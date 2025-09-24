Comunicado oficial por la salud de Thiago Medina: evalúan los pasos a seguir tras la complicación en los pulmones

Desde el viernes 12 de septiembre, Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno a causa de accidente vial que tuvo. Este miércoles se conoció un nuevo parte médico a través del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en el que se informa sobre la realización de un ateneo clínico interdisciplinario que convocará a médicos de distintas especialidades y especialistas de la red pública provincial. El objetivo consiste en compartir de manera rigurosa la información clínica, analizar los resultados de los tratamientos administrados y debatir los pasos terapéuticos inmediatos.

El parte médico más reciente da cuenta de que el paciente sigue bajo asistencia respiratoria mecánica y monitoreo continuo, cursando una injuria pulmonar tratada con antibióticos, sin requerimiento de fármacos para sostener la presión arterial. La resolución de una atelectasia mediante kinesio-terapia se suma a la compleja evolución, que persiste con pronóstico reservado. El equipo de salud examina cada parámetro vital con atención, ajustando las intervenciones conforme a los protocolos vigentes y a la evolución clínica.

Camilota pide un milagro para Thiago Medina: "No sutura bien y tuvieron que colocarlo boca abajo" (Video: Instagram)

El recorrido médico de Thiago comienza con el accidente que desencadenó una seguidilla de intervenciones de urgencia. Una cirugía de más de cuatro horas para reparar la parrilla costal resultó esencial, junto con la extirpación del bazo y el tratamiento de múltiples fracturas. La gravedad de las lesiones pulmonares motivó el uso temprano de ventilación mecánica. Desde la internación, el seguimiento estricto de los equipos de terapia intensiva respondió a la inestabilidad del cuadro general. En las últimas horas, un episodio de atelectasia, seguido de injuria pulmonar, determinó la indicación de posición decúbito prono, la colocación boca abajo, dirigida a mejorar la oxigenación y utilizada en situaciones críticas. Las respuestas a la kinesio-terapia y el control de infecciones marcaron los hitos en la estrategia para sostener al paciente.

La familia de Thiago Medina enfrenta el proceso con una mezcla de angustia y esperanza. El rostro visible resulta el de su hermana Camila Deniz, conocida como Camilota, quien transmite los partes médicos y el estado de ánimo de los allegados. Un video del martes a la noche conmovió a la audiencia: expresó, entre lágrimas, la urgencia de un milagro y la necesidad de apoyo colectivo para superar el momento más complejo. A cada nueva novedad clínica, Camila recurre a las redes sociales con pedidos de cadena de oración. La exposición emocional muestra un entorno familiar desgastado por la espera y la incertidumbre, pero movilizado por la solidaridad que despierta la historia de Thiago. Amigos cercanos, conocidos y seguidores amplifican las súplicas, multiplicando el esfuerzo de acompañar desde el afecto y la fe.

El impacto de la situación trasciende el círculo íntimo y alcanza a miles de personas a través de redes sociales. La respuesta de la comunidad se organiza en cadenas de oración, mensajes de apoyo, expresiones de afecto y gestos solidarios. No solo familiares y seguidores muestran cercanía, sino también figuras públicas y la expareja de Medina, Daniela Celis, madre de sus hijas, se suman al pedido. El clima social alrededor del caso se nutre de expectativas, muestras de respeto y llamados a preservar la intimidad del entorno mientras se sostiene la esperanza en la recuperación. La familia se mantiene unida y focalizada en cuidar a Thiago bajo el acompañamiento incondicional de una comunidad digital que no deja de manifestar empatía y apoyo constante.