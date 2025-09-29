Noelia Marzol mostró el accidente que sufrió su hijo mientras jugaba en la plaza: “Ya no tendré que repetirle”

Noelia Marzol compartió imágenes de un nuevo accidente de su hijo mayor

Lejos de las cámaras o las luces de los escenarios, este fin de semana, Noelia Marzol decidió pasar un día en familia. Fue así que llevó a su hijo Donatello, de cuatro años, a jugar a una plaza. Sin embargo, en el transcurso de la actividad, el niño sufrió un duro accidente al ser golpeado por una hamaca en su cara. En ese marco, luego de la estresante situación, la modelo intentó aportarle una cuota de humor a la situación y mostrar en su cuenta de Instagram cómo estaba su pequeño tras el golpe sufrido.

La artista publicó la fotografía de la cara de su hijo y relató: “Dona se dio un pequeño color en las hamacas… Lo bueno es que ya no tendré que repetirle que no se ponga detrás de ninguna cuando alguien se hamaca”, afirmó junto a una imagen del niño en la que se veía el moretón, la hinchazón y su cara de dolor y tristeza. Durante el mismo fin de semana, Marzol subió a sus historias el avance en la recuperación del niño para tranquilizar a su comunidad de seguidores. “Va bajando, ponele…”, señaló la bailarina, junto a la postal en la que se aprecia la reducción de la inflamación en la frente de su hijo.

Noelia Marzol mostró cómo quedó la cara de su pequeño tras ser golpeado por una hamaca (Instagram)

Luego, con la idea de transmitir mayor tranquilidad, Noelia publicó una foto en la que se veía a Donatello en pijama, sonriendo, mientras jugaba en el piso de la casa con su gato. “Está bien igual”, escribió la influencer ante sus más de 2 millones de seguidores, mostrando la alegría del pequeño y la evolución de su golpe.

Como ha demostrado en otras oportunidades, la bailarina acostumbra llevar consigo un botiquín de primeros auxilios por la frecuencia de accidentes menores que experimenta su hijo mayor, el cual es fruto de su relación con el futbolista Ramiro Arias. Durante el pasado mes de julio, Donatello también sufrió otra caída que le produjo un raspón importante en el pómulo derecho. La bailarina describió en esa oportunidad en sus redes: “Dona aterrizó contra el asfalto… Nada fuera de lo normal".

Noelia Marzol compartió la evolución del golpe que sufrió su hijo (Instagram)

Luego, en un video que compartió en la misma red, se escucha el intercambio entre madre e hijo. “¿Te duele eso?”, le pregunta Noelia mientras el pequeño come con tranquilidad. Donatello, con gesto serio, asiente, aunque no parece demasiado afectado. En el breve clip, el pequeño explica con claridad lo ocurrido. “¿Con qué te hiciste ese raspón?”, le insiste la artista. “Con el piso. Me raspé en la calle”, responde él, mientras saca la lengua y se ríe al darse cuenta de que está siendo grabado. La imagen de su rostro, con la piel roja y visiblemente irritada, contrastaba con la calma con la que narraba el nene lo sucedido.

Más adelante, Marzol compartió una imagen más cercana de la herida y agregó una frase que definió su postura ante la situación. “Dona aterrizó contra el asfalto… Nada fuera de lo normal. Está regio”, escribió, minimizando el incidente con una cuota de humor. De inmediato, los comentarios de sus seguidores comenzaron a llegar, muchos de ellos destacando la reacción relajada de la bailarina y la templanza del pequeño.

Noelia Marzol mostró cómo estaba el ánimo de su hijo tras el accidente (Instagram)

No es la primera vez que Noelia se refiere públicamente a los accidentes domésticos o cotidianos que protagoniza su hijo. En julio de 2024, el nene también había sido noticia luego de haberse lastimado un dedo con una puerta. A diferencia de este nuevo episodio, la situación fue tomada con mayor seriedad en su momento, ya que el niño debió recibir tres puntos de sutura. En aquel entonces, la bailarina había compartido una imagen de la mano vendada y explicó: “Les cuento, a Dona le pasó que se agarró los dedos con la puerta, fin. Se agarró de manera muy jodida, carne saliéndole por todos lados, por lo cual le dieron tres puntillos”.