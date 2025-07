El divertido video con el que Sofía Pachano anunció su embarazo: “Receta nueva”

Sofía Pachano anunció su embarazo: será su primer hijo con Santiago Ramundo

Con un divertido video en sus cuentas de Instagram, este jueves, Sofía Pachano y Santiago Ramundo anunciaron la noticia más feliz de su vida: la llegada de su primer hijo. La pareja decidió agrandar la familia luego de cinco años de relación.

“Receta nueva, nuevísima. Nunca la hiciste, ¿no?”, comenzó preguntándole Pachano a su pareja, mientras ambos permanecían en la cocina. Ante la negativa del actor, la conductora continuó: “Menos mal. Lleva huevos, leche, horno, mucho amor y tiempo”.

Fue entonces cuando, luego de una pausa dramática, Sofía se levantó la remera y comunicó la feliz noticia ante sus más de 720 mil seguidores: “Estamos embarazados”. Acto seguido, ambos celebraron con un beso y un fuerte abrazo. Después, en un divertido acto de comedia, Pachano se dirigió a su mascota: “Apolo, vení, vas a tener un hermano”.

A lo largo de su relación, Sofia Pachano y Santiago Ramundo sobrepasaron las dificultades de la distancia

Segundos después, con su perro en brazos, mirando a cámara, la joven cerró el video diciendo: “Vas a tener un hermanito humano”.

Sofía Pachano y Santiago Ramundo hicieron pública su relación sentimental tras el paso de la bailarina por la primera edición de Masterchef Celebrity. Apenas concluyó su participación en el certamen televisivo, Sofía emprendió un viaje de vacaciones a México. Durante su estadía, compartió con sus seguidores imágenes y videos de los destinos paradisíacos que visitó, pero el verdadero motivo de sorpresa llegó cuando se confirmó su romance con el actor argentino que reside y trabaja en ese país.

El anuncio se realizó de manera discreta en redes sociales. Santiago Ramundo subió inicialmente una imagen de una reunión que consideró familiar, en la que se lo ve abrazado con Sofía. Poco después, fue la propia Pachano quien publicó dos fotografías románticas junto a su pareja, formalizando así el vínculo ante el público. El viaje se convirtió en un punto de encuentro para los dos artistas, cuyos caminos se cruzaron en suelo mexicano y consolidaron una relación que, según relataron ambos, venía gestándose desde antes, aun fuera del foco mediático.

Los jóvenes consolidaron su relación luego de un viaje a México

La relación entre Sofía Pachano y Santiago Ramundo se consolidó en medio de circunstancias poco convencionales, marcadas principalmente por la distancia geográfica. Tras finalizar sus vacaciones en México y regresar a Argentina para cumplir con compromisos laborales —incluyendo su debut como conductora en Cocineros Argentinos por la TV Pública—, Sofía debió continuar su vínculo sentimental a distancia. Por su parte, Ramundo permaneció en México, inmerso en su carrera actoral.

Ambos reconocieron que el romance se había iniciado antes de que trascendiera públicamente y que la pandemia profundizó la dinámica a distancia. Con las restricciones propias del contexto sanitario, las visitas presenciales tuvieron que ser reemplazadas por videollamadas y contactos virtuales, en espera de que se habilitaran los viajes internacionales. Este período resultó una prueba de adaptación, en la que aprendieron a sostener el vínculo sin compartir el día a día físicamente.

Sofia Pachano y Santiago Ramundo comenzaron su relación cinco años atrás

En 2021, en diálogo con Marcela Coronel en el ciclo radial Mientras tanto, por FM 89.5, la joven aseguró: “Por su parte, destacó que su relación a distancia no es impedimento y que la disfruta de igual manera. “Se re puede mantener un amor a distancia. Ustedes se enteraron ahora, pero estamos de antes. Nos agarró la pandemia en el medio”.

Por su parte, Santiago Ramundo, al referirse públicamente a su noviazgo con Sofía Pachano, optó por un tono de celebración y sencillez, dejando en claro la solidez de la pareja y el disfrute genuino de la relación. En diálogo con Pronto, Ramundo manifestó que ambos estaban muy bien y felices, resaltando el compañerismo y la complicidad que caracteriza al vínculo. “Estamos súper contentos y todo fluye muy lindo. Dejamos fluir una relación súper bonita y estamos muy felices. Disfrutamos mucho de estar juntos y la pasamos súper bien. Hay mucho compañerismo entre nosotros y mucha cosa bonita”, expresó el actor, evidenciando un enfoque relajado y sin tensiones ante el interés público.

Tanto Ramundo como Pachano se han mostrado cautelosos respecto a la exposición de su historia de amor. Sofía, en particular, ha sido explícita sobre su deseo de mantener el romance lejos del centro mediático. En diversas ocasiones, enfatizó que prefiere no hacer pública en exceso esta faceta de su vida personal. “No quiero hacer tan pública esta relación, me da cosa”, admitió durante una entrevista radial. Esta postura responde a una elección de perfil bajo y a la voluntad de preservar la intimidad por encima de los rumores o la presión de las redes sociales.