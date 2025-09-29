La felicidad de Georgina Barbarossa antes de los Martín Fierro: “El reconocimiento de la gente ya es un súper premiazo”

Georgina Barbarossa charló con Teleshow en la gran noche de A la Barbarossa en los Premios Martín Fierro 2025 (Jaime Olivos)

“Yo muero porque ganemos los tres. El programa, que es de todos y la verdad, nos lo merecemos porque cuando digo que tengo el mejor equipo del mundo, lo tengo, tanto en producción como panelistas”, declaró Georgina Barbarossa, conductora de A la Barbarossa (Telefe), durante una entrevista con Teleshow, en la previa a los Premios Martín Fierro 2025 que se desarrollan en el Hotel Hilton.

El ciclo está nominado en tres categorías, incluida la terna como mejor Magazine, además de Pía Shaw, que busca su primer estatuilla en la terna Panelista, y Roberto Funes que aspira a llevarse el galardón como Cronista.

La conductora, que para la gran fiesta de Aptra eligió un look compuesto por blusa y falda de Laurencio Adot, zapatos Claude Benard y joyas de Santino, remarcó el sentido de pertenencia y compañerismo del equipo del programa. “Estoy muy orgullosa por todos los que están conmigo en el canal. Así que somos un equipo muy compacto y realmente soy muy feliz haciendo el programa”, afirmó. Además, sostuvo que desea que tanto los periodistas que la acompañan en su ciclo reciban el reconocimiento: “Quiero que se lo gane Pía y quiero que se lo gane Robertito, porque también se lo merecen”.

Georgina Barbarossa, en las manos de su peluquero y maquilladora ultimando detalles para su paso por la alfombra roja

En la conversación, Barbarossa puso en valor el esfuerzo que conlleva la conducción. “Me encanta mi rol de conductora. Yo soy una actriz que conduce, pero que he tenido que ir creciendo y aprendiendo. Hay miles de cosas que desconozco, por suerte tengo un panel tan completo que me sostiene”, sostuvo la animadora, quien manifestó públicamente su descontento por haber sido obviado su trabajo por los votantes de Aptra.

Estos últimos años al frente del ciclo matutino representaron para la conductora un desafío distinto a sus inicios con el recordado ciclo Movete con Georgina: “Estos últimos años de conducción no tienen nada que ver cuando yo empecé a conducir en los 90. El país cambió, el mundo cambió y uno se tiene que aggiornar. Para mí todo es de un gran aprendizaje”.

Sobre la actualidad de A la Barbarossa, la conductora señaló la variedad de contenidos y la necesidad permanente de actualización. “Ahora el programa tiene mucha política. Es un montón. Así que tengo que leer bastante. Donde la actualidad encima es tan dura, porque hay que estar muy, muy, muy actualizado permanentemente”, explicó.

Georgina Barbarossa compartió sus expectativas para que A la Barbarossa se lleve los tres galardones para los que aspira A la Barbarossa

En relación a la organización previa a la ceremonia de premiación, Barbarossa compartió detalles de su rutina. “Anoche no tuve ningún preparativo porque hoy tuve que hacer el programa tempranito y estuvimos hasta la una en vivo. Terminé el programa, fui a casa, busqué unas cosas y después vine para acá. A las cinco ya estábamos acá y cinco y media estábamos acá en el Hilton con Pía haciendo notas. Pasándolo bien”, afirmó, con su característico buen humor.

Consultada sobre con quién compartiría la mesa en la gala, la conductora respondió: “Con todo el equipo de producción, así que allí estaremos con mis panelistas y con mi producción, con Pablo Nieto y con Roxi Briski”.

Finalmente, Barbarossa reveló cuáles son sus cábalas la noche de los premios: “Me hago la señal de la cruz y entro con el pie derecho. Ya está”. A modo de cierre, la conductora resaltó: “El reconocimiento de la gente es tan maravilloso, que ya eso es un súper premiazo, te digo de verdad”, finalizó.

Crédito: Jaime Olivos