Juana Viale impuso su sello en su programa: mix de estampas y actitud desafiante para robarse todas las miradas

Juana Viale se animó a mezclar diferentes patrones y deslumbró el estudio (Almorzando con Juana – El Trece)

El estudio de Almorzando con Juana (El Trece) se transforma cada domingo al mediodía en un verdadero laboratorio de estilo, energía y frescura. Con la llegada de la primavera, Juana Viale despierta un magnetismo especial y lo deja en claro con cada una de sus entradas. El público espera más que la mesa, el intercambio de anécdotas o los comentarios sobre la actualidad: la expectativa también se posa sobre su presencia magnética y, especialmente, sobre el look con el que decide deslumbrar semana a semana. Y una vez más, la nieta de Mirtha Legrand apostó fuerte y lo hizo de la mano de su ya inseparable cómplice, Gino Bogani.

En esta ocasión, Juana tocó la fibra del público y de los amantes de la moda con un conjunto que desafió lo convencional. En el inicio del programa, fiel a su estilo espontáneo, saludó al aire y no tardó en compartir detalles de la apuesta estética elegida. “¡Buena, buena, buena! ¿Cómo están ustedes en sus casas? Es domingo 28. Ya empezó la primavera, ya están todos los lapachos explotadísimos. Está todo hermoso…”. Acto seguido, la conductora se enfocó en describir el outfit que eligió para la ocasión. “Tengo un conjunto de casaca larga con caída de mangas rayadas de mayor a menor. Ustedes en la tele ven como que está raro, está eléctrico. El gran Gino, por supuesto, todo el gran Gino. Esto es muy bonito, muy fresco, muy de almuerzo de domingo”, destacó, subrayando su satisfacción con el resultado y celebrando la complicidad del diseñador.

El look, desde la distancia, resalta por los contrastes y los juegos visuales. El mix desenfadado de estampas, sumado a la silueta estructurada y moderna, realzó a Viale y generó ese efecto “eléctrico” al que ella misma hace referencia. La apuesta es, a la vez, sobria y audaz: el negro y blanco abre el juego para la primavera, alejándose de los clichés florales, pero acercando elegancia y modernidad al set.

El look completo de la conductora para su almuerzo dominical (Story Lab)

Como cada semana, Juana reparte elogios y agradecimientos a su equipo. Esta vez, remarcó la importancia del toque final en el look: “Me peinó Juan Fojo con una colita despeinada, desprolija. Y me maquilló Cris Sepúlveda, que me puso todo este maquillaje divino, fresco y hermoso”.

El vínculo entre Juana y Bogani es protagonista capítulo a capítulo. En la emisión previa, en la que dio la bienvenida a la nueva estación, la conductora había elegido un vestido strapless de gasa con estampados violetas sobre una pollera doble, coronado por un cinturón de tafetán y un peinado con flores naturales. “Feliz primavera para todos. ¿Cómo están en sus casas?... Hoy hace un día épico, la verdad”, comentó entonces, entusiasmada por la energía de la nueva estación y el clima cambiante. Los elogios volvieron a multiplicarse: “Muy bonito, muy bello. Es muy primaveral, Bogani”.

Con la ayuda de su equipo de estilismo y el outfit de Gino Bogani, Juana sorprendió a sus invitados con un nuevo estilo (Story Lab)

Los detalles terminaron de armar el retrato perfecto. “Me peinó Juan Fojo con flores naturales, en este caso fresias, y me maquilló Cris Sepúlveda, que me hizo un violeta en composé con las florcitas que tengo en el vestido”, relató Juana, mostrando una vez más la atención por los pequeños guiños cromáticos y las texturas. No faltó tampoco el humor al referirse a la obra de Bogani y a esos “pasos cortos” que muchas veces exige la alta costura. La conductora dejó claro que la comodidad podía esperar, pero el impacto visual valía cada movimiento cuidadosamente medido.

De esa manera, Viale demostró, una vez más, que en la televisión el look es lenguaje y que cada domingo es ocasión para reinventar el propio estilo con personalidad, alegría y una cuota innegable de atrevimiento. Desde el estudio de El Trece, la moda primaveral tuvo su capítulo y Juana, de la mano de Bogani y su equipo, fue la protagonista absoluta del desfile más esperado del mediodía.