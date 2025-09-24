Zaira Nara habló sobre la relación entre su hermana Wanda y Maxi López: “Lo agradezco”

Zaira Nara habló de la relación entre su hermana Wanda y Maxi López

La dinámica familiar entre Zaira Nara, su hermana Wanda Nara y Maxi López ha experimentado una transformación notable, marcada por la superación de antiguos conflictos y la consolidación de un vínculo cordial. Durante una entrevista en el programa Rumis, la modelo y conductora compartió su perspectiva sobre la relación actual entre su hermana y el exfutbolista, quien se encuentra en Argentina para participar en MasterChef y espera su segundo hijo con la modelo sueca Daniela Christianson.

El distanciamiento entre Wanda Nara y Maxi López tuvo su origen en una separación mediática, agravada por la aparición de Mauro Icardi —entonces amigo y compañero del equipo italiano de Sampdoria de López— como nueva pareja de Wanda. Aquella etapa estuvo marcada por enfrentamientos cotidianos, pero, según relató Zaira Nara en Rumis, el transcurrir de los años permitieron que las heridas cicatrizaran y que la relación evolucionara hacia una convivencia más armónica. “También el tiempo cura mucho”, expresó la modelo, subrayando el proceso de reconciliación.

Wanda Nara y Maxi López, hoy en armonía

Consultada por el conductor Lizardo Ponce acerca de cómo vivió la transición de la relación entre su hermana y López, Zaira Nara destacó la importancia de la armonía familiar, especialmente por el bienestar de sus sobrinos. “A mí me encanta poder verla a mi hermana en ese rol de tener ese vínculo hoy. Y sobre todo porque yo veo a mis sobrinos hoy y las caras y la alegría de ver que esa relación y que se hagan chistes y que ya estén desde ese lugar, ¿viste?, como que va más allá. Como hijo, te pasa que decís: ‘Che, qué bueno que puedan limar asperezas’”, afirmó la modelo.

Zaira también reflexionó sobre su propio papel en la familia, describiéndose como una figura mediadora que evita involucrarse en disputas ajenas. “La verdad, siempre me llevé bien con Maxi. A mí no me gusta pelear y siempre soy, en la familia, como de tener ese rol casi de mediadora. Hay veces que suelto y digo: ‘Paren, no puedo’. Pero no me engancho en peleas ajenas. Como que hay veces que digo: ‘Che, mirá, para mí acá los dos se están equivocando. Vos tenés tu punto, vos el tuyo, pero no, que porque es mi hermana, yo no le voy a hablar más’. Y hoy lo agradezco porque es el papá de mis sobrinos”, relató Zaira Nara en la entrevista.

Zaira Nara en Rumis, sobre la relación entre Wanda y Maxi López

Al ser consultada sobre si considera a Maxi López su “ex favorito” de su hermana, Zaira Nara respondió de manera diplomática: “No, no tengo un favorito”. Además, al referirse al presente de Wanda Nara, la conductora manifestó que la percibe en una etapa de mayor estabilidad y tranquilidad. “La veo mucho más tranquila, en un buen momento. La verdad que tuvo momentos como muy fuertes estos últimos años y la veo en un momento más estable y muy contenta. Me pone bien”, concluyó Zaira Nara en diálogo con Rumis.

Esta semana, con Maxi López a cargo de sus hijos, hubo un simpático intercambio a través de las redes entre el ex futbolista y Wanda. Sobre una foto de la mediática tomandose la cara, López dejó claro el guiño: “No te presentaste a la reunión Wanda Nara. ¡Debés una cena!”. Una clara invitación a reencontrarse en otro momento, tal vez lejos de cámaras y focos mediáticos.

Pero este capítulo no quedó allí, ya que minutos después esa misma imagen sería replicada por la propia Wanda en su perfil de Instagram. En la parte inferior, sobre la imagen, la empresaria escribió con precisión quirúrgica: “Te llevaste los chicos, me tomé la noche free”. Más tarde, sobre la imagen, sumó una frase que era la aceptación de su falta: “Se me pasó”. Sin embargo, luego la borró. Pero todo con humor y complicidad con su ex, algo que destacó Zaira en su paso por Rumis.

Cabe recordar que Wanda Nara será la conductora de MasterChef (Telefe), mientras Maxi López fue anunciado como participante. Seguramente, en ese terreno continuarán las chanzas, como en familia.