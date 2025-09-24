Marcelo Tinelli opinó sobre la polémica entre la China Suárez y Benjamín Vicuña: “Si me pongo como padre, rompo todo”

Marcelo Tinelli analizó el conflicto entre Wanda Nara, la China Suárez, Benjamín Vicuña y Mauro Icardi en su programa (Video: Estamos de Paso/ Carnaval Stream)

Durante su debut en Carnaval Stream, en su programa Estamos de Paso, Marcelo Tinelli analizó el conflicto que involucra a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, entre otros. El conductor se centró en la situación de los hijos que la actriz comparte con Benjamín Vicuña, quienes fueron el centro del escándalo de la disputa mediática en los últimos días, y expresó que, si estuviera en la posición de padre, sería motivo suficiente para armar “un bolonqui impresionante”.

Consultado por Sabrina Rojas, Tinelli manifestó que su principal preocupación pasaría por enterarse de cambios en la vida de sus hijos a través de redes sociales. Expuso: “Lo único que me preocuparía es si yo me pongo en el lugar de si fuera el padre de esos niños. Solamente si tienen que ir a vivir a Turquía, armo un bolonqui impresionante y rompo todo”. El conductor remarcó la importancia de la comunicación entre progenitores antes de tomar decisiones trascendentes que involucren a los hijos, en especial aquellas que implican mudanzas al extranjero.

El diálogo avanzó sobre una hipotética situación que involucrara a su propia familia. Ante la pregunta de Sabrina Rojas sobre una eventual mudanza de su hijo Lolo por una nueva pareja de su exmujer, Guillermina Valdés, el presentador fue enfático: “Para mí es un tema para hablarlo mucho tiempo antes y esto de escolarizar a los chicos fuera del país me parece una locura”.

El conductor expresó preocupación por el impacto de las decisiones parentales en la vida de los hijos

El conductor hizo hincapié en la relevancia de recibir información sobre el destino de los hijos de forma directa y no mediante terceros o redes sociales. “Yo enterarme que mi hijo está escolarizado en otro país, creo que rompo todo, tiro un piedrazo contra la pared. Esto es lo que me pasa a mí”, reveló.

Además, subrayó el valor del acuerdo mutuo entre padres ante cambios importantes y recalcó que no se trata solo de la pareja en cuestión, sino de cualquier familia donde existan menores involucrados. Remarcó: “Es un derecho que nos asiste a cualquiera de las personas que somos padres. Decir: ‘Pará, entre los dos vamos a decidir cómo va a ser la educación de nuestros hijos y en qué lugar’”.

Cabe resaltar que, recientemente, Vicuña se enteró a través de las historias de su expareja que sus hijos estaban siendo escolarizados en Turquía, destino donde vive junto al futbolista Mauro Icardi. En diálogo con LAM (América TV), el actor expresó: “Me gustaría que las cosas volvieran a su lugar, que se hable del trabajo únicamente y que dejemos a los chicos de lado”, remarcando la necesidad de proteger la intimidad de los menores y priorizar su bienestar por encima de la exposición mediática.

Benjamín Vicuña se enteró por redes sociales de la escolarización de sus hijos en Turquía (Video: LAM, América TV)

Benjamín relató que la decisión de escolarizar a los niños en Turquía le resultó inesperada y que la falta de información directa lo llevó a notar cambios en la rutina diaria de sus hijos. “Efectivamente, cambiaron la rutina de los chicos. Yo los llamo todos los días a las 7 am, pero la situación se complicó cada vez más, se cambió la rutina por algo. No soy tonto, me di cuenta”, señaló el actor. Añadió que sus hijos quedaron en una posición incómoda y que, para evitarles mayor estrés, optó por canalizar la situación a través de los abogados de ambas partes. “La verdad que es todo muy surrealista. No tuvimos respuesta, no tuve una notificación”, explicó ante las cámaras.

El impacto de esta decisión se reflejó en la vida cotidiana de los niños y en la relación de Vicuña con ellos. La alteración de horarios y actividades dificultó la comunicación habitual, lo que generó angustia y preocupación. El actor insistió en que la paternidad es el aspecto más importante de su vida y el lugar más sensible para él.