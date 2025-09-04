Chechu Bonelli habló por primera vez tras su separación de Darío Cvitanich: “Estoy recuperando mi esencia”

Chechu Bonelli habló por primera vez tras su separación (Video: América)

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich le pusieron fin a su relación luego de 14 años juntos e hijos en común. Desde que Juan Etchegoyen contó los detalles al aire de Infobae en Vivo, hasta el momento la conductora había elegido el silencio, pero esto cambió ante la insistencia de la prensa.

Las cámaras de Intrusos (América TV) lograron encontrar a la periodista de camino a sacar el auto de un estacionamiento. “Chicos, por favor, no voy a hablar”, fue lo primero que dijo al ver los micrófonos. Las preguntas de los cronistas no tardaron en hacer eco: “¿Qué te tatuaste?“; ¿Cómo estás vos?“; ”¿Es verdad que una amiga tuya los habría encarado a ambos?, que estaban ahí en el VIP". Ninguna de ellas recibió respuesta.

“Chicos, no tengo nada para decir, la verdad”, volvió a repetir ante la catarata de preguntas que resonaban a su alrededor. “Estoy recontra bien”, fue todo lo que agregó. A la mención de la posible relación de su expareja con Ivana Figueiras, su actitud cambió y se tornó un poco más fría.

Mientras se preparaba para subir al auto, Oliver Quiroz, el enviado por A la tarde, le consultó por qué motivo había decidido guardar silencio y, si bien los micrófonos no estaban lo suficientemente cerca para captar el sonido, ella articuló de tal manera la frase que se entendió igual. “Porque me hace más mujer”, fue toda la explicación que dio.

El mensaje de Chechu Bonelli acerca de su separación (Video: América)

Después de que pasaran esta nota al aire del ciclo de espectáculos de América, la conductora decidió enviarle un mensaje a Karina Iavícoli con la intención de dejar en claro el motivo de su reticencia a hablar con los medios. “Lo que voy a decir es que estoy cuidando mucho a mis hijas de todo esto que pasa. Sí, estoy mejor”, comenzó el mensaje que el envío la periodista a Karina.

Y siguió: “Pueden decir lo que quieran, la gente que me conoce sabe muy bien cómo soy, pero esto es algo muy privado. Y lo que estoy viviendo, sinceramente, no me interesa hacerlo público y solo, lo único que pido, por favor, es un poco de cuidado. Estoy bien, volviendo a ser yo, recuperando mi esencia”.

Cuando se conoció que el exdelantero argentino tomó la decisión de terminar la relación, Cvitanich decidió cerrar esa etapa y actualmente mantiene una relación con la modelo Ivana Figueiras. La información fue difundida el 11 de agosto por el perfil oficial de América TV. El anuncio generó múltiples reacciones y comentarios en redes sociales, especialmente por el impacto inesperado de la ruptura.

“Nos dicen que no vino porque no se siente bien. Dio parte de enferma, evidentemente todo esto la tiene muy afectada”. Con esta frase, el equipo de Puro Show describió el estado actual de Chechu Bonelli, quien no se presentó a su puesto de trabajo en ESPN tras la confirmación del nuevo vínculo sentimental de su expareja con Ivana Figueiras. El impacto emocional de la noticia, según su entorno, ha sido devastador para la modelo, quien aún albergaba esperanzas de reconciliación.

En un reciente episodio del ciclo SQP, la conductora Yanina Latorre aportó detalles sobre el nuevo romance de Cvitanich. Según relató, el exjugador habría conocido a la modelo a través de amigos en común y la conexión fue inmediata. “Él fue a la casa de ella, conoció a las hermanas y marcha todo bien”, detalló la periodista, confirmando que la relación avanza con naturalidad y aceptación por parte del entorno de la empresaria. La versión sobre el origen de la ruptura fue abordada por Pepe Ochoa, quien aseguró que la decisión de separarse partió de Cvitanich. “Ella sigue súper enamorada pero él ya no tanto. Dejó la casa que compartían”, afirmó el panelista, sugiriendo que Chechu no habría logrado procesar completamente la ruptura y mantenía expectativas de recomponer la pareja.