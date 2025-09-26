Teleshow

El enigmático mensaje de Cande Tinelli: “Cuídense, que hasta los más cercanos pueden sorprenderte”

La influencer sorprendió con un mensaje en sus redes sociales, en horas convulsionadas para la familia por la reciente separación de su padre Marcelo

Guardar
Cande Tinelli
Cande Tinelli

En las últimas horas Cande Tinelli compartió un enigmático mensaje en sus redes sociales tras una jornada personal difícil, y sin hacer referencia directa a hechos puntuales. “Cuando tenés días de mierd*, las personas muestran su real cara en sus actitudes”, escribió a modo de presentación y alertó a sus seguidores. Su reflexión llamó la atención en el marco del cimbronazo que recibió su familia desde que se conoció la separación de su padre, Marcelo Tinelli, y Milett Figueroa.

A través de sus historias, la joven profundizó en la conducta de quienes la rodean durante situaciones adversas. “Las que fingen preocuparse, las que de verdad se ponen a tu disposición, otras no empatizan porque no sienten como uno. Otros siguen en la pelotudez y en cosas frívolas y superficiales”, escribió.

El enigmático texto marcó un contraste con el bajo perfil que suele mantener la artista en cuestiones personales. Para Cande Tinelli, “somos una especie bastante de mierd*. Cuiden con quién se rodean. Hasta los más cercanos pueden sorprenderte”, advirtió, aludiendo a las decepciones y las sorpresas que provocan las personas más próximas cuando surgen momentos difíciles.

El enigmático mensaje de Cande
El enigmático mensaje de Cande Tinelli

La publicación también planteó una crítica al entorno social y sentimental. “Pocos se toman el tiempo de escucharte, mirarte a los ojos y acompañarte con cuerpo, tiempo y alma. Lo demás, todo show”, señaló la influencer. Finalmente, cerró su comentario con otra declaración, también destacada por sus seguidores: “Tuve un mal día y no quiero dejar de hacer catarsis, porque se me da la gana. Bye”. Con este remate, la influencer dejó en claro que su testimonio tenía un espíritu más liberador que acusatorio y que su interés no iba por ponerle nombre o contexto al mensaje. Sin embargo, muchos lo asociaron con la flamante ruptura, ya que en más de una ocasión trascendieron versiones de diferencias con la novia de su papá.

Lo que está claro es que la relación entre Marcelo y la menor de las hijas que tuvo con Soledad Aquino está a salvo de cualquier elucubración. Compinches en diferentes espacios, con ese lazo familiero que caracteriza cada vínculo del conductor, mantienen una dinámica divertida que desde hace un tiempo resolvieron abrirla al público. Así lo demuestran las imágenes del reality Los Tinelli, los divertidos intercambios que mantienen en las redes y el flamante desembarco en el streaming, donde también participa Juana, la hija que tuvo con Paula Robles: “Son las más picantes de mis hijas, me cargan con la música que escucho, con las palabras que uso...”, le confió el conductor a Teleshow.

Parte del equipo de Estamos
Parte del equipo de Estamos de Paso, con Cande al lado de su papá Marcelo

La noticia de la separación la dio el propio Marcelo en su flamante programa de Carnaval Stream, en el que Cande también participa. El histórico conductor lo dijo al aire y sorprendió a la audiencia de Estamos de paso y a sus propios compañeros de trabajo. “Nos hemos separado con Milett. Quiero mandarle un beso”, expresó Tinelli, y aclaró que la separación se produjo en buenos términos: “Hemos llegado al final de una relación hermosa que duró dos años. Quise decirlo acá, en mi programa”.

El conductor resaltó que no existen situaciones conflictivas entre ambos y enfatizó el tinte de la ruptura: “El amor que le tengo se va a modificar y se pondrá en otro lugar, y creo que ella a mí también. Me gusta terminar los ciclos de buena manera, con amor, con cariño, con empatía con la otra persona, y creo que ambos sentimos lo mismo”, agregó, y cerró con un mensaje para el entorno de su flamante exnovia. “Le quiero agradecer a su familia, a toda la gente de Perú, que me ha dado todo el amor siempre. Espero verla pronto porque va a seguir trabajando acá y en Lima”-

Temas Relacionados

Cande TinelliMarcelo TinelliCarnaval StreamMilett Figueroa

Últimas Noticias

Juana Repetto cruzó a quienes criticaron su postura ante los cambios físicos: “Para muchas mujeres es muy difícil”

La influencer se animó a hablar de como le afectan las modificaciones de su cuerpo durante el embarazo y le respondió a aquellos que hablan en su contra

Juana Repetto cruzó a quienes

La palabra de Milett Figueroa tras la separación con Marcelo Tinelli: “Cerramos esta historia”

La joven peruana hizo referencia a la separación con el conductor tras dos años de relación y se negó a dar detalles de las razones detrás de la decisión

La palabra de Milett Figueroa

Un nuevo paso en la familia de Federico Hoppe y Macarena Rinaldi: su hija Amanda ya tiene el pasaporte alemán

La bailarina y psicóloga subió en su cuenta de Instagram tres fotos con su pequeña hija y el documento que acredita su doble nacionalidad. Quién era el antepasado alemán de la niña

Un nuevo paso en la

Carolina Amoroso mostró los regalos que le enviaron sus colegas por el nacimiento de su hijo Vicente

A 15 días de la llegada de su pequeño, la periodista se mostró relajada en su casa y compartió con sus seguidores los presentes que había recibido

Carolina Amoroso mostró los regalos

¿Reconciliados? El Polaco y Barby Silenzi se mostraron juntos en una noche familiar

El cantante de cumbia y la bailarina publicaron imágenes abrazados en las redes sociales y dieron rienda suelta a las especulaciones de una nueva apuesta al amor

¿Reconciliados? El Polaco y Barby
ÚLTIMAS NOTICIAS
Preocupación por un principio de

Preocupación por un principio de incendio en la Casa Rosada

Desde la apertura del cepo los argentinos ya compraron dólares por más de USD 12.500 millones

Córdoba: detuvieron a un joven de 18 años por compartir un video de cómo golpeó y mató a un cachorro de puma

Receta de hamburguesas de arvejas, rápida y fácil

La semana de la ayuda de EEUU terminó con las reservas por encima de los USD 41.000 millones y nuevos controles cambiarios

INFOBAE AMÉRICA
Rusia está ayudando a China

Rusia está ayudando a China a prepararse para una posible invasión de Taiwán

Guerra Santa: Rusia reclutó a sacerdotes ortodoxos para influir en los votantes de Moldavia

La izquierda francesa amenazó con presentar una moción de censura contra el nuevo primer ministro Lecornu

Caos en Madagascar: el presidente destituyó a su ministro de Energía tras las violentas protestas por cortes de agua y luz

Partió a la NASA el satélite argentino Atenea, que viajará a la Luna en la misión espacial Artemis II

TELESHOW
La palabra de Milett Figueroa

La palabra de Milett Figueroa tras la separación con Marcelo Tinelli: “Cerramos esta historia”

Un nuevo paso en la familia de Federico Hoppe y Macarena Rinaldi: su hija Amanda ya tiene el pasaporte alemán

Carolina Amoroso mostró los regalos que le enviaron sus colegas por el nacimiento de su hijo Vicente

¿Reconciliados? El Polaco y Barby Silenzi se mostraron juntos en una noche familiar

Cumpleaños y reflexión: Pancho Dotto festeja 70 años rodeado de gratitud y memoria