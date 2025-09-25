Juana Repetto, cerca de cumplir 15 semanas de embarazo, contó la dificultad que enfrenta: “Hoy lo sufro”

Juana Repetto contó los problemas que tiene al momento de vestirse estando embarazada

Entre dolores de cabeza y los últimos detalles de su mudanza, Juana Repetto afronta las 15 semanas de embarazo. Sin embargo, más allá de estos problemas, la mayor dificultad que enfrenta la actriz es su cambio físico y el trabajo que conlleva encontrar la ropa ideal para vestirse.

Así lo dejó ver la influencer en sus recientes stories: “Chicas, la ropa... Me quise tapar después de lo de las bikinis, pero no puedo. La ropa se me sube porque tengo las te... enormes, entonces se me sube la remera”.

No contenta con la parte superior de su cuerpo, Repetto también se refirió al cambio que sufrió su cadera: “Y el pantalón como que...Ya no me va a el tiro alto, porque tengo también el cu... así. Entonces me tengo que bajar el pantalón, y me queda toda la panza al aire. Podemos hacer una sección looks aptos, embarazo, ¿qué dicen? Este es el de hoy".

Horas más tarde, lista para afrontar los qué haceres de un nuevo día, Repetto mostró cómo se vestía frente a sus casi dos millones de seguidores. “Buen día, que difícil vestirse embarazada, ¿no es cierto?”, escribió en una story, antes de relatar la odisea que vivía: “Se me sale el cu...por el costado, qué difícil vestirse cuando estás así, que no sos chicha ni limonada”.

Juana Repetto enfrentó las críticas que recibe por su cambió físico durante su embarazo

Más allá de reflexionar sobre el tema, Juana quiso compartir esta situación con las demás madres que la siguen. En ese descargo, la influencer se sinceró y contó la angustia que sentía respecto a su apariencia a lo largo de su juventud: “Me quedé pensando en esto del cambio físico, yo estoy tratando de tomármelo con humor, pero en el fondo me cuesta a mi, no me hace feliz. Verme la panza es divino, pero te crece el cu..., la papada. Me veo en el programa y es tipo: “Me re noto el cambio físico”. Y no solo en la panza, entonces me cuesta mucho”.

En ese marco, la actriz también se refirió a los comentarios negativos que recibe de parte de algunos haters: “Cada vez que hablo de este tema me juzgan un montón. Yo le quiero decir a todas las que me critican que yo sufro un poco esto, yo en algún punto soy víctima. He sufrido toda mi pre adolescencia, mi adolescencia y mi juventud, no tener un cuerpo hegemónico como te decían o te hacían creer en las revistas, en la tele, en los programas. Para que seas la que tenía novio, la que encajaba en un grupo, en cierto lugar. Yo nunca tuve ese cuerpo y siempre me costó mucho, entonces hoy lo sufro. No me critiques más. Y para muchas mujeres es muy difícil vernos estos cambios”.

La angustia de Juana Repetto al transitar la semana 15 de su embarazo (Jaime Olivos)

Días atrás, Juana fue consultada en Bondi Live respecto a la posibilidad de reconciliarse con su expareja, Sebastián Graviotto, a raíz del embarazo. Durante la charla, la hija de Reina Reech puso el foco en una situación que, afirmó, suele repetirse en estos contextos: la tentativa de reanudar una relación ante la llegada de un nuevo hijo. “Muchas cometen, para mí, el error de... ¿Viste que hay gente que se queda embarazada en una situación así y a raíz de eso dicen ‘bueno, intentémoslo’? Para mí es el peor error del planeta Tierra, porque con lo que cuesta tomar la decisión de separarse, sobre todo si ya tenés hijos”, dijo, destacando la importancia de no revertir una decisión ya meditada, aun ante situaciones de tanta trascendencia personal.

La actriz explicó que en su caso la paternidad compartida tiene una base previa, gracias a la experiencia de haber transitado un primer hijo junto a Graviotto. Esto, aseguró, facilita el manejo de asuntos centrales sobre la crianza, evitando partir de “cero” frente a una nueva etapa. “Nosotros ya tenemos medio... Hay un montón de decisiones que tomamos en pareja de los chicos, qué médico, qué crianza”, detalló.