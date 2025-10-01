La emoción de Catherine Fulop por el embarazo de su hija Oriana: “Estoy llorando sola en el baño de un hotel”

Catherine Fulop desde Japón para Teleshow

La noticia del embarazo de Oriana Sabatini y Paulo Dybala fue recibida con una mezcla de incredulidad y profunda alegría por parte de Catherine Fulop, quien, desde Japón, compartió la intensidad de sus emociones tras conocer que se convertirá en abuela por primera vez.

La actriz se encuentra en el lejano oriente grabando con Marley para su programa Por el mundo. En diálogo con Teleshow, la actriz relató cómo la familia mantuvo en reserva la información durante un tiempo considerable, priorizando el bienestar y los tiempos de la pareja antes de hacer pública la novedad.

La revelación del embarazo se produjo en un ambiente íntimo, cuando Oriana visitó a su familia. Catherine Fulop describió ese momento como uno de gran emoción y cautela, señalando que la reacción inicial estuvo marcada por la necesidad de mantener la calma y la esperanza. “Bueno, en realidad ella nos dio la noticia en casa, allá en Buenos Aires, esta última vez que estuvo de visita”.

La familia optó por ser cauta, aguardando que todo transcurriera favorablemente antes de compartir la noticia con el entorno más amplio. " Con Ova estamos que no lo podemos creer. Quisimos ser como precavidos. Fue mucha emoción, pero bueno, estábamos expectantes a que todo anduviera bien”, expresó.

La espera y la discreción dieron paso a una alegría desbordante cuando finalmente se sintieron listos para comunicar la llegada del primer nieto. “Nosotros, por supuesto, lo sabemos hace ya mucho, pero bueno. Tú sabes que hay que esperar el tiempo correspondiente y darle los tiempos a ellos para que se sientan seguros de dar la noticia”, explicó Fulop a Teleshow, subrayando el respeto por los procesos personales de cada integrante de la familia.

En medio de la conversación, Fulop confesó entre lágrimas cómo transita este momento a la distancia: “Estoy acá sola, llorando en el baño de la habitación”, evidenciando la magnitud de sus sentimientos. La llegada de un nieto representa para la familia una culminación de años de amor compartido y de momentos significativos, como bodas y el crecimiento de los hijos. “Mis hijas son dos soles, que plasman el amor que nos hemos tenido Ova y yo durante todos estos treinta y un años que tenemos juntos. Y esto es la frutilla que corona la torta”, graficó.

“Mi emoción, no entra en mi corazón porque siento que nos hacía falta un alegrón”, confesó, dejando ver la importancia de este acontecimiento para todos. La expectativa ante el nacimiento es palpable y el deseo de que todo transcurra de la mejor manera se mantiene presente. “Tener un nieto va a ser lo más, estamos muy felices”, manifestó.

El impacto personal de la noticia se reflejó en la manera en que Fulop describió sus sentimientos al pensar en su hija convertida en madre, que no es otra cosa que el paso del tiempo a la vista de todos. “Uno siempre los ve tan pequeños a los hijos que nunca se imagina esto. Es una vida larga vivida y además acompañada por ti, por un montón de gente del espectáculo que nos cubrieron cuando nacieron Ori y Titi, cuando nos casamos con Ova", recapituló, como si se estuviera pellizcando para creerlo.

“Han sido tantos años, tanto vivido, que de repente pensar que mi bebita va a tener un bebé es demasiado fuerte. No te puedo decir lo que siento porque se me está saliendo el corazón. Hasta momentos me voy a poner a llorar, así que te corto porque no quiero llorar”, se excusó con una sonrisa desde el otro lado del mundo. Y ese llanto a solas, encerrada en el baño de un hotel, retumba más todavía para describir el momento más feliz de su vida.

