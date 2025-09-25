Teleshow

Repudiable ataque en la puerta de Radio 10: una mujer destrozó los autos de Gustavo Sylvestre y Gabriela Radice

Un episodio inesperado sacudió la mañana en la emisora. Después del violento hecho, la persona fue detenida por la policía de la Ciudad

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Guardar
Destrozos en C5N y Radio 10 (Video: C5N)

La mañana en Radio 10 perdió su rutina habitual. Sobre la calle Uriarte, en pleno barrio porteño de Palermo, una mujer irrumpió a los gritos y con un palo de hockey destrozó dos de los autos que estaban estacionados en la puerta de la emisora. Los automóviles pertenecen a los periodistas Gustavo Gato Sylvestre y Gabriela Radice.

Según contaron testigos del hecho, la mujer se mostró visiblemente alterada, levantó la voz y comenzó a vociferar en la puerta del lugar. De inmediato, descargó su furia sobre los autos estacionados con el palo que tenía entre las manos. El estruendo del primer parabrisas astillándose sonó a campanada. Siguió la carrocería, la pintura. A cada golpe, la sorpresa se transformó en miedo genuino entre los presentes. Allí, los vehículos de quienes cada día ponen su voz al aire, quedaron destrozados. Sus autos, elegidos al azar o con un propósito desconocido hasta el momento, recibieron la mayor parte de la furia desatada.

Uno de los autos afectados
Uno de los autos afectados tras el ataque de una mujer en la puerta de Radio 10 (X: AngeldebritoOk)

Gato Sylvestre interrumpió el aire de su programa Mañana Sylvestre para informar el violento episodio en la entrada de la emisora: “Una persona que estaba acá en la puerta, aparentemente con las facultades mentales alteradas y con un palo de hockey empezó a romper los autos que están estacionados en la puerta de la radio”, destacó.

Gustavo Sylvestre habló del ataque a su auto y de Gabriela Radice en la puerta de Radio 10 (Audio: Radio 10)

“El que más destrozó es el de Gabriela Radice, le rompió los vidrios, le abolló todo el auto”, precisó el conductor, al poner en evidencia no solo la magnitud de la furia, sino la impotencia ante la agresión. A pocos metros, otro objeto de la destrucción tenía la firma personal y profesional: “A mi auto, que estaba adelante del de Gabriela, le rompió los dos espejos retrovisores”.

Mientras el relato inicial pasaba de la incredulidad al recuento de daños, Ariel Zak —testigo próximo— sumó un dato insoslayable: la autora del ataque era una mujer aparentemente fuera de sí, empuñando el palo de hockey, con un barbijo tapándole la boca, muy nerviosa y gritando palabras incoherentes.

Así quedaron los autos de
Así quedaron los autos de Gato Sylvestre y Gabriela Radice en la puerta de radio 10 producto de la furia de una mujer (Captura TV)

“Una joven con un palo de hockey, muy nerviosa, gritando cosas inconsistentes y muy enojada, empezó a romper cosas. Había una policía de la Ciudad que la miraba, no se animó a intervenir y dio aviso a sus compañeros. Cuando llegaron media docena de policías, ahí la frenaron”, relató Zak. El asombro por la inacción inicial se mezcló entonces, otra vez, con el desconcierto y el alivio: la mujer, finalmente, fue contenida por un grupo de agentes. Según informaron desde la emisora, fue trasladada a una dependencia policial para tratar de determinar las razones que llevaron a su furia y las posteriores consecuencias.

Pese a la virulencia del hecho, Gustavo Sylvestre rápidamente aclaró que el ataque de furia no guardaba relación personal con la emisora ni con sus integrantes. “Vino acá a la mañana sin ningún motivo, porque no era que identificaba ni a la radio ni a nadie en particular, sino que simplemente gritaba cosas incoherentes”, puntualizó el periodista, para disolver cualquier especulación.

En medio de la confusión, el periodista político se permitió una reflexión. “Las cosas materiales a mí me tienen sin preocupación porque tienen solución. El tema es cuando pasa a la agresión física. Yo salí, me miró pero no me dijo absolutamente nada. Está todo bien, no pasó a mayores. Quedan los autos, que se encargará el seguro, y el mal momento”, aseguró.

Solo una cosa resultó clara en la confusión de la mañana: la puerta de Radio 10 en Palermo fue escenario de una ráfaga de furia súbita que nadie pudo anticipar ni detener.

Temas Relacionados

Radio 10Gato SylvestreGabriela RadiceC5NFuriaDestrozos

Últimas Noticias

Evangelina Anderson deslumbra en Milán: glamour, sensualidad y estilo chic en la semana de la moda

La modelo argentina cautivó con apuestas que oscilaron desde encaje y vinilo hasta total white y denim. En un viaje que combinó trabajo con diversión, dio un paso grande para conquistar la escena internacional

Evangelina Anderson deslumbra en Milán:

El enojo de Cecilia Milone ante una pregunta sobre su vida privada: “No es no, en todo”

En medio de la recurrente polémica por su relación con Chico Novarro, la artista protagonizó un tenso momento con el periodismo durante un estreno

El enojo de Cecilia Milone

Unidos por Thiago Medina: familiares, amigos y fans convocan a una vigilia frente al hospital

El delicado estado de salud del joven, internado en terapia intensiva desde hace casi dos semanas, movilizó a su círculo íntimo y a sus seguidores. Velas, plegarias y un ruego unificado esperando por una pronta mejoría

Unidos por Thiago Medina: familiares,

Dolores Fonzi habla de su película seleccionada para el Oscar: “Belén fue un caso real y fue terrible”

Desde San Sebastián, la actriz le cuenta en exclusiva a Teleshow su felicidad por el presente del filme. La reflexión sobre una historia urgente y en constante movimiento, que se pasea con orgullo por los festivales europeos y sueña con estar en la gran fiesta de Hollywood

Dolores Fonzi habla de su

Coco Sily anunció su boda con Chimi Meza: una gran fiesta para celebrar su amor y una madrina muy especial

El humorista sorprendió al dar la noticia que fue festejada con mensajes cargados de afecto. La reacción de la famosa elegida para acompañarlos

Coco Sily anunció su boda
ÚLTIMAS NOTICIAS
Receta de berlinesas rellenas con

Receta de berlinesas rellenas con crema pastelera, rápida y fácil

El Gobierno aclaró que el esquema de retenciones cero para la carne continuará hasta el 31 de octubre

Paracetamol y autismo: la Sociedad Argentina de Pediatría explicó qué dice la evidencia científica

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres chicas asesinadas en Florencio Varela

Elecciones 2025: cuáles son las provincias que votan autoridades locales en los comicios nacionales de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Cambió la historia pero su

Cambió la historia pero su tumba permanece abandonada en México, rodeada de basura y casi invisible

Cuba descartó ir a una guerra con Estados Unidos para defender a Nicolás Maduro

El enigma del perro: nueva revelación sobre la icónica “Ronda de noche” de Rembrandt

Italia envió un segundo buque para escoltar a la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza: “Tiene otras capacidades, si fueran necesarias”

Corea del Sur legalizó el tatuaje profesional sin título médico después de 33 años de prohibición

TELESHOW
Evangelina Anderson deslumbra en Milán:

Evangelina Anderson deslumbra en Milán: glamour, sensualidad y estilo chic en la semana de la moda

El enojo de Cecilia Milone ante una pregunta sobre su vida privada: “No es no, en todo”

Unidos por Thiago Medina: familiares, amigos y fans convocan a una vigilia frente al hospital

Dolores Fonzi habla de su película seleccionada para el Oscar: “Belén fue un caso real y fue terrible”

Coco Sily anunció su boda con Chimi Meza: una gran fiesta para celebrar su amor y una madrina muy especial