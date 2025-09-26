Ángel de Brito opinó sobre la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: “Él es muy astuto”

Ángel de Brito sobre Marcelo Tinelli y Milett

La separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa también fue analizada por Ángel de Brito en una entrevista con Sálvese quien pueda, donde el conductor de LAM se mostró categórico respecto al desenlace de la pareja. “Era algo cantado. Iba a pasar, qué sé yo. Me pareció siempre una relación bien, digamos, pero sin mucho compromiso. Tienen distintas edades, distintos proyectos de vida. Seguramente Milett quiere ser mamá y Marcelo ya cerró la fábrica, como dicen las abuelas. Estaban en otra y, bueno, se acompañaron un tiempo”, expresó De Brito, aludiendo a las diferencias personales y de expectativas entre ambos.

Milett Figueroa, Marcelo Tinelli y Ángel de Brito el año pasado en la presentación de la primera temporada de "Los Tinelli"

El periodista también abordó las versiones que señalaban que la relación habría sido una estrategia mediática, recordando el inicio del vínculo en la presentación del reality Bailando. “Siempre generó sospechas porque empezó en un reality, en la presentación del Bailando. Y estábamos acostumbrados a otros vínculos de Marcelo más extensos. Ella es muy mediática, aunque jugaba a que no”, sostuvo De Brito en diálogo con Sálvese quien pueda.

Además, describió el perfil de Figueroa con ironía: “Es aburrida. Igual, ella quería dar un perfil de que no era mediática acá en Argentina, pero su pasado en Perú demuestra que sí lo fue”.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa cuando compartieron unos días en Capri: yate privado, atardeceres y declaraciones de amor

Consultado sobre la posibilidad de que la ruptura formara parte de una estrategia televisiva, De Brito no descartó esa hipótesis: “Marcelo es astutísimo. Algunos dicen que es prensa para la segunda temporada del reality. No sé si lo necesita, pero podría ser”, concluyó el periodista en la entrevista.

Marcelo Tinelli habló luego de anunciar su separación de Milett Figueroa

El propio Tinelli optó por abordar públicamente las razones de la ruptura, buscando disipar rumores y ofrecer su versión sobre el desenlace sentimental con la actriz peruana. Durante una conversación con el programa Los Profesionales de siempre, a la salida de su programa en Carnaval Estamos de paso, el conductor explicó que la separación no obedeció a un hecho puntual, sino a una acumulación de diferencias en la manera de ver la vida.

“Son varios motivos, no hay un motivo especial ni nada que se haya ido el amor”, sintetizó Marcelo. “Hay cosas que se terminan y me parece que tiene que ver con diferentes miradas en cuanto a diferentes cosas de la vida. Un montón de características y de cosas que son puntuales y que uno las puedo determinar, si no que son miradas diferentes y hasta ahí llegamos”.

Marcelo Tinelli cuando viajó a Perú, y probó todos los platos de la comida peruana: “La mejor del mundo”

Consultado sobre si el amor entre ambos había desaparecido, Tinelli reflexionó sobre la transformación de los sentimientos tras una ruptura. “Qué sé yo, creo que por ahí sigue estando”, respondió el conductor argentino en diálogo con el mismo medio, sugiriendo que el afecto puede persistir aunque la relación haya concluido.

La noticia de la separación fue confirmada por Marcelo Tinelli en el segundo episodio de su programa de streaming, donde describió los dos años compartidos con Milett Figueroa como “hermosos”. En ese espacio, el presentador expresó: “Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado con Milett. Le mando un beso grande, porque la quiero mucho y la amo mucho. Pasé dos años hermosos a su lado”. Además, subrayó que el cariño entre ambos permanece, aunque en una nueva etapa: “El amor que le tengo no va a cambiar, se va a modificar y se pondrá en otro lugar. Creo que ella también siente lo mismo por mí”.

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa

Tinelli insistió en la importancia de cerrar los ciclos de manera positiva, sin resentimientos ni conflictos. “Me gusta terminar algo de buena manera, con amor, con cariño, con empatía con la otra persona. Creo que ambos sentimos lo mismo: muchísimo amor”, sostuvo el conductor, poniéndole así un final a su relación con Milett Figueroa.