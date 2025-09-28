Teleshow

Los preparativos de Valeria Mazza para el desfile de Armani en Milán

La top model, junto a su familia, no podía faltar a este Fashion Week donde la figura del gran diseñador italiano acumula homenajes

César Litvak

Por César Litvak

Guardar
Valeria Mazza, durante la prueba
Valeria Mazza, durante la prueba de vestuario para asistir al desfile de Armani

La ausencia de Giorgio Armani ha impregnado la Semana de la Moda de Milán de un aire de homenaje y reflexión. Por primera vez en décadas, el evento se desarrolla sin la presencia del diseñador que transformó la ciudad en un epicentro mundial del estilo, marcando así un antes y un después en la industria. El reciente fallecimiento de Armani, a los 91 años, ha convertido esta edición en un tributo a su legado, más allá de la habitual exhibición de tendencias.

En este contexto, quien no podía estar ausente era Valeria Mazza, y es que el gran diseñador italiano fue uno de los nombres claves de la moda internacional que ayudó a que Valeria fuera logrando su status de top model. De ahí que tanto Valeria, como su esposo, Alejandro Gravier, y su hijos Tiziano y Benicio -en su caso modelando-, reflejaron la intimidad de un Fashion Week indivisible del recuerdo del gran Giorgio Armani, fallecido hace unos días, el pasado 4 de septiembre.

En diálogo con Teleshow y en pleno rodaje de Bailando con las Estrellasen Madrid, la modelo expresó sus sentimientos en este momento tan particular. “La verdad es que recibí la noticia con mucha tristeza y sorpresa. Y lo primero que hice fue comunicarme con su familia y allegados de la empresa”, dijo.

VALERIA MAZZA, DESFILE ARMANI MILAN

“Creo que Giorgio deja un sello imborrable en el mundo de la moda. Me siento una privilegiada de que me haya elegido, fue parte muy importante de mi carrera y de mi vida”, continuó antes de recordar el hito que los unirá para siempre: “Nos visitó a Alejandro y a mí para nuestro casamiento. Se va un grande de la moda, el rey Giorgio, y para mí, una persona muy querida”.

El impacto de la desaparición del Maestro se ha hecho sentir por estas horas tanto en las pasarelas como en las calles de Milán. La energía característica del evento se ha visto matizada por una profunda nostalgia, mientras la figura de Giorgio Armani domina el imaginario colectivo. Su partida representa el cierre de una era, ya que se despide uno de los últimos grandes diseñadores del siglo XX, reconocido por su apuesta por la elegancia y la sobriedad atemporal, cualidades que redefinieron la moda italiana y consolidaron a la ciudad como referente internacional.

Durante los desfiles de esta semana, el recuerdo del creador ha estado presente en cada detalle. “Celebramos la Semana de la Moda de Milán en memoria de uno de sus fundadores: Giorgio Armani”, expresó Carlo Capasa, presidente de la Camera Nazionale della Moda Italiana. Este reconocimiento institucional se ha materializado en varios homenajes a lo largo del evento.

Uno de los momentos más emotivos tuvo lugar durante la presentación de la nueva colección primavera-verano de Emporio Armani, la línea juvenil de la casa. Allí, se rindió un homenaje especial al fundador, subrayando la influencia que ejerció sobre generaciones de diseñadores y amantes de la moda. Además, la Pinacoteca di Brera acoge una exposición con 150 creaciones de archivo del diseñador, permitiendo al público recorrer la evolución de su inconfundible estilo.

VALERIA MAZZA, PRUEBA DESFILE ARMANI MILAN

Más allá de todos los homenajes que lo tienen como protagonista, el punto culminante de este tributo se vivirá la noche del 28, cuando la firma italiana clausure la edición con la última colección concebida por Giorgio Armani. Este desfile, cargado de simbolismo, será la ocasión definitiva para celebrar su visión única y despedir un capítulo dorado en la historia del lujo. En definitiva, Armani es de esas figuras que supo trasladar su marca del sofisticado y elitista segmento de la alta costura hasta ámbitos más cotidianos, cassuals, que ha convertido a Armani en una marca referencial cuando se piensa en estar “a la moda”. Con una rasgo que ha sabido mantener más allá de los años: clásico y moderno.

Temas Relacionados

Valeria MazzaGiorgio ArmaniFashion Week Milano

Últimas Noticias

Valeria Archimó contó cómo combate la tristeza tras la ida de su hijo a Las Vegas: “Fue fuerte que se vaya”

La bailarina se refirió en Almorzando con Juana a la propuesta que tuvo Teo, su hijo mayor

Valeria Archimó contó cómo combate

Ingrid Grudke viajó a Tokio para estudiar japonés

La modelo cumplió su sueño de poder viajar a Japón con la intención de estudiar el idioma

Ingrid Grudke viajó a Tokio

La nueva coincidencia entre la China Suárez y Wanda Nara: la actriz lanzaría su propio maquillaje

A través de las redes sociales, la influencer Juariu adelantó que la actriz tendría en sus planes desembarcar en el ámbito de la cosmética y la similitud con uno de los emprendimientos de la conductora generó revuelo entre los usuarios

La nueva coincidencia entre la

El conmovedor homenaje de Valentín Yan a su mamá Romina a 15 años de su muerte

El hijo de la recordada actriz eligió las redes para compartir un recuerdo de su infancia, en una postal cargada de ternura y rodeado de su madre y sus hermanos

El conmovedor homenaje de Valentín

Cande Ruggeri y Nico Maccari anunciaron su casamiento: el emotivo video del pedido de mano

A través de las redes sociales, la modelo compartió el romántico momento en que su pareja, y padre de su hija Vita, le hizo la importante propuesta a la luz de las velas

Cande Ruggeri y Nico Maccari
ÚLTIMAS NOTICIAS
Científicos hallan fragmentos de vidrio

Científicos hallan fragmentos de vidrio natural que revelan un antiguo cataclismo en el sur de Australia

Cómo el trabajo remoto impacta en la productividad y costos para empresas y empleados

La Cámara Federal confirmó la prisión perpetua para un narco que ordenó un homicidio desde la cárcel

La ciencia investiga los beneficios de convivir con perros para la salud respiratoria en la infancia

Tragedia en Cipolletti: un nene de 10 años murió tras la caída de un arco en la Isla Jordán

INFOBAE AMÉRICA
Un sacerdote italiano, conocido por

Un sacerdote italiano, conocido por su lucha contra la mafia, recibió una bala dentro de un pañuelo en plena misa

Elecciones en Moldavia: el partido gobernante denunció que el intento de Rusia de interferir en los comicios fue “colosal”

Portbou se prepara para honrar a Walter Benjamin con un centro cultural único en Europa

Un retrato oculto de John Singer Sargent sorprende en París

La Hispanic Society de Nueva York subastará 45 obras para enfrentar su crisis financiera

TELESHOW
Valeria Archimó contó cómo combate

Valeria Archimó contó cómo combate la tristeza tras la ida de su hijo a Las Vegas: “Fue fuerte que se vaya”

Ingrid Grudke viajó a Tokio para estudiar japonés

La nueva coincidencia entre la China Suárez y Wanda Nara: la actriz lanzaría su propio maquillaje

El conmovedor homenaje de Valentín Yan a su mamá Romina a 15 años de su muerte

Cande Ruggeri y Nico Maccari anunciaron su casamiento: el emotivo video del pedido de mano