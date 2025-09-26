Teleshow

Un abrazo que tendrá que esperar: postergaron la vigilia por Thiago Medina en el hospital de Moreno

Seguidores y familiares del ex Gran Hermano debieron reprogramar la convocatoria para rogar por su salud. Los motivos

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

El encuentro de oración por
El encuentro de oración por Thiago Medina será este sábado desde las 10

La noticia corre vertiginosa entre los pasillos, en los grupos de WhatsApp, en el eco inagotable de las redes sociales: la salud de Thiago Medina, el joven de 22 años que conquistó corazones tras su paso por Gran Hermano 2022, mantiene en vilo tanto a sus seres queridos como al mundo del espectáculo. Un aire de incertidumbre recorre a quienes lo siguen. ¿Qué pasa realmente con él? ¿Qué puede hacer el público, más allá del aliento virtual, para acompañarlo en estos días oscuros?

Frente a cada parte médico, a cada mensaje de aliento, la esperanza se renueva y, como una ola, choca contra la preocupación que no cede. Fanáticos, amigos, familiares: todos se aferran a la convicción de que los buenos deseos atraviesan los muros del hospital. En las últimas horas, los seguidores de Thiago decidieron organizar una vigilia en Moreno, buscando unir fuerzas y canalizar su angustia en apoyo palpable al exparticipante.

Sus familiares se transformaron en el puente principal entre la intimidad del hospital y la mirada expectante del afuera. En un escenario donde cada avance o retroceso importa, cada comunicado es un bálsamo. Camila Deniz, su hermana, recurrió a sus historias de Instagram para replicar una convocatoria que palpitaba entre la ansiedad y la fe. La cita original: viernes 26, desde las 10, en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Un pedido simple, pero inmenso: presencia, unidad y un abrazo simbólico en la puerta del lugar donde el joven permanece internado.

En medio del delicado estado
En medio del delicado estado de salud del joven, sus seguidores organizaron una vigilia que finalmente se hará el sábado

Pero nada fue tan sencillo. Todo debió detenerse inesperadamente, casi en el mismo umbral de la esperanza. Los primeros asistentes fueron llegando, uno a uno, con flores y silencios nerviosos. Y fue allí donde la noticia les rozó los oídos: Debido a cuestiones ajenas a la familia, todo quedaba suspendido hasta este sábado a las 10, se confirmó en el boca a boca respecto de ese encuentro. Una suspensión que dolió, pero que no apagó el anhelo.

La escena al frente del hospital era inusual. Mientras unos se preparaban para el rezo colectivo, para la energía compartida, otros acomodaban globos y decoraciones. Porque allí, donde la gravedad y la celebración a veces se encuentran, se festejaba el fin de ciclo de los estudiantes de enfermería. La jornada de alegría por quienes están terminando su carrera y la vigilia desgarradora por Thiago chocaban en las puertas del mismo hospital.

¿Qué le queda a quienes esperan un milagro? Posponer el abrazo, pero no la fe. La vigilia por Thiago Medina finalmente será este sábado 27 de septiembre, desde las 10. Ahora, con la promesa del fin de semana, tal vez se multipliquen los abrazos, los ruegos, las manos alzadas.

En la convocatoria a la
En la convocatoria a la vigilia pidieron a quienes asistan que lleven una vela (Instagram)

La familia y los fanáticos miran hacia la entrada del hospital Mariano y Luciano de la Vega. Allí el tiempo parece estirarse, mientras el deseo es uno solo: “Que Thiago salga adelante”.

La convocatoria llevaba el sello original de dos hermanas seguidoras de Medina, quienes, impulsadas por la fe y el afecto, propusieron sumar plegarias, energías y buenos deseos. “Somos evangélicas cristianas, creemos en un Dios que es bueno, que siempre tiene la última palabra. Ese día queremos hacerle llegar toda la fuerza y esperanza posible. Creas en lo que creas, todo será bienvenido y respetado. Queremos unirnos en un mismo sentir para ayudar desde nuestro lugar, ya sea a través de un rezo o un pedido al universo”, expresaron en la publicación, al abrir la convocatoria a personas de todas las creencias e ideas.

“Con la ayuda de cada uno de ustedes, lograremos que este gesto sea aún más fuerte. Les pedimos que puedan llevar una vela y así enviar toda la energía, plegaria, oración y amor hacia esa habitación,” detallaban las organizadoras. Además, insistían en mantener la serenidad y el respeto: “Queremos que esto sea lo más organizado y respetado posible. No queremos molestar a la familia. No llevar nada que pueda provocar ruido, no provocar suciedad, si quieren pueden llevar carteles para apoyar”. El pedido, que solo se suspende por 24 horas, es claro: cuidar el espacio, contener a la familia y mantener el foco en la recuperación de Thiago.

