW
La reflexión de Camila Deniz

La reflexión de Camila Deniz ante la mejoría de su hermano Thiago Medina: “Gracias por estar”

Marcelo Tinelli sorprendió al revelar cuántos Martín Fierro obtuvo en su carrera: “El primero lo gané a los 31″

El mensaje de Cris Morena para sus nietos Franco y Valentín: mucho orgullo y el guiño a Susana Giménez

Conmovió con su talento en lo de Guido Kaczka y quiere superar una enfermedad para poder volver a la escuela

Valentina Otero, de La Voz Argentina: “Sentía que mi forma de ser estaba mal”