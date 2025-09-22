Juana Repetto habló de si se reconciliaría con su expareja tras conocer su embarazo: “Es el peor error del planeta Tierra”

Juana Repetto reveló detalles de su embarazo y la relación con Sebastián Graviotto tras la separación (Video: Instagram)

En una entrevista en Bondi Live, más precisamente en el programa de Ángel de Brito, Juana Repetto compartió detalles sobre su vida personal tras el anuncio de su nuevo embarazo y la dinámica con su expareja, Sebastián Graviotto. La actriz relató que la noticia de la gestación llegó después de que la pareja decidiera concluir su relación. “Le pasa a un montón de parejas, de familias”, expresó.

Durante la charla, la hija de Reina Reech puso el foco en una situación que, afirmó, suele repetirse en estos contextos: la tentativa de reanudar una relación ante la llegada de un nuevo hijo. “Muchas cometen, para mí, el error de... ¿Viste que hay gente que se queda embarazada en una situación así y a raíz de eso dicen ‘bueno, intentémoslo’? Para mí es el peor error del planeta Tierra, porque con lo que cuesta tomar la decisión de separarse, sobre todo si ya tenés hijos”, dijo, destacando la importancia de no revertir una decisión ya meditada, aun ante situaciones de tanta trascendencia personal.

La actriz destacó la importancia de no retomar una relación solo por la llegada de un nuevo hijo (@juanarepettook)

La actriz explicó que en su caso la paternidad compartida tiene una base previa, gracias a la experiencia de haber transitado un primer hijo junto a Graviotto. Esto, aseguró, facilita el manejo de asuntos centrales sobre la crianza, evitando partir de “cero” frente a una nueva etapa. “Nosotros ya tenemos medio... Hay un montón de decisiones que tomamos en pareja de los chicos, qué médico, qué crianza”, detalló.

Juana Repetto recalcó que la separación no se dio de manera abrupta ni improvisada. “A mí me costó un montón convencerme de que era lo mejor, ya sabiendo mucho tiempo antes que no funcionaba. Entonces, yo ya sé que no funcionamos como pareja”, sentenció la intérprete, subrayando que el retorno a una convivencia en pareja resulta inviable en su caso.

También, confirmó que la relación con el instructor de snowboard se extendió durante siete años y que ambos, pese a su separación, lograron establecer un canal de comunicación orientado prioritariamente al bienestar de sus hijos. “Por ahora mucho no venimos hablando de más que de ecografía, ‘¿cómo te fue?’... Sebastián estuvo haciendo temporada”, comentó durante la entrevista.

La actriz documentó en redes sociales el momento en que se enteró de su embarazo sorpresa (Video: Instagram)

Días atrás, con la idea de documentar el paso a paso de este proceso, la actriz sorprendió al abrir la puerta de su intimidad y compartir el momento en el que se enteraba de la feliz noticia. “Así me enteraba de bebo sorpresa. Como les prometí en el primer programa de Más minas que mamás y acá está, parte 1 por que es larguísimo. En el programa explico lo que me pasó, parezco bol....”, comenzó escribiendo la influencer en la descripción del video que compartió con sus casi dos millones de seguidores. En el video compartido, se observa la naturalidad con la que Juana enfrenta una situación tan íntima.

Durante la preparación del test, Juana admite, con sinceridad, que lo utilizó de manera incorrecta. Expresa con espontaneidad: “Lo mojé de más, lo hice mal”, dejando ver la naturalidad con la que atraviesa este tipo de situaciones. Mientras el resultado demora en aparecer, la ansiedad se manifiesta tanto en sus palabras como en su lenguaje corporal: se toma el pelo, observa el test con nerviosismo, y pregunta en voz alta “¿Dónde mie… aparecen las rayitas?”, lo que evidencia la tensión y la expectativa del momento.

El final de la grabación es abrupto y deja la situación en suspenso. El video concluye con un sonido que denota el asombro y desconcierto por parte de Juana. Inmediatamente, el posteo de la influencer se llenó de likes y comentarios positivos. Sin embargo, hubo usuarios que también criticaron la situación con mensajes como: “Todo documentan. No queda nada para la intimidad, a veces pienso que esta nueva generación les sacas las cámaras y entran en depresión”.