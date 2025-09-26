Pampita sorprendió al describir la personalidad de Anita, su hija con Roberto García Moritán

Pampita habló de la personalidad de Anita

El estudio de televisión brillaba bajo las luces y el pulso vibrante de la competencia en Los 8 escalones, pero aquella tarde Pampita decidió abrir una ventana íntima en medio del desafío. Todo sucedió cuando, en la sección “Encuestas”, sonó una pregunta poco habitual: “Según una encuesta realizada en Gran Bretaña, en el año 2010, ¿qué porcentaje de madres es más severa con sus hijas que con sus hijos varones?”.

En ese instante, los concursantes y el público detuvieron la respiración. Marcelo Polino, siempre agudo, le pidió una pista a la conductora. Ella no dudó y, con esa capacidad de conmover sin recursos teatrales, compartió una reflexión sobre los vínculos maternales: “Por ejemplo, ellas atribuían rasgos más positivos a sus hijos que a sus hijas, decían que sus hijos eran más divertidos, más juguetones, más cariñosos. Yo creo que hay una cosa ahí con los hijos varones”, esbozó.

La cámara enfocó entonces el rostro de la también modelo, iluminado por una sonrisa cálida. “Para mí, las hijas se parecen mucho a las madres, como que hay un espejo ahí”, dijo, al dejar abierto un hueco para la complicidad y la empatía. Pero fue Barbie Simons quien fue más allá, apelando a su relación de íntima amistad con la pampeana: “¿Anita qué tiene tuyo?”, preguntó, a sabiendas de que la respuesta podía arrancar risas y nostalgias.

Pampita protagonizó un nuevo ida y vuelta emotivo con uno de los participantes de Los 8 escalones

Y fue ahí donde la conductora dejó caer la confesión con ternura y humor: “No, está mucho peor que yo Anita”, lanzó entre carcajadas, mientras el estudio estallaba de simpatía. Barbie no pudo evitar sorprenderse: “¿En qué?”, insistió. Y Pampita, con ese tono de madre orgullosa y desarmada, lo explicó todo: “Está más loca, más divertida, más extrovertida, más desenfadada, todo lo mío pero potenciado”.

Frases espontáneas, guiños suaves. En pocos minutos, el espectáculo del concurso cedió espacio a la imagen de una madre que ve en su hija un “espejo potenciado”. Un retrato íntimo, de esos que rara vez afloran bajo las luces de la televisión. ¿Cuántos vieron en sus propias casas alguna vez la proyección de sí mismos en sus hijos, con virtudes y defectos amplificados?

La historia de Anita, fruto de la relación entre Pampita y Roberto García Moritán, se coló entre la adrenalina de los juegos y los porcentajes de las encuestas. Sin cifras, ni respuestas correctas: solo la certeza de que, para ella, su pequeña es una versión intensificada de su mundo emocional. Y mientras los concursantes volvían al vértigo de las preguntas, la imagen de esa madre hablando de su hija con ternura cómplice quedó flotando en el aire, como una pausa dulce en medio del juego.

No es la primera vez que las historias personales se cruzan entre participantes y conductora, claro. Ya en las últimas horas Fernando, uno de los participantes, compartió la razón que lo llevó a concursar: su deseo de reencontrarse con su hija en España, a quien no ve desde hace dos años. La historia del competidor, pochoclero y soldador, generó empatía tanto en los presentes.

Durante la emisión, la conductora invitó a los concursantes que seguían en competencia a expresar sus motivos para ser elegidos por sus compañeros y así continuar en el certamen. Mientras Francisco, otro participante, recurrió al humor para convencer al grupo, Fernando optó por compartir su historia personal. “Tengo a mi hija en España hace dos años y sería lindo ir a verla”, explicó. El hombre relató el dolor de la distancia y la imagen de la despedida en el aeropuerto de Ezeiza, así como el mensaje de aliento que recibió de su hija antes de ingresar al programa: “Hoy me mandó un videito antes de empezar y me dijo ‘te extraño, te amo’”.

La sinceridad de Fernando provocó una reacción inmediata en Pampita, quien destacó la fuerza de su motivación: “Venís con ese motivo, con esa fuerza”, expresó la conductora. El testimonio también impactó a los demás concursantes, varios de los cuales compartieron experiencias similares de familiares viviendo en el exterior. Melina, una de las participantes, explicó su decisión de votar por Fernando aludiendo a su propia situación: “Entiendo lo que siente Fernando, así que creo que me gana ‘la madre’ esta vez y voy a elegir a Fernando”. Matías, otro concursante, mencionó que tiene una hermana en España y un hermano en otro país, lo que lo llevó a solidarizarse con Fernando. Pampita resumió el sentimiento general al afirmar: “Por ese abrazo, el abrazo de todos. Todos tenemos alguien que queremos abrazar”.