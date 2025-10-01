El coqueteo de Sabrina Rojas con un influencer en vivo: “Es muy de la escuelita Fede Bal”

El picante ida y vuelta de Sabrina Rojas con un influencer (Video: Carnaval-Estamos de Paso)

Sabrina Rojas se encuentra disfrutando a pleno de su soltería, y los focos se ponen cada vez más a menudo en su vida sentimental. Fue la protagonista varios rumores de romance con diferentes figuras, entre ellos Marcelo Tinelli, con quien comparte programa de streaming en Carnaval. El intercambio, espontáneo y divertido, puso en el centro del debate los códigos del coqueteo, las amistades en la era digital y la sinceridad desde la mirada de una mujer que se anima a jugar con su propia historia.

Todo comenzó mientras el grupo conversaba sobre la reciente cobertura de los Martín Fierro y Tinelli lanzó: “Usted sintió que se le jugó un poco a Lizard”. Sabrina respondió: “Usted es un atrevido”, y Lizard devolvió: “¿Atrevido yo?”. Ella, lejos de disimular, reconoció: “Es verdad, si fuera el Chato también iría a marcar territorio”. Tinelli insistió para clarificar si había pasado algo entre ambos y Sabrina fue directa: “No, pero vi que estuvo tiroteando actrices amigas mías. Es muy de la escuelita Fede Bal”.

Marcelo reforzó que Sabrina es una mujer soltera y Fede Bal, al escuchar que quedó en medio de la polémica, decidió agarra el micrófono y sumó combustible a la escena: “Estamos haciendo una amistad, vamos a salir el sábado”. Esto generó las risas de todos los presentes y tanto Sabrina como Carla Conte no pudieron contener el comentario al unísono: “Se juntaron el hambre y las ganas de comer”.

Tinelli prosiguió: “Usted estuvo acá jugando fuerte con Sabri”, y Lizard no retrocedió: “Sigo apostando todo”. Sabrina confesó: “Y te voy a decir algo, fuera de cámara también”. Carla ironizó: “Tiró toda la artillería”. Y Marcelo se sorprendió de que el coqueteo pasara la pantalla: “Pensé que era un chiste en cámara, pero parece que siguió por Instagram”.

Durante todo momento Marcelo se mostró cómplice del ida y vuelta de Sabrina

Fue entonces cuando Lizard aclaró: “Estamos organizando para ir un domingo al cine. Voy a Pilar”. Sabrina agregó: “Dice que viene a Pilar y que si un día estoy aburrida…”. Tinelli quiso entender cómo sabía Lizard dónde vivía ella. Sabrina explicó: “Yo le conté , me escribió por Instagram”.

En ese instante, la conversación se tornó aún más desenfadada y Tinelli pidió detalles. Sabrina admitió: “No, no le escribí primero. Subió una nota con Brenda Gandini y yo comenté porque somos amigas. No fue que me puse celosa, pero le puse: ‘Dejá de tirotear a todas, Brenda es amiga mía, sos igual que Fede Bal’”. El ida y vuelta entre los participantes generó risas, comentarios y elucubraciones sobre quién dio el primer paso y cómo se maneja el “tira y afloje” sentimental en tiempos de mensajes y posteos.

Marcelo cerró ese tramo con una afirmación: “Si no le interesa, ni le escribe. Por algo le escribiste”. Sabrina reconoció, con honestidad: “Me daban ganas de decirle que no le diga lo mismo a todas. Un poco me dolió. Me dolió”. Marcelo equiparó la situación con el significado de los premios: “Lizard te tocó, si te genera reacción es importante”. Ella concluyó halagando la actitud del influencer: “Y él respondió de inmediato, como un caballero. Estaba esperando el mensaje, disponibilidad total”.

Cabe recordar que todo esto sucede luego de que el conductor anunciara su separación con Milett Figueroa y Rojas quedara en el centro de la escena, señalada como una posible tercera en discordia, rumor que rápidamente fue desactivado por todas las partes implicadas en el tema. Entre guiños, ironías y confesiones live, Sabrina Rojas mostró que, en su nueva etapa, disfruta jugar, coquetear y permitirse sincerarse sin tapujos, abordando con humor la exposición y los nuevos códigos de las relaciones.