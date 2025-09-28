Los preparativos de Valeria Mazza para el desfile de Armani en Milán

Valeria Mazza, durante la prueba de vestuario para asistir al desfile de Armani

La ausencia de Giorgio Armani ha impregnado la Semana de la Moda de Milán de un aire de homenaje y reflexión. Por primera vez en décadas, el evento se desarrolla sin la presencia del diseñador que transformó la ciudad en un epicentro mundial del estilo, marcando así un antes y un después en la industria. El reciente fallecimiento de Armani, a los 91 años, ha convertido esta edición en un tributo a su legado, más allá de la habitual exhibición de tendencias.

En este contexto, quien no podía estar ausente era Valeria Mazza, y es que el gran diseñador italiano fue uno de los nombres claves de la moda internacional que ayudó a que Valeria fuera logrando su status de top model. De ahí que tanto Valeria, como su esposo, Alejandro Gravier, y su hijos Tiziano y Benicio -en su caso modelando-, reflejaron la intimidad de un Fashion Week indivisible del recuerdo del gran Giorgio Armani, fallecido hace unos días, el pasado 4 de septiembre.

En diálogo con Teleshow y en pleno rodaje de Bailando con las Estrellasen Madrid, la modelo expresó sus sentimientos en este momento tan particular. “La verdad es que recibí la noticia con mucha tristeza y sorpresa. Y lo primero que hice fue comunicarme con su familia y allegados de la empresa”, dijo.

VALERIA MAZZA, DESFILE ARMANI MILAN

“Creo que Giorgio deja un sello imborrable en el mundo de la moda. Me siento una privilegiada de que me haya elegido, fue parte muy importante de mi carrera y de mi vida”, continuó antes de recordar el hito que los unirá para siempre: “Nos visitó a Alejandro y a mí para nuestro casamiento. Se va un grande de la moda, el rey Giorgio, y para mí, una persona muy querida”.

El impacto de la desaparición del Maestro se ha hecho sentir por estas horas tanto en las pasarelas como en las calles de Milán. La energía característica del evento se ha visto matizada por una profunda nostalgia, mientras la figura de Giorgio Armani domina el imaginario colectivo. Su partida representa el cierre de una era, ya que se despide uno de los últimos grandes diseñadores del siglo XX, reconocido por su apuesta por la elegancia y la sobriedad atemporal, cualidades que redefinieron la moda italiana y consolidaron a la ciudad como referente internacional.

Durante los desfiles de esta semana, el recuerdo del creador ha estado presente en cada detalle. “Celebramos la Semana de la Moda de Milán en memoria de uno de sus fundadores: Giorgio Armani”, expresó Carlo Capasa, presidente de la Camera Nazionale della Moda Italiana. Este reconocimiento institucional se ha materializado en varios homenajes a lo largo del evento.

Uno de los momentos más emotivos tuvo lugar durante la presentación de la nueva colección primavera-verano de Emporio Armani, la línea juvenil de la casa. Allí, se rindió un homenaje especial al fundador, subrayando la influencia que ejerció sobre generaciones de diseñadores y amantes de la moda. Además, la Pinacoteca di Brera acoge una exposición con 150 creaciones de archivo del diseñador, permitiendo al público recorrer la evolución de su inconfundible estilo.

VALERIA MAZZA, PRUEBA DESFILE ARMANI MILAN

Más allá de todos los homenajes que lo tienen como protagonista, el punto culminante de este tributo se vivirá la noche del 28, cuando la firma italiana clausure la edición con la última colección concebida por Giorgio Armani. Este desfile, cargado de simbolismo, será la ocasión definitiva para celebrar su visión única y despedir un capítulo dorado en la historia del lujo. En definitiva, Armani es de esas figuras que supo trasladar su marca del sofisticado y elitista segmento de la alta costura hasta ámbitos más cotidianos, cassuals, que ha convertido a Armani en una marca referencial cuando se piensa en estar “a la moda”. Con una rasgo que ha sabido mantener más allá de los años: clásico y moderno.