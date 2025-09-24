Así fue el debut de Marcelo Tinelli en streaming: “Qué alegría volver a vernos”

Así fue el debut de Marcelo Tinelli en streaming

Después de mucha expectativa y preparación, este martes, Marcelo Tinelli hizo su debut en streaming. Junto a un equipo de figuras, integrado por amigos, familiares y seres queridos, el famoso conductor llevó adelante el primer programa de Estamos de paso por Carnaval Stream, un ciclo inspirado en su mítica creación de los 90.

Una vez que el reloj marcó las 20, el programa dio inicio con una divertida presentación protagonizada por el propio Tinelli. En el clip, se veía a Marcelo paseando junto a su perro Bruno por un parque. Luego de sentarse en un banco, y hacerle mimos a su mascota, la figura de la televisión sacó un alfajor de chocolate de su bolsillo. Cuando estaba a punto de morderlo, una luz apareció en cielo robando toda su atención. Se trataba de un meteorito que se acercaba a la tierra. Impactado, el conductor soltó la golosina, la cual cayó lentamente al piso.

Fue entonces cuando, rápidamente, el recuerdo de toda su carrera televisiva invadió su mente. “Buenas noches América”, se lo escuchaba decir mientras repasaba imágenes de Video Match, Ritmo de la noche y ShowMatch. Entre esas memorias, el conductor recordaba los momentos en los que se comía un alfajor de un solo bocado, y las visitas de figuras como Diego Maradona, Brian May y Luis Miguel. Ya cuando el meteorito estaba por impactar sobre la tierra, el clip terminó y dio paso al programa. “¿Cómo andan amigos? ¿Qué dicen? Tanto tiempo, qué alegría por Dios volver a vernos acá, estamos felices de volver a encontrarnos. Se festeja la vuelta acá en Carnaval, gracias a toda la gente que nos ha tratado de primera”, comenzó diciendo Tinelli al aire.

Luego, Marcelo se refirió al primer programa del ciclo y hasta bromeó con su llegada al streaming: “Todos me dijeron ¿cuánta gente es? ¿Dónde van a entrar todos ellos? El otro día estuvimos haciendo una prueba con Lolo, creo que él nos puede dar una lección de cómo hacer streaming, a qué jugar. Yo todavía me quedé en el truco o el chin chon, él ya está en el Roblox, donde hay 200 millones de seguidores. Nosotros estamos acá, viendo qué medio de comunicación va. Hoy es el día del arranque, el día del debut, amigos de toda la vida, familia, acá van a estar todos”.

En una de sus primeras intervenciones, el conductor tuvo un divertido ida y vuelta con su hija, Cande. “Acá nos vamos a decir todas las cosas, por lo menos vamos a contar cada una de las cosas. Me encanta tenerte, mi escorpiana, mi amor”, dijo el conductor, a lo que su hija respondió: “A mi también me encanta, me falta Juana, que somos un dueto”.

Continuando con la charla, Tinelli se refirió a la convivencia que estaban manteniendo: “Me encanta que ahora estemos viviendo juntos, ahora ya te estás por mudar”. Atenta a las palabras de su padre, la influencer reveló: “Me estoy yendo porque ya llegamos al límite. Cumplió un ciclo, cada vez más intensa la cosa, así que ya me voy. Hincha un poco las bolas él y tiene muchos tocs. Ponele, no puede haber tuppers en la heladera. No le gusta que se coman cosas vegetarianas”.

Con la idea de ahondar más en la relación padre-hija, Sabrina Rojas consultó: “Cuando querés estar con un chico, ¿lo llevás a la casa?”. Rápidamente, Cande afirmó: “No, con un chico random, no”. Con la idea de defenderse, Marcelo agregó: “Yo no tengo problema con mis hijos que lleven a las personas que quieran. Obviamente, por supuesto, tiene que ser una relación. A dormir puede ser siempre y cuando la relación esté consolidada, esté afianzada, no que cualquiera venga. ¿Es muy antiguo lo que estoy diciendo?”.

A sus 65 años y con más de cuatro décadas de trayectoria, Marcelo Tinelli se muestra motivado y con la energía del inicio de su carrera. En la previa, a días de estrenar Estamos de paso, el conductor compartió detalles de su nueva etapa en una entrevista exclusiva con Teleshow y dejó en claro que su apuesta combina futuro y nostalgia. “Me siento con la misma alegría y adrenalina de comenzar algo nuevo, como cuando arrancamos con VideoMatch”, afirmó la figura de la tele.

El ciclo, que se emitirá martes y miércoles de 20 a 22, representa un regreso al humor y al espíritu que marcó a una generación en los 90: “La gente me pide que volvamos al humor del VideoMatch de los 90, y ese espíritu es el que buscamos recuperar con el streaming”, apuntó. La elección del nombre Estamos de paso funciona como homenaje a Federico Ribero, amigo de Tinelli fallecido en 2013, a quien escuchaba repetir esa frase como un mantra. Ahora, el conductor la convirtió en bandera para esta nueva aventura.

El equipo estará integrado por figuras históricas y nuevas apuestas: Luciano “El Tirri” Giugno y las hijas de Tinelli, Cande y Juanita, forman parte del núcleo familiar presente en el programa. También se suman Pachu Peña, Sebastián Almada, Sabrina Rojas, Carla Conte, Fede Bal y el imitador Iván Ramírez, con la producción de Fede Hoppe. “Me gusta el equipo que tenemos. Estamos muy motivados, con ganas de volver a las raíces, pero siempre aggiornados al 2025”, explicó. Tinelli destacó el paralelismo entre el streaming actual y la dinámica original que tenía el bloque del viejo VideoMatch: “Ese grupo de amigos reaccionando en la mesa no es muy diferente a lo que se ve hoy en el streaming”, reflexionó.

En lo personal, el conductor se refirió a su relación con Milett Figueroa y desmintió los rumores de crisis. “La relación está perfecta, estamos bárbaros y no tenemos ninguna relación a distancia. No entiendo por qué circulan esas versiones”, aseguró Tinelli, quien vuelve a apostar a su fórmula: profesionalismo, humor y la vigencia de un ADN televisivo que trasciende generaciones.