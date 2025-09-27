Teleshow

Paula Chaves contó las dificultades que vivió al dar sus primeros pasos en el modelaje: “Me apartaron de desfiles y campañas”

La conductora recordó que a los 18 años sufría por las críticas que recibía de las productoras de moda

Lucas Terrazas

Paula Chaves relató las dificultades que atravesó en su comienzo en el mundo del modelaje

La modelo y conductora Paula Chaves habló sobre las exigencias del mundo del modelaje y recordó las dificultades que atravesó al comenzar su carrera, condicionada por los estrictos estándares de belleza de la industria. Actualmente alejada de la televisión, la pareja de Pedro Alfonso participa como conductora en el canal de streaming OLGA, donde abordó el impacto de estas normas en su experiencia profesional.

La conversación se dio en el ciclo Tapados de Laburo cuando la periodista y columnista de moda Lucía Levy señaló que Argentina ocupa el segundo lugar global en casos de trastornos de la conducta alimentaria. “El primero es Japón y en nuestro país, hay muchísima presión. A nivel regional en Latinoamérica, yo diría que es el país con más casos en todo el continente americano. Sobre todo, las mujeres. No estoy diciendo que los hombres no lo sufren pero nosotras siempre somos ‘el género bello’ que tiene que ser siempre delgado y joven”, afirmó, impactando a los presentes.

El dato abrió la puerta a que Chaves hiciera un análisis sobre las consecuencias de estas exigencias en las modelos que inician su carrera. Durante la charla, Paula relató que en sus primeros años dentro de la moda, las reglas sobre la apariencia física se encontraban muy presentes. “Las estrictas normas de belleza influían mucho, y quienes estábamos comenzando sentíamos esa presión”, explicó la conductora.

Paula Chaves recordó las difíciles situaciones que vivió en el comienzo de su carrera

En su relato, la figura de la moda también resaltó además el apoyo permanente de su círculo íntimo: “Tuve la contención de mi familia y mis seres queridos, que estuvieron atentos para que no cayera en extremos”. Y luego reflexionó: “Me genera muchas cosas porque siento que fui parte de esa industria y no me cag... la cabeza porque tuve una familia, un sostén y mis amigas del barrio y nunca me la creí”.

En ese marco, la influencer comentó la visión que tenía de su profesión a tan corta edad. “Yo no lo veía como un trabajo, para mí era un pasatiempo y con la plata que ganaba ayudaba a mi familia”, expresó luego, y continuó: “Pero de verdad no me cag... n la cabeza porque tenía los pies sobre la tierra pero me volvieron loca con el peso y yo era una persona delgada”. El testimonio de Paula Chaves suma una voz conocida a un debate permanente sobre los efectos de los modelos de belleza impuestos en la industria y sus consecuencias en la salud de quienes aspiran a desarrollarse en ese ámbito.

Paula Chaves comenzó en el mundo de la moda durante su adolescencia

Con la mirada atenta de todos sus compañeros, Chaves también destacó que estas presiones provenían incluso de otras mujeres en la industria. “¿Sabes la cantidad de productoras de moda que te podría dar nombre y apellido que me han apartado de desfiles y de campañas por decirme que yo era ‘grandota’? Estamos hablando de una nena que tenía 18 o 19 años y pesaba 65 kilos”, afirmó en plena transmisión del streaming.

En este sentido, la modelo profundizó: “El término de ellos no era ‘gorda’ sino que era la palabra ‘grandota’ y la usaban para referirse a una persona que era saludable pero para el estereotipo que ellos estaban buscando, era una persona toda desgarbada”. Por último, la influencer cerró su descargo relatando el sufrimiento de otras jóvenes de la industria: “Tenía compañeras que se mataban para estar así y otras que genéticamente son así extremadamente flacas, eso es lo que tenemos que entender. Nada cambió”.

