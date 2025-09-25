Teleshow

La escapada de Cami Homs a Miami para disfrutar del sol, la playa y comidas gourmet con sus hijos

La modelo se distendió unos días en la ciudad de La Florida y, de paso aprovechó el viaje para que sus niños se reencuentran con su padre, Rodrigo de Paul

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Las postales de Cami Homs embarazada en Miami (Video: Instagram)

Cami Homs compartió en redes sociales una serie de postales de su paso por Miami, ciudad a la que viajó para que sus hijos pudieran pasar tiempo con su padre, Rodrigo de Paul. Dentro de ese marco familiar y de reencuentro, la modelo y empresaria eligió el término “Dump”, acompañado de un emoji de palmera, para describir un álbum de imágenes que alternó escenas cotidianas y retratos personales con destellos de color y estilo propios. Las postales transmitieron la variedad de experiencias de un viaje donde la maternidad, el bienestar y la moda se entrelazaron con naturalidad.

La secuencia inició con una fotografía capturada en la intimidad de una mesa baja iluminada de manera tenue. En el centro del plano se destacó un plato de cerámica gris con pollo dorado y hojas verdes, rodeado por platos decorativos en blanco y rosa, una margarita blanca y una lámpara que acentuó los detalles del entorno. En ausencia de personas, la escena transmitió la calidez y la dedicación de un momento especial compartido, sumando un aire sofisticado y relajado.

La galería avanzó sobre uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad: una avenida de Miami bajo el cielo nocturno, flanqueada por palmeras y edificios bajos de fachadas claras. Entre los autos circulando y los semáforos encendidos, la atmósfera urbana cobró vida y puso en primer plano el diseño característico de la ciudad, con una mirada atenta a los detalles que capturaron la esencia cosmopolita del destino.

Entre arena y cielos despejados,
Entre arena y cielos despejados, Cami disfrutó a pleno de la playa
Cami combinó vestido negro de
Cami combinó vestido negro de encaje, chaqueta biker de cuero y botas
Homs posó de perfil con
Homs posó de perfil con un look urbano, resaltando con naturalidad su nueva etapa

El embarazo de Cami se integró de modo protagónico en varias de las imágenes. En una de ellas posó junto a un automóvil negro en un estacionamiento subterráneo, luciendo un top blanco entallado y jeans holgados, mientras las luces en tonos rojizos y amarillos estructuraron la composición y realzaron cada línea y sombra en el escenario. Más adelante, se recostó sonriente sobre una reposera azul en la arena de Miami, vistiendo bikini verde oliva, dejando a la vista la pancita de embarazada y disfrutando del sol pleno, enmarcada por edificios altos y sombrillas, en una clásica imagen de verano.

La rutina del viaje se reflejó en los detalles más simples, como el desayuno sobre una mesa blanca: pan integral tostado, hojas de rúcula frescas, omelette de espinaca, una copa de puré de palta y dos tazas de café, una con arte latte, todo dispuesto en loza celeste. Fue una postal que permitió entrever hábitos saludables y el disfrute de pequeños rituales, en convivencia armoniosa con el tiempo familiar.

La exploración de su propio estilo y la celebración del embarazo también aparecieron en un retrato frente al espejo de cuerpo entero, donde vistió un conjunto deportivo gris claro con buzo cropped y pantalón amplio, dejando el vientre a la vista y calzando zapatillas blancas y beige. Este plano íntimo se sumó a una selfie frente a la cama, en el reflejo de un espejo circular de marco azul, con bikini marrón oscuro y vaso transparente, destacando la naturalidad y el bienestar en la escena.

La modelo aprovechó para relajar
La modelo aprovechó para relajar en las playas y se llevó una colección de bikinis
Cami eligió un look oversize
Cami eligió un look oversize deportivo para uno de sus días en Miami
La gastronomía también tuvo un
La gastronomía también tuvo un rol clave en el viaje (Foto: Instagram)

El broche visual del “dump” lo dio una imagen de noche: Cami posó frente al espejo luciendo un vestido corto negro de encaje semitransparente, chaqueta biker de cuero negra y botas altas, sumando un aire sofisticado y seguro que resaltó por el contraste de materiales y la atención al detalle en la composición.

A través de este recorrido visual, la influencer transmitió no solo la experiencia de un viaje familiar y la alegría del reencuentro, sino también la convivencia entre la vida cotidiana, la maternidad y la moda. Cada fotografía sumó un capítulo a la narrativa del viaje, uniendo lo cotidiano y lo especial, y propuso con sencillez e inspiración una ventana a la intimidad y al disfrute pleno en Miami.

