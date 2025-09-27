Marta Fort mostró la cena íntima que preparó para celebrar su mudanza: sushi, chocolates y vino

Marta Fort festejó su importante logro junto a sus seres queridos (Instagram)

Después de algunas idas y vueltas, trasladar sus pertenencias y lidiar con el estrés típico de una mudanza, Marta Fort logró instalarse a su nuevo departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo. La joven dejó atrás el piso de Belgrano donde convivía con su hermano Felipe para comenzar una nueva etapa de su vida, totalmente independiente. Así las cosas, para celebrar este crecimiento, la modelo organizó una cena íntima con sus seres queridos.

El cambio de Belgrano a Palermo marca el inicio de la vida independiente de Marta Fort (Instagram)

“Archivos de ayer”, escribió Fort en la primera story que publicó para abrir la puerta a su intimidad y a la celebración que había tenido. A través de su perfil de Instagram, la joven compartió con sus más de 900 mil seguidores el elegante look que decidió utilizar. El mismo estaba compuesto por una chaqueta de corte estructurado en color negro, confeccionada en una tela lisa y con solapas amplias. El cierre frontal queda sutilmente marcado por la caída del tejido. Lleva el pelo suelto, con ondas suaves y largo hasta la cintura, de un tono rubio claro. Además, Marta destaca con un maquillaje definido, con cejas perfiladas, labios color rosado y ojos delineados, lo que resalta sus facciones. El fondo muestra una pared de mármol claro y una bata blanca colgada, mientras una luz cálida proveniente de otra habitación se refleja en el espejo.

Marta Fort celebró su mudanza a Palermo con una cena íntima junto a familiares y amigos (Instagram)

En otra de las fotos se podía ver el ambiente relajado que reinaba en la noche. Frente a una mesa rectangular de color negro, los invitados charlaban mientras comían sushi y tomaban vino. En la publicaciones podía apreciarse, al fondo de la mesa, a Felipe Fort acompañando a su hermana en este importante paso. En otra de las postales, Marta posó junto a Cesar Carozza, abogado y panelista de DDM (América). Como si fuera poco, la influencer también dejó ver el cierre de la velada. Una vez que todos habían finalizado la comida, la joven compartió una caja de bombones y chocolates de la empresa familiar. En la postal, también se veían botellas de champagne.

Marta Fort inauguró su nuevo departamento con una cena íntima: sushi, chocolates y vino (Instagram)

Junto a una selfie con sus amigos, en la que todos sonreían mientras Marta sacaba la lengua, la joven celebró este importante logro personal. A modo de cierre y reflexión, Fort también escribió los sentimientos que inundaron su corazón aquella noche: “Qué linda cena de bienvenida la de ayer, gracias a todos por venir, la pasé súper”.

El proceso de mudanza de Marta Fort simboliza un giro en su vida personal. Luego de años compartiendo el tradicional departamento familiar de la calle Sucre en Belgrano, vivienda donde creció junto a su hermano mellizo Felipe y que contaba con tres dormitorios, Marta dio el paso de establecerse por primera vez en un espacio solo para ella.

El look de Marta Fort en su cena de celebración (Instagram)

Situado a pocos metros de la avenida del Libertador, el nuevo departamento representa para Marta la concreción de un deseo largamente postergado: vivir por cuenta propia, a sus 21 años. El traslado marcó no solo un cambio geográfico, sino también un hito en su trayectoria vital. El proceso incluyó la llegada de las primeras pertenencias esenciales de la joven influencer, entre las que destacan una lámpara de estilo moderno, una alfombra de pelo largo, un aparador negro y un smart tv de grandes dimensiones, elementos que reflejan el inicio de esta nueva etapa y su búsqueda por dotar al ambiente de personalidad y funcionalidad.

La influencer compartió detalles de su nuevo departamento y su look en redes sociales (Instagram)

Aunque Marta optó por reservar para sí misma la mayoría de los detalles arquitectónicos de la vivienda, a través de las imágenes y videos que compartió en redes sociales se pueden distinguir algunos elementos clave del lugar. Entre las primeras pertenencias que llegaron al departamento se encuentran una lámpara moderna, una alfombra de pelo largo, un aparador negro y un televisor inteligente de grandes dimensiones, objetos que marcan el inicio del proceso de armado y personalización del espacio. Estas adquisiciones, seleccionadas especialmente, ilustran su inclinación por un estilo contemporáneo así como la intención de crear un entorno acogedor y propio.

La cena de Marta Fort con chocolates y champagne (Instagram)

En las imágenes difundidas, el ambiente del departamento se presenta amplio y dotado de una notable luminosidad, gracias a la presencia de un ventanal de buen tamaño que permite el ingreso generoso de luz natural y ofrece vistas directas hacia distintos puntos de la ciudad. Este detalle resulta relevante a la hora de comprender la atmósfera que Marta ha elegido para su primera experiencia de vida independiente, priorizando la claridad y la conexión con el exterior.

Además, en una de las publicaciones, Marta mostró el piso a cuadros negros y blancos del palier, aportando un fragmento del entorno edilicio que la rodea en este nuevo hogar. Esta decisión de compartir ciertos detalles sin exponer la totalidad de su espacio responde a la intención de resguardar algunos aspectos de su intimidad, mientras invita paulatinamente a sus seguidores a conocer y acompañar el avance en la refacción y el equipamiento del departamento.