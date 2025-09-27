Barbie Vélez sumó un nuevo integrante a su familia: “Fue amor a primera vista”

Barbie Vélez adoptó un perro en vivo (Video: Bondi Live-Storytime)

Barbie Vélez vivió un momento especial y conmovedor en Bondi Live, el canal de streaming donde participa Ángel de Brito, al decidir adoptar un perro en vivo durante una transmisión dedicada a la concientización sobre la adopción responsable de mascotas.

Como parte de la propuesta, el programa invitó a organizaciones y refugios para mostrar la importancia de dar hogar a animales sin familia. Entre los perros rescatados que llegaron al estudio, uno captó la atención de la joven y el flechazo fue inmediato, dejando en evidencia cómo un encuentro casual puede cambiar la vida tanto del animal como de la persona que lo recibe.

“Chicos, ¿qué hago? Me la llevo”, exclamó, visiblemente emocionada y entre risas nerviosas, sin poder disimular el entusiasmo. Nazarena Vélez, su madre, fue la primera en alentarla: “¿La querés llevar?”. Barbie detalló con sinceridad cómo se sentía en ese primer cruce de miradas: “Es como que siento que fue amor a primera vista. Pero tenemos dos problemas. Uno, se llama Lucas Rodríguez, que puede que me desaloje de mi casa”.

Nazarena, fiel a su tono humorístico y cómplice, respondió: “Puede que te desaloje”. Barbie agregó, señalando la irresistible ternura de la perrita: “¿Pero quién te puede hacer...? Mirá lo que es”. La actriz compartió también la reacción en tiempo real de su esposo, Lucas, ante el mensaje y la noticia súbita: “Estoy escribiendo y no me contesta. Solamente me puso “¿qué?“, en mayúscula. Como diciendo: ‘¿Vos qué estás, drogada?’. Tengo un perrito y tengo un bebé, ¿viste? Laura, es como una banda”.

A lo largo de la transmisión quedó en evidencia el impacto emocional del acto de adopción, tanto para Barbie como para el animal: “Hay un grupo de rescatistas, Patitas a salvo, que están con los perritos y la vi a ella y... O sea, yo estaba parada, vino ella y se me saltó, como que me vino a buscar, ¿entendés?” Nazarena interpretó ese gesto inmediato como una señal de destino: “Sí, te adoptó, te eligió”. Barbie coincidió convencida: “Claro, como que me adoptó y acá la tengo y es chiquitita, no sabés lo que es, ¿entendés?”. Nazarena sumó entre carcajadas: “Dale, Lucas”, alentando a su yerno con la intención de convencerlo para completar el nuevo hogar.

Barbie adoptó a una perrita de dos meses y la nombró Bondiolita

Al consultar por la salud y edad de la perrita, Barbie fue clara en su compromiso: “Tengo respuestas de Lucas. “¿Está vacunada?“, pregunta. La voy a vacunar, no importa”. Desde el refugio le precisaron: “Se cree, por los dientes, que tiene entre un mes y dos meses. Pero te lo tiene que decir bien un veterinario”. Con humor y realismo sobre la experiencia de adoptar, Barbie sumó: “¿Vos decís que no crece mucho?. Está bien que uno cuando adopta está de sorpresa, ¿no? Eso hay que decirlo. Pero vos decís que no crece mucho”. La respuesta la tranquilizó: “No, no va a crecer mucho”. Fue entonces que Barbie hizo el anuncio final, en medio de la alegría del estudio: “Listo, chicos, adoptada”.

La emoción se compartió en vivo no solo entre madre e hija, sino también entre todos los presentes. Nazarena Vélez celebró sin reservas: “¡Ay, me vuelvo loca! Hay que filmar acá. Chicos, me vuelvo loca. Ay, soy abuela, pero dámela”. El episodio no solo fue viral en redes, sino que también dejó una lección: detrás de cada adopción hay historias de segundas oportunidades, vínculos espontáneos y un mensaje de amor incondicional. Al adoptar en un contexto público y espontáneo, Barbie puso en agenda el rol fundamental de los refugios y rescatistas que cada día buscan hogares responsables para los animales y mostró, con un gesto simple y genuino, cómo una decisión tomada con el corazón puede transformar una vida—y una familia—para siempre.