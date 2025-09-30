El blooper de Susana Giménez en el Martín Fierro con Luck Ra: los memes en las redes y la reacción del cantante

Luego de ganar una de las dos estatuillas que se llevó a su casa, Susana Giménez protagonizó un inesperado blooper frente a las cámaras (Martín Fierro 2025 – Telefe)

La última entrega de los premios Martín Fierro 2025 dejó como siempre una fiesta inolvidable, entre lágrimas, emociones, discursos, homenajes y también, como dicta la costumbre, más de un blooper para sumar a los grandes momentos de la televisión nacional. El lunes 29 de septiembre estuvo colmado de celebridades listas para celebrar lo mejor de la pantalla chica, pero la protagonista indiscutida fue una vez más Susana Giménez. La diva recibió dos estatuillas y protagonizó el desliz más viral de la ceremonia cuando, al mencionar a la nueva camada de artistas argentinos, confundió el nombre de Luck Ra y encendió la creatividad de las redes.

La ceremonia tuvo lugar en un elegante hotel de Puerto Madero, y la diva subió al escenario exultante para recibir la primera de sus dos estatuillas doradas. Entre agradecimientos y reflexiones, Susana se tomó un momento para destacar lo mucho que disfrutó su regreso a la televisión y el placer de haber conocido a representantes de la nueva generación de músicos argentinos. "Fui muy feliz haciendo el programa, recibiendo gente nueva. El año pasado conocí a gente de la música nueva como María Becerra, Nathy Peluso... Ruckau“, comentó ante el salón repleto, en claro guiño a su popularidad intergeneracional.

En ese mismo instante, los presentes, sabedores del pequeño desliz, comenzaron a corregirla desde sus asientos: la conductora, entre risas, admitió la confusión. El nombre que buscaba era el de Luck Ra, el exitoso cantante cordobés, cuyo verdadero nombre es Facundo Almenara Ordóñez, quien había estado invitado a su programa el año pasado. “¿Cómo? ¡Lucra! (SIC) ¡Ese! Perdoname, Lucra, que me equivoqué, pero a mí me pasa siempre...”, se justificó Susana, quitándole dramatismo al error, volviendo a equivocarse en la pronunciación y sumándole esa cuota de humor y ternura que la volvió un ícono de la televisión nacional.

El momento no tardó en trascender las paredes del hotel y se viralizó al instante en las redes sociales, convirtiéndose en tendencia durante la transmisión y escalando entre los temas más comentados de la jornada. Twitter, ahora X, se llenó de memes y chistes: desde usuarios que escribían “Susana le cambió el nombre a Luck Ra. Una vez más, lo vuelve a hacer”, hasta quienes lo rebautizaron directamente como “RUCAU”. Otros, con humor afilado, llegaron a confundirlo con RuPaul y hasta evocaron al exvicepresidente y exgobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, desatando una ola de imágenes y capturas con rostros mezclados y apellidos imposibles.

El caso pronto llegó a los ojos del propio cantante, que decidió sumarse a la ola con la mejor actitud. El artista replicó un meme en su cuenta de X donde podía leerse “Luckra / Ruckau” y acompañó la broma con una foto de Bart Simpson y su gemelo Hugo enfrentados, mostrando que el humor y la buena onda siempre pueden más que cualquier titubeo en vivo. Lejos de ofenderse, Luck Ra se mostró divertido y comprensivo, logrando que sus seguidores y los de Susana celebraran la espontaneidad televisiva y el clima de fiesta de la noche.

Más allá del blooper, Susana volvió a demostrar por qué sigue siendo la gran diva nacional. Su paso por el escenario, sus agradecimientos y hasta sus pequeños equívocos le arrancaron sonrisas y aplausos al público, evidenciando que, aún con el paso de los años, su carisma es inagotable que continúa atrapando a las diferentes generaciones en la pantalla chica.

La edición 2025 de los premios Martín Fierro quedará registrada por la diversidad de emociones, los homenajes y por ese instante en que Susana, entre carcajadas y confusiones, volvió a confirmar su lugar de reina indiscutida del prime time. Entre estatuillas, memes y música, su “Ruckau” fue, sin dudas, la perlita más recordada de la noche.