Sofía Pachano comparte la emoción de su embarazo en fotos familiares

Imágenes inéditas muestran a la actriz rodeada de sus padres y amigos, reflejando la alegría y el apoyo que recibe en esta etapa tan especial, como es la llegada del primer hijo

Andrea Taboada

Por Andrea Taboada

Sofía Pachano con sus padres,
Sofía Pachano con sus padres, Aníbal y Ana Sans

La difusión de imágenes íntimas durante la gestación suele generar un fuerte impacto en el entorno familiar y en la comunidad de seguidores. En este contexto, Sofía Pachano compartió recientemente fotografías que documentan su embarazo de cinco meses, en las que se la observa rodeada de sus seres queridos y mostrando con orgullo el crecimiento de su panza, entrando en el mes seis de gestación.

En las fotos Sofía Pachano aparece sonriente y relajada, luciendo un atuendo negro que acentúa su silueta de embarazada. Una de las imágenes más emotivas la retrata abrazada por sus padres, Aníbal Pachano y Ana Sans, quienes expresan ternura y emoción al acariciar el vientre de la futura madre. En otra fotografía, su padre apoya la cabeza y las manos sobre la panza de Sofía, gesto que transmite la complicidad y la alegría compartida por toda la familia.

La reunión familiar, reflejada en las imágenes, estuvo marcada por abrazos, conversaciones y risas. En una de las postales, la actriz aparece rodeada de amigos y familiares, todos sonriendo frente a la cámara, lo que evidencia la calidez de un momento que quedará grabado en la memoria de la familia. “No puedo más de amor” es uno de los comentarios que se repitió entre quienes celebraron la publicación de las fotos.

Sofía compartió la intimidad de
Sofía compartió la intimidad de la reunión familiar

El embarazo de Sofía Pachano despertó una notable expectativa entre sus seguidores, quienes le envían mensajes de afecto y apoyo a través de las redes sociales. Desde el anuncio de la noticia, la artista optó por mostrarse cercana y transparente, compartiendo detalles sobre cada etapa de la gestación y manifestando la emoción que le produce la llegada de su primer hijo.

La noticia del embarazo de Sofía Pachano y Santiago Ramundo no solo generó una ola de mensajes de afecto en redes sociales, sino que también permitió a sus seguidores ser testigos de un momento familiar cargado de emoción. La conductora y el actor compartieron con el público un video íntimo en el que revelan cómo comunicaron la noticia a sus seres queridos, incluyendo la reacción de Aníbal Pachano, quien no pudo contener las lágrimas al enterarse de que será abuelo por primera vez.

Miles de seguidores expresaron su entusiasmo y alegría ante la llegada del primer hijo de la pareja. Sin embargo, la historia adquirió una dimensión aún más personal cuando Sofía difundió un video en el que se observa el instante exacto en que su familia descubre la noticia. En el clip, la pareja optó por una estrategia creativa: entregaron a sus familiares una caja de ravioles bajo el pretexto de revisar su contenido. Al abrirla, los destinatarios se encontraban con un test de embarazo positivo, lo que provocó reacciones espontáneas y genuinas.

A pesar de estar separados
A pesar de estar separados hace tiempo, Aníbal y Ana mantienen una gran relación construida en torno a Sofía

La grabación inicia con Aníbal Pachano recibiendo la caja, visiblemente intrigado. Al descubrir el test, pregunta: “¿Estás embarazada?”, y de inmediato se emociona hasta las lágrimas, abrazando a su hija mientras Santiago se suma al momento. Los tres comparten un abrazo silencioso que refleja la intensidad de la sorpresa y la felicidad compartida.

La madre de Sofía, Ana Sans, también protagonizó uno de los momentos más emotivos del video. Tras abrir la caja y comprender la noticia, permaneció inmóvil unos segundos antes de romper en llanto y abrazar a la pareja. En medio de la conmoción, Sofía Pachano le indicó con ternura: “Estamos filmando, saludá”, a lo que Ana Sans respondió entre lágrimas, aún abrumada por la sorpresa. Con un toque de humor, la actriz comentó: “Se fue a medicar”, y se la vio retirándose en busca de unas pastillas, todavía en estado de shock.

Aníbal y Sofia Pachano, esperando
Aníbal y Sofia Pachano, esperando la llegada del bebé

Previo a la difusión del video, Teleshow conversó con Aníbal Pachano, quien confirmó la noticia y compartió su satisfacción por el presente familiar. El artista explicó: “Sofi está divina, yo estoy feliz, Ana también, estamos todos muy contentos”.

