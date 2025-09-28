La reacción de Valentina Zenere al compartir la primera fila del desfile de Dolce & Gabbana con Meryl Streep: “Casi lloro”

Valentina Zenere en el festival de Dolce & Gabbana junto a Meryl Streep

Valentina Zenere volvió a posicionarse como referente de la moda internacional al ser una de las figuras clave en la primera fila del desfile de Dolce & Gabbana durante la Milan Fashion Week 2025. La elección de la argentina por la casa italiana no solo reafirmó su peso en la industria fashion global, sino que la ubicó, una vez más, en el lugar de honor entre celebridades, influencers y referentes de distintos ámbitos. Su presencia fue celebrada y replicada por los portales más importantes y se volvió tendencia en redes sociales gracias a la originalidad y fuerza de su imagen. Si presencia no solo fue un hito, sino que tuvo la posibilidad de conocer a una de sus estrellas favoritas: Meryl Streep.

Para la ocasión, Zenere apostó por un look sensual, audaz y cien por ciento Dolce & Gabbana: llevó un body de tul y encaje negro, acompañado de una minifalda al tono, botas altas de cuero negro, bolso rígido geométrico y cabello liso, largo y suelto, acentuando la elegancia moderna de su estilo. La coordinación cromática total black y los detalles de transparencias definieron una impronta sofisticada y rebelde que cosechó elogios apenas se viralizaron las imágenes oficiales del evento. La crítica especializada y los usuarios destacaron cómo la actriz supo adueñarse de la identidad de la marca adaptándola a su sello personal.

El tuit de Valentina Zenere luego de su encuentro con Meryl Streep (X)

A la impronta fashionista se sumó la singularidad del contexto: a su lado, en el front row más codiciado de la jornada, estuvieron Gavin Casalegno, estrella de The Summer I Turned Pretty, y Michele Morrone, ícono italiano actual a partir de su actuación en Medici, Masters of Florence. El punto culminante, sin dudas, fue la compañía de Stanley Tucci y Meryl encarnando a Nigel y Miranda Priestly, personajes emblemáticos de El diablo viste a la moda. La presencia de ambos en carácter fue interpretada como un guiño directo a la segunda parte de la película, actualmente en rodaje, y el rumor de que el desfile podría ingresar directamente en su universo cinematográfico terminó de convertir a la jornada en un acontecimiento único para el imaginario de la moda y el cine.

La misma actriz de En el barro, la nueva apuesta carcelaria de Sebastián Ortega, compartió su incredulidad y entusiasmo en sus redes, sumando cercanía y espontaneidad a un momento de impacto. “¡Díganme que vieron lo que acaba de pasar!!!!”, escribió en X, y cuando le consultaron cómo fue estar tan cerca de Meryl Streep, respondió: “Chicas, al lado mío casi... lloro”. Su confesión sobre la experiencia terminó de sellar la frase más citada acerca de ese instante: “LOCURAS! Manteniendo la compostura. Capa máxima de la vida, no hay mejor que ella”. Para la actriz y modelo, se trató de un hito personal, un sueño cumplido y un salto definitivo hacia la escena más alta de la moda y el espectáculo internacional, quedando registrado como uno de los episodios más comentados, replicados y celebrados de la temporada.

Valentina en la front row del desfile, a dos personas de Meryl (Foto: X)

La reacción del público argentino y global fue inmediata, y dio pie a una ola de mensajes entusiastas y orgullosos: “¡Valentina Zenere en Milan Fashion Week 2025 casi al lado de Meryl Streep!! ¡Mi país, mi país!!!”, “El nivel de Valentina Zenere sentada con Gavin Casalegno y Miranda Priestly amooooo”, y “Icónico momento donde nuestra Valentina Zenere está al lado de Meryl!!!!!!” son solo algunas de las frases que se replicaron en X. El ojo agudo de los seguidores no dejó pasar detalles: “Valentina Zenere frente a Meryl Streep, la única que la mira a la cara y no a través de la pantalla del teléfono. Años luz del resto”. Otros pusieron en palabras el crecimiento de su carrera: “Definitivamente, Valentina Zenere está en otro nivel, qué mujer es por dios”.