Barbie Vélez mostró el detrás de escena de la llegada de su nueva perrita a su hogar: “Bondiolita llegó a casa”

La emoción de Barbie Vélez al llevar a su nueva perrita a casa: "Bienvenida Bondiolita"

Entre dudas, cálculos económicos y la tajante respuesta de su marido, Barbie Vélez dudaba si sumar o no una nueva integrante a su hogar. Sin embargo, cuando su cabeza se inundaba de preguntas, una tierna mirada la llenó de certezas. La perrita, que tenía en su falda, la hipnotizó y robó su corazón. Así las cosas, tras decidir hacerla parte de su familia, este sábado, la actriz mostró cómo fue su llegada a casa.

“Bondiolita llegó a casa”, comenzó diciendo la hija de Nazarena Vélez junto a emojis de un corazón flechado, una cara con lágrimas de emoción en los ojos y un corazón vendado. En los primeros segundos de video podía verse a la joven salir del refugio con el animal en brazos. Mientras miraba a cada lado para cruzar la calle, Barbie no dejaba de sonreír. Ya una vez en el vehículo, comenzó a besar a su mascota, la cual durmió todo el viaje rumbo a su hogar.

Al llegar, la perrita fue recibida por los niños de la casa, quienes le mostraron todo su cariño y jugaron con ella en el sillón del living. Segundos después, Vélez compartió cómo, poco a poco, la perrita iba entrando en confianza. Para esto, su esposo se sentó en el piso. Allí, el hombre le presentó a Bondiolita su compañero de juegos: Darwin, el otro perro que tiene la familia. Al ver el amor con el que su marido trataba al animal, Barbie ironizó sobre las dudas que tenía su pareja para adoptar a la perra: “El que no estaba seguro”.

Barbie Vélez sumó un nuevo integrante a su familia: “Fue amor a primera vista”

El primer día de Bondiolita en su nuevo hogar continuó con juegos. Mientras la pequeña corría moviendo su cola por toda la casa, también esquivaba dinosaurios de juguete tirados por el piso y saltaba al sillón con sus nuevos dueños. Así las cosas, con la idea de contar más sobre la historia de su nueva mascota, Barbie escribió en el posteo: “La encontraron en una caja en la calle con sus hermanitos, y las chicas de Patitas a salvo hicieron posible que tenga un hogar. Nunca me voy a cansar de admirar profundamente todo lo que hacen por ellos. Tanto las chicas, como Lore, quien le dio tránsito y cuidado estos días”.

En ese marco, la hija de Nazarena también se refirió a la reacción de su antiguo perro, quien se sintió descolocado al ver a la perrita: “Darwin todavía está medio raro con esto de ser hermano mayor, pero irán entrando en confianza”. Durante la descripción del recibimiento, la actriz también contó la reacción de sus hijos y su esposo: “Salvador, por el contrario, la alza a upa, le quiere dar de comer y cuidarla. Chocho con este nuevo rol de tener una bebé en casa. El papi al principio dudó, pero creo que rápidamente lo compró. ¿Yo? Enamorada”.

Barbie Vélez decidió adoptar a la perrita en medio de su stream

Durante una transmisión en Bondi Live, el programa de streaming en el que participa Ángel de Brito, Barbie Vélez protagonizó un momento inesperado adoptando un perro en vivo. El marco de la emisión estaba centrado en promover la adopción responsable de mascotas, para lo cual se invitó a organizaciones y refugios a presentar a animales en busca de hogar. Entre los perros rescatados presentes en el estudio, uno logró conquistar de inmediato el corazón de la actriz, desencadenando una decisión espontánea que quedó registrada ante la audiencia. La escena se desarrolló con Barbie visiblemente emocionada luego del primer contacto con la perrita. Su reacción fue de entusiasmo y ternura: “Chicos, ¿qué hago? Me la llevo”, expresó entre risas nerviosas.

La decisión de Barbie Vélez de adoptar una perrita en directo no pasó desapercibida para su madre, Nazarena Vélez, quien participó activamente a lo largo del episodio y se mostró entusiasta ante esta nueva incorporación a la familia. Al notar la conexión inmediata entre Barbie y la perrita, Nazarena intervino con frases que reforzaron el apoyo familiar, preguntando: “¿La querés llevar?” y, sin perder el tono humorístico, bromeó sobre la convivencia en la casa, sugiriendo: “Puede que te desaloje”, en referencia al esposo de Barbie, Lucas Rodríguez.

El vínculo entre Barbie Vélez y la perrita surgió de forma instantánea en el estudio de Bondi Live, evidenciando el profundo efecto emotivo que puede tener el encuentro entre un animal rescatado. La joven relató cómo el primer acercamiento marcó el inicio de una conexión especial: la perrita se le acercó de inmediato, saltando para buscar su atención, gesto que interpretó como una elección mutua. “Es como que siento que fue amor a primera vista”, confesó la actriz, subrayando la intensidad de ese primer cruce de miradas.