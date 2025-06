El divertido ida y vuelta entre Candelaria y Marcelo Tinelli por la mascota familiar (Video: Instagram)

Una insólita situación cotidiana derivó en un intercambio tan divertido como sincero entre Marcelo Tinelli y Cande Tinelli. Lo que comenzó como una historia más en Instagram protagonizada por Bruno, el perro de la familia, pronto se transformó en una batalla doméstica con encuestas, reclamos humorísticos y comentarios desopilantes, poniendo en escena la particular dinámica entre padre e hija en las redes sociales.

Todo surgió a partir de un video que Marcelo publicó mostrando a su perro Bruno descansando plácidamente sobre la mesa del comedor, una costumbre que despierta opiniones encontradas en el hogar. El conductor acompañó las imágenes con un comentario que buscó generar complicidad no solo con su audiencia, sino también con su hija: “Bruno arriba de la mesa es lo más. En mi casa, Cande no está muy de acuerdo. Dice que no le pongo límites. ¿Ustedes qué piensan?”, preguntó, abriendo el diálogo a sus seguidores a través de una encuesta donde podían elegir si el gesto era tierno o, por el contrario, una falta total de higiene.

En el video que subió, el icónico conductor no ocultó su simpatía por el hábito del perro y respaldó su actitud diciendo: “Mi negro está arriba de la mesa, a mí me encanta y yo lo banco. Porque está fresquito y descansa. Acá dicen que no te pongo ningún límite. Mi hija Cande está enojadísima conmigo… Para mí está bien que estés ahí, mi amor”.

La reacción de Cande no tardó en llegar, reposteó el video de su papá y sumó un tono filoso y divertido al intercambio. La influencer respondió a través de las redes sociales con un mensaje cargado de sinceridad e ironía: “Uyyyy, es que no contás el detalle del tufo que larga la tráquea esa que come!! Vomito”, escribió, poniendo el foco en el costado menos simpático de la situación. Para ella, la discusión no giraba solo en torno al lugar de descanso de Bruno sino también al fuerte olor que deja después de sus hábitos alimenticios.

El debate entre Marcelo y Cande Tinelli por Bruno, el mastín tibetano del conductor

Lejos de decirle al conductor del Bailando que hacer con el perro, le pidió que no dejé los juguetes arriba: “Él que duerma donde quiera, es el REY, pero la TRÁQUEA NOOO”, haciendo explícita su postura y dejando en claro que, aunque comprende el cariño de su padre por el perro, hay límites en la convivencia.

La joven subió un segundo video en sus redes sociales, allí mostró al mastín tibetano durmiendo tranquilamente arriba de la mesa de mármol y agregó: “Lo que papá no cuenta es que eso es una tráquea y no entienden en olor que tienen. No sé puede comer acá, no se puede hacer nada, él está bárbaro, me parece bárbaro, pero esto no”.

Esta no fue la primera vez que el lugar de descanso de Bruno generó comentarios y divertidas discusiones en la familia Tinelli. Hace nueve meses, Marcelo celebró la llegada del mastín tibetano cuando tenía apenas 45 días, y desde entonces no ocultó el cariño especial que siente por el perro, al que se refiere en sus redes sociales como su “nuevo hijo”. Bruno se convirtió rápidamente en el gran mimado de la casa, algo que queda en evidencia cada vez que Marcelo comparte postales de la convivencia.

En una de esas instancias, Tinelli publicó una foto que da cuenta de uno de los permisos más insólitos que concede a su mascota: lejos de descansar en una cucha, en el sillón o en una cama, Bruno tiene predilección por dormir sobre la mesa del comedor. El conductor, lejos de contrariarse, acompañó la imagen con emoticones y un mensaje donde mezcla ternura y diversión: “Amo que se tire a dormir arriba de la mesa del comedor, Bruno es lo más”, escribió, reflejando el mismo espíritu de complicidad y afecto que caracteriza todas las interacciones familiares en torno al perro.