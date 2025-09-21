Juana Viale celebró el día de la primavera con un vestido strapless de gasa y flores lilas en su programa

Para celebrar la llegada de la primavera, Juana Viale mostró el diseño que eligió de Gino Bogani y sorprendió frente a las cámaras (Almorzando con Juana – El Trece)

Hace semanas que Juana Viale viene despidiéndose lentamente del invierno y celebrando el arribo de la primavera, su estación predilecta. Como es habitual, la conductora de Almorzando con Juana (El Trece) no espera pasivamente el cambio de estación: lo anticipa, lo nombra y lo viste. Y ahora, con la llegada oficial de un nuevo cambio en Buenos Aires, Juana sorprendió a su audiencia con un diseño de Gino Bogani pensado especialmente para recibir a la primavera en todo su esplendor.

Un nuevo domingo en el emblemático estudio trajo, como de costumbre, ese saludo fresco que ya es marca registrada de Juana. “Feliz primavera para todos. ¿Cómo están en sus casas? Hoy hace un día épico, la verdad”, lanzó con alegría. La conductora se refirió el cambio de clima y la energía de la nueva estación. “Nunca esperé una primavera así. Sé que el viernes cayó granizo y hoy está pasando de todo. Increíble. Y corrió Colapinto…”, agregó, marcando con espontaneidad la sorpresa ante el tiempo impredecible.

La nieta de Mirtha Legrand sabe que en la televisión el look lo es todo, y fiel a su estilo, no tardó en enfocarse en el outfit elegido para la ocasión. “Tengo un vestido strapless en gasa con estampado en tonos violeta sobre pollera doble al diez de ceilan, estampada con grupos de violetas sueltas y cinturón de tafetán. Tomá, mirá lo que tengo puesto, ¡aprecialo!”, describió ante la cámara, con visible orgullo. No faltaron los elogios para el diseñador: “Muy bonito, muy bello. Es muy primaveral, Bogani”.

El outfit completo de la conductora para llegar el arribo de la primavera (Story Lab)

El detalle y el trabajo en equipo fueron protagonistas. Juana no se olvidó de agradecer. “Me peinó Juan Fojo con flores naturales, en este caso fresias, y me maquilló Cris Sepúlveda, que me hizo un violeta en composé con las florcitas que tengo en el vestido”, contó feliz, mostrando las flores incrustadas en su peinado y el juego cromático con el maquillaje. No faltó, tampoco, una acotación dirigida al diseñador. “Muy bonito Bogani, quien me hizo dar pasos cortos”, bromeó, dejando en claro que la comodidad ocupa un segundo plano cuando se trata de lucir obra de arte.

Juana volvió a demostrar su debilidad por la primavera y lo floral. Tal como había sucedido la semana anterior en el almuerzo dominical, hizo de las flores el hilo conductor de su estilismo. En esa emisión, Viale se mostró aún más ansiosa por el cambio de estación. “¿Cómo están? No aplauden más nada. Estamos llegando a fin de año y escasea todo. ¿Cómo están en sus casas? Ya está llegando la primavera. Sí, ya viene el calorcito. Ya no queda nada. Brotan las alergias. ¿Hacia qué? ¿Hacia las plantas o hacia las personas? Pero me encanta este clima. Ya veo todos los árboles que están brotando, todos los brotes nuevos, me encantan. Así que estoy muy feliz por esta época del año, que es la que más me gusta”, celebró al abrir el programa.

El peinado y maquillaje que Juana eligió para la ocasión (Story Lab)

Sin perder el ritmo, Juana desplegó una vez más esa complicidad y humor que la caracterizan, y volvió a ser su mejor modelo: “Bueno, miren lo que tengo puesto, que es una belleza absoluta”, exclamó al relatar cómo cada pieza era un guiño a la primavera. “Es un top bordado y ribeteado en relieve negro. Todo esto está hecho a mano, así como lo ves y lo escuchás. Todo esto hecho a mano, así que es un laburo, te digo. Miren qué bonito. Es increíble”, sostuvo mientras la cámara recorría los detalles del diseño de Bogani.

El elogio continuó con la falda de la jornada: “Con una pollera lápiz con profunda abertura velada por una caída que le da movimiento. Muy bonito, muy bonito”. El toque final llegó con el guiño más personal. “Voy a mostrar el anillito que me regaló mi hija. Me encanta, que lo mandamos achicar y ahora lo estoy usando”, confesó, haciendo partícipes a los televidentes del lazo familiar que atraviesa cada elección.

Así, Juana Viale volvió a fusionar moda, emociones y clima de fiesta, haciendo de la llegada de la primavera un verdadero evento televisivo. Entre flores, tonos violetas y la frescura de siempre, la conductora confirmó que el estudio de El Trece no solo recibe a invitados: también es pasarela, escenario de tendencias y, como cada año, el lugar donde la primavera estalla adelantada.