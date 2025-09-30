El romántico ida y vuelta de Maxi López y Daniela Christiansson a la distancia: “Cada día falta menos”

La pareja compartió sus muestras de afecto en medio de la distancia física que atraviesan por compromisos laborales (Instagram)

Mientras el otoño avanza en el hemisferio norte, la vida de Maxi López y Daniela Christiansson se reparte entre la ilusión y la espera. Instalada en Ginebra junto a su hija Elle y cursando el tercer trimestre de embarazo, la modelo sueca comparte la rutina maternal y la dulce cuenta regresiva para la llegada del segundo hijo en común. Del otro lado del Atlántico, Maxi se encuentra en Argentina por compromisos laborales ligados a su reciente ingreso a la nueva edición de MasterChef Celebrity, y aprovecha cada respiro de la agenda para volcarse por completo a los afectos y sostener, a la distancia, el lazo con su familia.

La situación no impide que los López- Christiansson expresen su afecto y sostengan, a través de las redes sociales, una conexión cotidiana que enternece a sus seguidores. En las últimas horas, Maxi compartió una foto cargada de ternura junto a su hija, Elle, que rápidamente recolectó corazones y comentarios. En la imagen, se lo ve fundido en un cálido abrazo con la pequeña: el exdeportista la sostiene con dulzura, mientras la niña, de cabellos rubios suaves y mirada atenta, apoya la carita sobre el hombro de su papá y no se despega de su peluche favorito. La expresión de ambos resume la añoranza y la certeza de lo incondicional. “Extrañándote mi amor”, escribió Maxi junto a un emoji de corazón, dejando en claro que la lejanía física no logra opacar el lazo familiar.

La respuesta de Daniela fue inmediata. Replicó la imagen en sus propias historias de Instagram y le sumó un mensaje optimista y lleno de ternura. “Buen día. Cada día falta menos”, acompañado de caritas y corazones rojos. Así, la modelo marcó la cuenta regresiva para el reencuentro y transmitió la energía de una familia que, más allá del calendario y los kilómetros, se mantiene unida y se fortalece día a día.

El tierno ida y vuelta de la pareja en las redes

No es la primera vez que la pareja apela a la red para hacer público su sentimiento en momentos de separación. Hace pocos días, en el inicio de la aventura de Maxi con el reality de cocina, ambos compartieron una postal que da cuenta de su complicidad y apoyo mutuo. En ella, se los ve abrazados y sonrientes sobre un fondo de montañas nevadas y cielos azules, una verdadera escena de postal europea. “Noi” (“Nosotros”, en italiano), escribió Maxi para rubricar el cuadro, subrayando el espíritu de equipo y pertenencia que los define. Daniela tampoco tardó en replicar la imagen y agregarle su propia dosis de cariño. “Te extrañamos”, inició, junto a un corazón, y sumó: “Estamos muy orgullosos de vos por todo lo que estás haciendo, logrando y atravesando”. Así, no solo respaldó a su pareja a la distancia, sino que además despejó cualquier rumor o especulación mediática sobre crisis o conflictos debido a la cercanía López con su exesposa Wanda Nara.

El apoyo de Daniela se hizo aún más visible dado el contexto actual de Maxi. Además de su participación en televisión, el exfutbolista se ha mantenido cerca de sus hijos mayores, fruto de su relación con su expareja, Wanda Nara, especialmente en estos días en que su hijo más grande fue intervenido quirúrgicamente en Buenos Aires y se encuentra en proceso de recuperación. En ese marco, Daniela eligió acompañar, comprender y alentar, minimizando desde su espacio cualquier chispa que pudiera encender los rumores en torno a la pareja.

La dupla volvió a demostrar su amor pese a la distancia (Instagram)

En ese mismo sentido, la modelo sueca compartió días atrás una reflexión escrita originalmente en inglés y atribuida a la autora británica Hazel Satija: “La madurez me ha enseñado que no necesito confrontarlo todo; solo necesito observar en silencio las acciones de las personas y luego poner límites en consecuencia”. El mensaje, sutil, pero contundente, refleja una actitud de madurez y prudencia, y sugiere que, a pesar de los desafíos y las habladurías exteriores, la pareja atraviesa este momento con la serenidad de quienes apuestan por el diálogo íntimo y los límites sanos.

Así, entre viajes, trabajos, esperanza y la inminente llegada de un nuevo bebé, la pareja continúa apostando al proyecto familiar que juntos construyeron: uno donde el amor se sostiene, los días se cuentan y las redes sociales funcionan como puente hasta el anhelado reencuentro.