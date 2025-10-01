A la espera de su segundo bebé, Daniela Christiansson reveló sus secretos maternales: “Modo de anidamiento activado”

A través de las redes sociales, la modelo sueca se animó a compartir sus consejos para ayudar a otras mamás con sus hijos (Instagram)

Mientras los preparativos para la nueva edición de MasterChef Celebrity tienen a Maxi López instalado en Buenos Aires, Daniela Christiansson transita la última etapa de su embarazo en Ginebra, acompañada por su hija Elle y con el foco puesto en la inminente llegada de su segundo bebé. La pareja siempre supo priorizar la intimidad y los momentos en familia, lejos del ruido mediático. Ahora, en pleno “modo de anidamiento” (Nota: ella tradujo “anidación”), la modelo sueca eligió compartir con sus seguidores una de las listas más valiosas que puede ofrecer: la de los imprescindibles para los primeros meses con un recién nacido a partir de su propia experiencia maternal.

“Imprescindibles para los primeros meses del bebé”, tituló Daniela en un posteo bilingüe colmado de recomendaciones prácticas sobre cómo prepararse para los desafíos y la felicidad de la crianza. “Modo de anidamiento activado. Acabo de entrar en el tercer trimestre y empecé a preparar todo para la llegada del bebé. Así que pensé… ¿por qué no compartir mi lista personal de imprescindibles para esos primeros meses tan mágicos (¡y también intensos!) con un recién nacido? Lo dividí en categorías prácticas”, señaló con entusiasmo.

En sus imágenes y textos, Daniela detalló en primer lugar la organización de la alimentación, diferenciando entre lactancia materna y mamadera, y resaltando la utilidad de tener un buen almohadón de lactancia, corpiños y protectores absorbentes, crema para los pezones y bolsas esterilizadas para almacenar leche materna. Recomendó también el sacaleche opcional. Para quienes eligen dar fórmula, señaló como clave tener de tres a cinco mamaderas y tetinas, un esterilizador opcional, cepillo limpiador y siempre consultar al pediatra sobre la leche infantil más adecuada. En ambos casos, suma los paños de muselina, baberos y una botellita de agua o termo para facilitar la rutina diaria.

La primera categoría que destacó fue la de la alimentación

Daniela no solo buscó agrupar cuidados para los bebés, sino también para las flamantes mamás

El descanso es otro de los grandes temas para toda familia con bebés pequeños, y Daniela puso el foco en un entorno seguro y relajado. Ante sus seguidores, aconsejó preparar una cuna o moisés con sábanas ajustables y protectores, tener saquitos de dormir o mantas para envolver, contar con una luz tenue para la noche y, si es posible, sumar un monitor o cámara para bebés para mantener el control sin interrumpir el sueño.

En cuanto al momento del cambio y la higiene, la modelo recomienda no improvisar: una mesa cambiador que sea cómoda, pañales de recién nacido, toallitas húmedas o algodón con recipiente de agua, cremas específicas para rozaduras, termómetro digital y elementos básicos como tijeras, peine, jabón suave y una bañera pequeña con termómetro para el agua.

La rutina del sueño fue destacada por la modelo

Entre los tips, el cambio de pañales y la higiene estuvo como una de las destacadas

La ropa y los traslados también merecen atención. Christiansson marcó la importancia de elegir enteritos, pijamas y conjuntos diarios en función de la estación, gorritos y medias, sweaters o enteritos. Para los meses cálidos, enteritos de manga corta y prendas livianas de algodón. Para salir, la lista sumaba una butaca para el auto, cochecito, fular y bolso maternal completo.

Daniela no se olvidó de los llamados “esenciales opcionales”: gimnasio de actividades, chupetes, detergente especial, canasto organizador, humidificador, silla mecedora y libros blanco y negro para la primera estimulación visual del bebé. Como consejo fundamental, remarca la necesidad de tener siempre a mano los contactos del pediatra.

La ropa también fue un punto clave en el posteo

La modelo sumó consejos respecto al transporte para los recién nacidos

Los esenciales "opcionales" que sumó Daniela a su listado (Instagram)

El posteo de la modelo se transformó rápidamente en referencia para muchas familias, que agradecieron la generosidad y la claridad de sus consejos, lejos de cualquier pose y enfocados en la realidad de la crianza diaria. Al compartir su propia experiencia práctica y sincera, dejó en claro que el amor se construye no solo en los grandes hitos, sino en el detalle de cada día; y que, incluso a la distancia y lejos del ruido de la fama, las familias también se sostienen en la información, el orden y la empatía genuina.